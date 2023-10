Di Mauro punta sulle 'passeggiate': primo incontro con i commercianti

Incontrare e confrontarsi con i commercianti e i cittadini residenti: è l'obiettivo delle “passeggiate” annunciate dal candidato sindaco di Foggia, Raffaele di Mauro, lungo le principali vie della città, iniziate ieri mattina in Corso Giannone, uno dei viali più suggestivi del capoluogo, "da qualche tempo segnato da incuria e assenza di manutenzione di marciapiedi e strade, di arredo e verde urbano da parte dell'Amministrazione".

Accompagnato da alcuni dei candidati consiglieri delle liste della coalizione e da un folto gruppo di sostenitori, di Mauro ha salutato i rappresentanti di una delle più importanti categorie per l'economia della città e del territorio, quella dei commercianti. "Pur conoscendo bene i problemi che affliggono il comparto, il candidato sindaco ha voluto raccogliere dalla viva voce di chi lavora ogni giorno a contatto col pubblico i punti di vista, le istanze e i suggerimenti. In risposta, ha illustrato alcune iniziative, previste nel programma elettorale che, se i foggiani accorderanno la loro fiducia alla coalizione, potranno essere realizzate facilmente e in tempi brevi dall'Amministrazione per rivitalizzare e tornare a rendere la città più sicura, più bella e più vitale anche nell'offerta commerciale".