Nue 112, "lavori mai cominciati". Di Mauro: "Foggiani e telefonisti beffati"

A pochi mesi dalla scadenza dei termini concessi alle regioni italiane per l'attivazione del Nue 112, anche il candidato sindaco del centrodestra Raffaele Di Mauro chiede di sapere che fine abbia fatto il servizio, atteso che le ditte appaltatrici non sarebbero ancora entrate nella palazzina situata nell’area dell’ex 'Villaggio Azzurro' dell’aeroporto 'Gino Lisa', che dovrebbe ospitare la sala operativa insieme a Modugno e Campi Salentina.

Il Numero Unico per le Emergenze unificherà tutti i numeri di emergenza di Carabinieri, Polizia, Vigili del Fuoco, 118 e Guardia Costiera. "La Regione guidata da PD e M5S che vorrebbero governare Foggia, dispose l’attivazione a marzo 2019 e, a detta di Emiliano, sarebbe entrato in esercizio a inizio 2022. Siamo ormai a settembre 2023 e nella sede di Foggia, che è una delle tre “sale operative” regionali, non sono ancora iniziati i lavori propedeutici ad accogliere tutto quanto occorre per espletare questo fondamentale servizio" tuona Di Mauro. Per il leader della coalizione di centrodestra si tratta di una beffa per i foggiani, i pugliesi e i 126 operatori-telefonisti che hanno superato le selezioni.

I tempi dell'attivazione si erano allungati per l'adeguamento degli edifici che dovranno ospitare le tre centrali uniche operative di risposta disponibili sul territorio regionale. Per i lavori di adeguamento strutturali e di impiantistica è stata impegnata una somma di 3,7 milioni di euro, di cui sono stati liquidati 2,8 milioni di euro. Ulteriori 800mila euro invece sono stati necessari per dare seguito ai lavori extra di adeguamento sismico.

Sono 126 aspiranti telefonisti che hanno sostenuto il concorso e attendono l’assunzione per poter svolgere una formazione specifica e intensiva di almeno 60 giorni e cominciare a svolgere le mansioni per cui dovrebbero essere assunti.

Dieci mesi fa la Giunta regionale aveva condiviso la necessità di avvalersi della collaborazione dell’Agenzia Regionale Emergenza Urgenza-Lombardia (Areu), del relativo know how e software applicativo per l’attivazione e l’avvio del servizio Nue 112 e ha approvato uno 'Schema di Convenzione tra Regione Puglia e Agenzia Regionale Emergenza Urgenza Lombardia per l’attivazione nella Regione Puglia del servizio Nue 112 secondo il modello della centrale unica di risposta', tra la Regione Puglia e Areu Lombardia.

Per tentare di superare l’impasse, la Regione Puglia ha nominato quale commissario straordinario della struttura speciale denominata 'Avviamento del Nue 112 e delle strutture territoriali di Protezione Civile' del Dipartimento Protezione Civile e Gestione Emergenze, il generale di brigata della Guardia di Finanza, Salvatore Refolo. "Nel caso in cui il Nue non verrà attivato entro la fine del 2023, sussiste la concreta possibilità che la Regione Puglia possa essere sanzionata con gravi penali nell’ambito di una probabile ed ormai inevitabile procedura di infrazione europea. Chiediamo quindi, al Ministro dell’Interno per quanto di sua competenza, quali provvedimenti intenda assumere al fine di sbloccare con urgenza l’attivazione ed il funzionamento in tempi brevi" concludono.