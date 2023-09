Episcopo promette "tutta un'altra storia": “Vogliamo solo voti onesti e puliti”

“Sarò me stessa, potrò piacere o no, non smetterò di essere solo Maria Aida”. Lo promette la candidata sindaca del campo largo progressista, che si emoziona fino alle lacrime quando il suo cognome, Episcopo, evoca il ricordo del papà.

Sceglie un bar per la presentazione alla stampa perché è “un luogo di grande prossimità ai nostri cittadini”. Nel cuore del centro storico, poi, “con il suo fascino culturale che richiama in noi tanti doveri”, in primis la riqualificazione e, in una parola, l’attrattivita della città.

È l’occasione per vedere il vice presidente della Regione Puglia, il Dem Raffaele Piemontese, e l’europarlamentare M5S Mario Furore seduti allo stesso tavolino di un bar.

La campagna elettorale parte all’ombra della cattedrale, “un simbolo, ombelico della nostra città”, ma anche “tempio di riscossa”: "Da qui vogliamo far partire questa sfida".

‘Tutta un’altra storia’ è il claim per Maria Aida Episcopo, che ci tiene al linguaggio di genere. L’armocromista, per dirla con Elly Schlein, suggerisce un rosa tenue.

“Insieme vogliamo fare tutta un’altra storia in tanti sensi possibili: amministrativa, culturale, politico-economica, in termini di welfare e di cultura delle fasce deboli”. Ma non è solo questo, perché lo scioglimento è “un’onta che ha marchiato la nostra carne e da lì vogliamo partire per dire che è un’altra storia”.

Ha 60 anni, e ha svolto tutta la sua carriera come dirigente dello Stato. “Sono qui per un senso di amore profondo per questa città”, ha detto la candidata sindaca.

La coalizione prova a schierare l’artiglieria pesante: ad oggi, sono otto le liste a sostegno della sua candidatura, ma potrebbero addirittura arrivare a dieci contando Pd, M5S, Con, Riscossa Civile (Psi e Senso Civico), Comunità Politica per Foggia, Tempi Nuovi per Foggia (Popolari Uniti – Italia Viva – Azione), Italia del Meridione, Nessuno escluso, la lista civica del movimento Noi Popolari, e forse la lista dei Popolari di Gianni Stea.

La candidata sindaca definisce la coalizione come una “forza decisamente innovativa e all’avanguardia": “Vogliamo solo voti onesti e puliti”, avverte.

La civica direttamente collegata a lei non porta il suo nome, ma recherà il simbolo ‘Nessuno escluso’, per esprimere il “senso di comunità”. Ha pescato professionisti dalla società civile, assegnisti di ricerca, studenti, persone con disabilità e, naturalmente, c’è il mondo della scuola, dall’educatore carcerario al personale amministrativo, al docente di sostegno.

In caso di elezione, le piacerebbe dedicare “una giornata di ascolto al cittadino, bypassando le prenotazioni burocratiche”. Pensa già ai concorsi per infondere nuova linfa, “fresca, competente e giovane” alla macchina amministrativa.

Le prime piazze piene sono un’iniezione di fiducia e ottimismo. Avverte grande entusiasmo, ma teme l’astensionismo: “La perdita di speranza che riguarda soprattutto i più giovani non fa bene. Bisogna esprimersi con coraggio. Vorrei fare una campagna, ‘adotta un astensionista’, per far arrivare il nostro entusiasmo”.

In merito al ruolo svolto dall’Ufficio Scolastico provinciale da lei diretto (oggi è in congedo) nella contestata operazione di ridimensionamento delle scuole comunali dell’infanzia, suggerisce ai lettori disattenti di “rileggere bene l’articolo 33 della Costituzione, laddove parla di libera iniziativa nell’istituzione di scuole non statali”. Un altro studio che consiglia è il Dpr n. 62 del 2000, in cui si declinano i compiti della gestione esclusiva della materia.

“Ebbi contezza della delibera a posteriori”, ricorda, ripercorrendo le interlocuzioni. Dietro sua richiesta, fa sapere, furono convocati i sindacati della scuola che chiesero di rivedere le determinazioni. Chiama loro a testimoniare. In buona sostanza, smentisce categoricamente che fosse favorevole allo smantellamento: “Sono insinuazioni piccine”.