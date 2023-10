Salatto esce di scena: “Non appoggio nessuno”

Si era riaffacciato sulla scena politica a maggio, quando i partiti temporeggiavano, e aveva accarezzato l’idea di una lista, ma dopo la puntata zero di Municipia, ha richiuso i roll up e chi s’è visto s’è visto. “Mi sono ritirato in buon ordine”, dice oggi Potito Salatto, imprenditore della sanità privata, assessore alla Cultura e vicesindaco ai tempi di Ciliberti. Se ne sta alla finestra. Non si è lasciato andare ad alcun endorsement e non si è visto a comizi e adunanze pubbliche.

Alla sua prima e unica uscita, le forze politiche sonnecchiavano, o meglio, secondo lui facevano “finta di dormire, perché evidentemente queste candidature, non tanto nei nomi, erano state designate già a livello romano”. Si riferisce alla vociferata ‘spartizione’ delle indicazioni dei partiti nelle città al voto. “Questo è il solito dramma del nostro Meridione e soprattutto della nostra città”. Salatto aveva provato a suonare la sveglia. Era e resta contrario alle autocandidature. Non aveva escluso una sua candidatura, aveva offerto la sua disponibilità, ma qualcuno avrebbe dovuto chiederglielo. “Poi abbiamo scoperto che ai Cinquestelle toccava Foggia. Come al solito, Roma si divide i feudi”.

Insomma, non ha condiviso il metodo e ipotetiche logiche spartitorie. Per la verità, “l’arrendevolezza del Pd” e le prime crepe nel centrodestra hanno contribuito a farlo desistere. “Francamente, l’area di centrosinistra a Foggia forse è anche giusto che sia dei Cinquestelle – aggiungerà a briglie sciolte -, se consideriamo che il Pd ha avuto un'opposizione abbastanza debole. Poi Episcopo mi dicono che sia una donna forte, quindi, può darsi che sia la persona giusta”.

Auspicava un governo di salute pubblica, facile a dirsi, ma complicato a farsi. “Non voglio dire un governo alla Draghi – spiega Salatto - perché era troppo largo e io non sono Draghi, ma un programma di 5-6 punti per i primi due anni, redatto da centrodestra e centrosinistra”. Aveva un’idea di città, e per il momento non ne vede altre nelle diverse proposte. Avrebbe superato gli steccati ideologici, semmai dialogato anche con Forza Italia, tanto per dirne una. “Adesso giocano a chi vince nei rispettivi schieramenti”. Resta neutrale e si è tirato fuori dalla campagna elettorale. “Non sostengo proprio nessuno. Allo stato, non ci ha detto niente nessuno, non sono parente di nessuno. Come faccio ad appoggiare qualcuno?”.

Non sono in discussione le persone, precisa, “per esempio, la signora Episcopo penso che sia una persona perbene, ma io non so quanta forza abbia per resistere a dirigenti e partiti. Il candidato di centrodestra penso che ce la potrebbe fare, ma vedo anche lì altri problemi. Poi ci sono tutte queste liste. Alla fine, non hanno capito che siamo sull’orlo dell'abisso. Quindi, è inutile fare tutte queste liste. In questa confusione, considerata la mia età, tenendo presente che ho delle strutture private e una famiglia, mi sono ritirato”.

Si augura che i candidati si siano circondati di “persone capaci di aiutare il sindaco, perché da solo non va da nessuna parte".

Stando al suo identikit, il candidato sindaco avrebbe dovuto giocarsi la carta “sapendo che non c’è una carriera dopo questo mandato, perché sono più i no che dovrà dire che i sì. Chi è questa persona che dice più no che sì? Chiunque diventi sindaco, dopo un anno, già pensa a come farsi rieleggere. In questo momento Foggia non ha bisogno di mediazioni nel senso negativo del termine. Il sindaco non deve sottostare a patti. Quando dici più no, non sei una persona che non potrà essere rieletta”.

E se lo chiamassero per un assessorato? “Sono pur sempre 5 anni di lavoro. Lo sfizio sarebbe fare l'assessore alla Cultura, perché mi piace, ma non farei altro. Alla Cultura mi diverto, potrei pure farlo. Cercherei di fare quello che, forse, ho fatto bene in passato, ma la vedo difficile che si ricordino di Salatto. Le garantisco che quello che è fatto è fatto”.