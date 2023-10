Episcopo: "Con noi nessun ex amministratore che ha provocato il commissariamento"

“Siamo il campo giusto”. La candidata sindaca del campo largo progressista Maria Aida Episcopo mutua le parole del leader M5S Giuseppe Conte per rispondere alle provocazioni degli avversari.

“Non ci sono forze centrifughe al nostro interno, siamo compatti, le nostre anime sono assolutamente integrate, si sono cercate – afferma Marida Episcopo - Oltretutto dalla parte nostra non c’è nessuno che c’era in quell’amministrazione, parte di maggioranza che purtroppo ha cagionato un commissariamento di due anni e mezzo”.

Sente di essere affiancata da “forze giovani, competenti, anche talune di lungo corso che possono fare la differenza”.

Con 10 liste e 290 candidati in tutto, probabilmente, ci si aspettava tutta un’altra piazza, come recitava il claim declinato per quella che era stata annunciata come una grande manifestazione unitaria.

La piazza delle liste del campo largo progressista non fa paura ai competitor, che pure faticano a riempirla. Le presenze superano di poco il numero degli aspiranti consiglieri. È lunedì, e la generale disaffezione attenua il colpo, ma la prova di forza è rimandata.

La presentazione della coalizione di centrosinistra alla città è stata introdotta dalla lettura, affidata all’attore Vito de Girolamo accompagnato dall’arpa di Ilaria Mastrangelo, di alcuni stralci della relazione che ha decretato il commissariamento del Comune, il ricordo della “pagina più buia della storia amministrativa di Foggia”. Poi hanno sfilato sul palco i rappresentati delle dieci liste: Luciano Beneduce (Comunità Politica per Foggia); Patrizia Lusi (Con Foggia); Pasquale Cataneo (Italia del Meridione); il deputato Marco Pellegrini (Movimento 5 Stelle); Vincenzo Notarangelo (Nessuno Escluso); Pasquale Magrone (Noi Popolari); il vice presidente della Regione Puglia Raffaele Piemontese (Pd); l’assessore regionale al Personale Gianni Stea (Popolari per Foggia); Gino Marino (Riscossa Civile); Rosa Cicolella (Tempi Nuovi per Foggia).

La testimonianza di Cristian Tricarico ha portato sul palco la vertenza G&W, il dramma dei licenziati dell’ex Tozzi.

“Per questa città voglio impegnarmi fino allo strenuo delle forze”, ha promesso la candidata sindaca. “Insieme, mano per mano, riportiamo questa città dove merita di andare”.