Cinque uomini e quattro donne: ecco chi sono e cosa faranno i nove assessori

LUCIA APRILE

Vicesindaca Politiche agricole, ambiente e igiene pubblica, verde urbano. Ente Fiera.

Nata a Foggia, 39, sposata, due figli. Diploma di Liceo Scienze Sociali. Già presidente del comitato La Società Civile, impegno nella cittadinanza attiva.

ALICE AMATORE

Cultura, beni culturali e Museo Civico, Turismo, Politiche giovanili, comunitarie e internazionali. Marketing territoriale. Grandi eventi.

Nata a Foggia, 26 anni. Laureata all’Università degli Studi di Foggia come Consulente del lavoro ed Esperto di Relazioni industriali, ulteriori studi in European Legal Studies all’Università di Torino, e tirocinio presso il Parlamento Europeo. Impegnata nel sociale, ha fondato Ottavia, gruppo informale di aggregazione e partecipazione giovanile. Appassionata di pianoforte e fotografia.

GIULIO DE SANTIS

Avvocatura, contenzioso, sicurezza e legalità. Statistica. Politiche energetiche. Contratti.

Nato a Foggia, 50 anni, padre di tre figli. Laureato in Giurisprudenza all’Università degli Studi di Foggia, da eletto nel Consiglio di Facoltà con Area Nuova ha contribuito alla crescita dell’ateneo fino all’ottenimento dell’autonomia da Bari. Tra i fondatori, tramite la Cgil nazionale e la sua associazione giovanile Tempi Moderni, del primo sindacato studentesco nazionale Unione degli Universitari (UDU). Bancario specializzato nel settore imprese corporate. Ha dato vita con l’ex ministro della Giustizia greco Michalis Kalogirou al circolo culturale Ulisse.

DOMENICO DI MOLFETTA

Istruzione e formazione, istituti di partecipazione, enti di ricerca, politiche sportive e di inclusione sportiva. Manutenzione scolastica.

Nato a Foggia, 64 anni, due figlie. Diploma all’Isef di Foggia, laurea in Scienze motorie all’Università di Tor Vergata a Roma, dottorato di ricerca all’Università ‘G. D’Annunzio’ di Chieti. Già insegnante di educazione fisica, coordinatore di educazione fisica al Provveditorato agli Studi di Foggia. Per 18 anni responsabile della nazionale italiana di atletica leggera, con la partecipazione a quattro Olimpiadi (Sidney 2000, Atene 2004, Pechino 2008, Londra 2012). Consigliere nazionale della Federazione Italiana Atletica Leggera, con delega al settore tecnico e alla formazione.

DAVIDE EMANUELE

Bilancio, politiche fiscali, patrimonio ed impiantistica, Programmazione unitaria (fondi europei, nazionali, regionali, Pnrr). Aziende partecipate. Innovazione digitale e smart city.

Nato a Foggia, 40 anni, marito e padre di una bambina di 8 anni. Dopo aver conseguito la laurea magistrale in Giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Foggia, ha concluso il dottorato di ricerca in Diritto commerciale e Tutela processuale dei diritti presso l’Università degli Studi di Bari. Avvocato civilista, collabora con la cattedra di Diritto processuale civile presso l’Università degli Studi di Foggia. E’ il segretario del Partito Democratico di Foggia.

LORENZO FRATTAROLO

Attività produttive, politiche del lavoro, piano del commercio. Promozione e sostegno alle politiche di quartiere e delle borgate.

Nato a Foggia, 47 anni, due figli. Laureato in Economia e Commercio all’Università degli Studi di Foggia, un Master in Appalti pubblici presso Il Sole 24 Ore. Dottore commercialista iscritto all’Ordine dal 2006, consulente di aziende private del territorio, specialmente in ambito agricolo ed agro-alimentare. Curatore fallimentare, delegato e custode giudiziario. Conduce con i propri familiari un’azienda agricola del comparto cerealicolo e olivicolo. Impegnato nell’associazionismo sportivo, ama il cinema e la lettura.

GIUSEPPE GALASSO

Urbanistica, lavori pubblici, rigenerazione urbana

Nato a Bari, 54 anni, marito e padre di tre figli. Laureato in Ingegneria civile presso il Politecnico di Bari. Ha già ricoperto incarichi di capo ufficio tecnico presso i comuni di San Pancrazio Salentino prima e Cisternino poi, nonché incarichi apicali e di prestigio presso Anas Spa in Veneto, in Puglia e, più significativamente, presso la sezione staccata di Foggia. Dal 2014, ricopre ininterrottamente l'incarico di assessore alle Infrastrutture, Opere pubbliche, Mobilità sostenibile e Accessibilità al Comune di Bari.

SIMONA MENDOLICCHIO

Politiche sociali, dell’infanzia e della famiglia. Politiche per gli anziani e per le persone con disabilità, volontariato e terzo settore. Immigrazione. Randagismo, Iriip e Aree dog. Servizi cimiteriali.

Nata a Foggia, 53 anni. Sposata, tre figli. Laureata in Medicina veterinaria all’Università degli Studi di Bari, specializzazione in Fisiopatologia della riproduzione degli animali domestici, in Ispezione degli alimenti di origine animale, master sul Controllo della filiera ittica. Veterinario specialista presso il Servizio Veterinario Area C dell’ Asl Foggia. Componente del comitato Genitori per Foggia e del Consiglio Pastorale della Basilicata Cattedrale.

DANIELA PATANO

Personale e logistica comunale, servizi demografici ed elettorali. Polizia locale e amministrativa. Protezione civile.

Nata a Foggia, 56 anni. Avvocato civilista giuslavorista e previdenzialista, avvocato esterno per Società agricole e zootecniche presenti sul territorio e pubblica amministrazione. Docente di scuola secondaria di secondo grado, con abilitazione all'insegnamento di materie giuridico-economiche e specializzazione all'insegnamento di sostegno.