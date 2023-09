Parentele scomode sulle pagine nazionali, Mainiero e di Mauro smentiscono legami: “Sono inesistenti”

Le presunte parentele scomode di Raffaele di Mauro, candidato sindaco del centrodestra unito, e Giuseppe Mainiero, candidato sindaco del movimento civico ‘Resto a Foggia’ finiscono sulle pagine di un quotidiano nazionale.

‘Il forzista n. 2 dell’Antimafia candida a sindaco il parente di un boss ucciso’, titola il Fatto Quotidiano (articolo a firma di Antonio Massari e Tommaso Panza), generando di certo qualche imbarazzo.

Si riferisce al deputato Mauro D’Attis, commissario regionale di Forza Italia. Fondamentalmente, si indaga l’opportunità politica della scelta.

Del resto, quando ci si espone, si corre il rischio di finire sotto la lente di ingrandimento. Il tallone di Achille, in questo caso, sono parentele acquisite.

Franco Spiritoso è uno zio acquisito della moglie di Raffaele di Mauro; i figli della sorellastra della madre di Giuseppe Mainiero, invece, sono i Francavilla.

Per primo, il candidato sindaco civico ha commentato l’articolo annunciando che sarebbe stato l’ultimo intervento dedicato a questa faccenda.

“La mia storia mi precede. Le battaglie per la legalità che ho condotto da solo e alla luce del sole - perché tutti gli altri stavano zitti e buoni, accucciati ai piedi del potere - sono note e conosciute. Foggia mi conosce – afferma Mainiero - La Foggia onesta che vuole rinascere mi conosce. La melma la lascio a chi è abituato ad usarla come argomento politico, non avendone altri”.

La definisce una “polemica vigliacca” circa “inesistenti” parentele scomode, ed è convinto che ci sia lo zampino dei Cinquestelle. “Probabilmente – scrive - bisogna rifarsi una ‘verginità politica’ dopo essere finiti alleati di coloro i quali venivano descritti, in pubblico e in privato, come ‘il male assoluto della nostra città’, Partito Democratico in primis, che gli ha suggerito sotto dettatura persino il nome della candidata alla carica di Sindaco, già assessore della Giunta Mongelli”.

Nel caso di Raffaele di Mauro, nelle ultime ore si è ipotizzato addirittura che la sua candidatura potesse saltare, circostanza smentita dalle dichiarazioni de commissario regionale di Forza Italia Mauro D’Attis: “Ogni forma di aggressione ai valori dello Stato ci vede fermi, rigorosi e determinati oppositori e Raffaele di Mauro, candidato del centrodestra a sindaco di Foggia, è da sempre al nostro fianco con impegno per tenere alta la bandiera della legalità in Capitanata – si legge in una nota - di Mauro è indiscutibilmente una persona perbene e le insinuazioni di queste ore sono offensive e lontane da ogni linguaggio di verità. Continueremo a lavorare con di Mauro sindaco di Foggia con ancora più decisione per accrescere la sicurezza dei cittadini, contrastando il fenomeno mafioso e facendo sentire la presenza dello Stato nel territorio”.

Il diretto interessato smentisce qualunque rapporto con Franco Spiritoso. “Mi trovo, purtroppo, mio malgrado, a contrastare subdole quanto vigliacche insinuazioni, che toccano la sfera personale, la quale dovrebbe essere tenuta lontana dalla politica, e trasmodano in attacchi al solo fine di demonizzare l’avversario, prendendo tutte le sembianze di una condotta a carattere estorsivo, che punta solo a tentare di far abdicare l’avversario – afferma di Mauro - Ci tengo a precisare che le notizie che sono state diffuse sono prive di fondamento e chi le ha pubblicate senza il doveroso riscontro non ha la cognizione nemmeno civilistica dei rapporti che esistono tra parentela ed affinità. Non farò nomi per il semplice motivo che, per quanto io rivesta da anni un ruolo pubblico, preferisco sempre salvaguardare la mia famiglia da clamori mediatici non ricercati né graditi. Non esiste parentela, né affinità tra me e il defunto Franco Spiritoso, che aveva sposato la zia di mia moglie e che io non ho mai conosciuto, visto che è scomparso nel 2007, quando neppure ero fidanzato con la mia attuale consorte, che ho poi sposato nel 2015”.

Evidenzia come il suo nome non sia mai apparso in alcun atto, ufficiale e non ufficiale, della relazione, redatta dal Prefetto di Foggia per lo scioglimento del comune capoluogo per infiltrazioni mafiose, “se non in uno stralcio nel quale si analizzava la posizione di un altro consigliere comunale presente e non appartenente tra l'altro al partito di Forza Italia”.

L’avvocato annuncia querela e passa al contrattacco. “Demonizzare oggi la mia persona è sintomo di estrema paura da parte di chi si pone come alternativa alla mia candidatura: sia da parte dei ‘fantasmi’ apparsi ultimamente nell’agone politico, sia da parte di coloro che soltanto oggi sono riusciti a fare sintesi - non senza ‘spargimenti di sangue’ - su un ‘usato sicuro’ che sconta, però, l’inefficienza amministrativa della compagine politica di cui ha fatto parte e della quale ricordiamo il dissesto finanziario mascherato col Decreto Salva Enti, il fallimento di ‘Amica s.p.a.’ e di ‘Foggia Servizi’, con ricadute sociali di cui ancora oggi paghiamo lo scotto in termini di perdita di posti di lavoro”.

E anche lui non intende più affrontare l’argomento in futuro. Quantomeno, le prime castagne le hanno tolte dal fuoco.

Sul caso, era intervenuto anche il candidato sindaco civico Nunzio Angiola, che aveva auspicato un intervento del prefetto e una posizione chiara della Commissione Antimafia, affinché si sgomberasse il campo dalle ombre e la campagna elettorale non venisse condizionata da “aspetti certamente non marginali, ma che potrebbero non avere alcun collegamento reale con i due candidati”. Non crede che “esista un peccato originale per i due candidati”.

I toni emersi in questa prima fase lo preoccupano, non ne fa mistero. “Credo che i foggiani oggi vogliono conoscere dai candidati i loro programmi, come intendono risolvere problemi atavici della Città. Se poi ci sono altre questioni che potrebbero compromettere la loro candidatura spetta a chi deve valutare tali contesti definire se ci sono effettivamente dei rischi. Ma credo che non sia cosi”.