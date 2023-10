Il consiglio di Angiola ai foggiani: "Ai soliti noti dite che li votate, nel segreto dell'urna fate altro"

Nunzio Angiola, candidato sindaco civico sostenuto da quattro liste, lancia l'allarme voto di scambio, esprimendo preoccupazione per il clima molto teso che che si respira in città nel periodo elettorale. Tuttavia, è convinto della maturità degli elettori e delle azioni di controllo da parte di Procura, Prefetto e Questore soprattutto al momento del voto nei pressi dei seggi elettorali. E durante l'inserimento dei dati. "Quelle inchieste, che attendono che si compia un percorso giudiziario, hanno portato alla luce, nel recente passato, la punta di un iceberg che emerge dove ci sono delle fragilità sociali. Foggia è ridotta in questo modo anche perché gli elettori non hanno avuto il coraggio di voltare pagina dicendo di no a chi non si limitava a fare promesse elettorali. Prendere in giro la povera gente, promettendo posti di lavoro nelle partecipate del Comune o occupazioni derivanti da appalti per rifare strade o varianti urbanistiche per costruire palazzi, deve essere solo un lontano ricordo".

Nunzio Angiola conclude: "Questa volta i foggiani hanno la possibilità di restituire le prese in giro che quella parte della politica becera ha perpetrato ai danni della povera gente. Cari foggiani ora potete prendervi la rivincita. Dite ai soliti noti che li votate, ma poi nel segreto dell’urna sprigionate tutta quella voglia di rivincita”.