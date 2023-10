Il candidato sindaco Angiola: "Cambieremo la città a partire dalle periferie"

A pochi giorni dal voto il candidato sindaco Nunzio Angiola annuncia un intervento straordinario per riqualificare alcune piccole oasi residenziali, dove però, tiene a precisare, toccherà poi a chi ci vive preservarla da atti vandalici: il riferimento è ai quartieri Cep, Ordona Sud, Candelaro, Borgo Croci, via San Severo e via Lucera. "Tutte queste zone di Foggia e non solo saranno oggetto di un piano di riqualificazione senza precedenti puntando ad arredo urbano, piazze, pubblica illuminazione, verde pubblico e video sorveglianza e, soprattutto, pulizia. Abbiamo progetti pronti e dobbiamo solo utilizzare fondi già disponibili. Cambieremo Foggia a partire dalle periferie”.

Il docente universitario, già parlamentare della Repubblica, aggiunge: "Sono sicuro che i foggiani residenti in quelle zone, qualora dovessero trovarsi un quartiere completamente riqualificato, sarebbero i primi a difenderlo. Ecco perché chiedo a questi cittadini di avere ancora qualche settimana di pazienza perché dopo le elezioni metteremo in pratica questo imponente piano di riqualificazione, che per noi è una priorità. Costituiremo dei comitati di zona per raccogliere direttamente dai cittadini le istanze e agire con celerità per le urgenze, mentre attiviamo i progetti più importanti per rivoluzionare i quartieri”.