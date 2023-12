Sono due le filiali Unicredit di Foggia presso cui presentarsi: quella di Piazza Giordano e quella di Viale Michelangelo. Per entrambe le filiali il servizio cassa è disponibile dalle ore 8:20 alle 13:20.

Per chi ha chiesto di riscuotere il compenso in contanti, a partire da lunedì 11 dicembre sarà necessario presentarsi presso gli sportelli della banca Unicredit, tesoriere del Comune, secondo un calendario definito pubblicato sul sito internet dell’Ente.

L’Amministrazione Comunale di Foggia ha reso noto che sono in pagamento i compensi dovuti a favore di tutti coloro i quali hanno prestato attività lavorativa come componenti di sezione durante la consultazione elettorale del 22 e 23 ottobre 2023.

Le informazioni dal Comune di Foggia per chi ha svolto servizio durante le consultazioni del 22 e 23 ottobre 2023

Comunali Foggia, pagamenti per scrutatori e presidenti di sezione al via: come riscuotere i compensi