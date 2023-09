A Foggia si avvera il sogno di Emiliano: “Questa è la coalizione che rappresenta la speranza"

“Questa è la prima volta in cui il mio sogno, quello di vedere insieme tutto il fronte progressista e di tenere insieme dalla sinistra fino al Movimento 5 Stelle con i movimenti civici, si realizza. È un sogno politico complesso”. Lo ha detto il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano, oggi a Foggia per la presentazione della lista Con Foggia, il suo movimento politico.

In lista, come nel movimento a livello locale, a dirla tutta, non mancano anche personalità con trascorsi, per la verità non troppo recenti, nel centrodestra, ma questo, si sa, non ha mai rappresentato un problema per il governatore.

“Questa è la coalizione che rappresenta la città di Foggia – ha affermato parlando del campo largo progressista - vuole rappresentare la speranza e la forza di questa città che è essenziale alla Puglia”. E il cammino della coalizione deve “riportare Foggia nella seria A della politica pugliese”.

Al tavolo della coalizione a sciogliere per ultimi le riserve sul nome di Marida Episcopo candidata sindaca erano stati proprio gli emilianisti di Con. “È una personalità nuova, che viene dal mondo della società civile, ha fatto un sacco di esperienze professionali, è molto competente”, dice oggi di lei. “Poi dovete anche capire che a Giuseppe Conte non gli posso lasciare sempre tutto, almeno qualcosa la deve faticare, e gliel’abbiamo fatta faticare un po’, ma alla fine sapevamo tutti che saremmo arrivati dove siamo arrivati”.

I civici di Emiliano hanno fatto le cose in grande, e hanno presentato la lista nel Cineteatro Cicolella di viale XXIV Maggio. A salire per primo sul palco il presidente della provincia di Foggia Giuseppe Nobiletti, “frutto dell’accordo voluto dal presidente della Regione”: “Adesso dobbiamo replicare al Comune”, è stato il suo auspicio. La “nostra lista”, ha detto, “sicuramente darà grande soddisfazione”, lasciando intendere di aver aderito al movimento.

Ha portato i suoi saluti anche un altro civico, il sindaco di Lucera Giuseppe Pitta che il movimento Con, ad un certo punto, se l’è ritrovato all’opposizione. Ora a guidare a livello provinciale il movimento insieme a Patrizia Lusi c’è Rosario Cusmai, che insieme al coordinatore cittadino ha selezionato i candidati: “Chiunque sarà eletto, rappresenterà la squadra”.