Alberto da Giussano sparisce dalla scheda, la Lega sceglie Prima Foggia: “Nelle liste persone nuove”

Alberto da Giussano, leggendario condottiero lombardo, non comparirà sulla scheda alle elezioni comunali del 22 e 23 ottobre a Foggia. La Lega non parteciperà con il simbolo del 2019, quando risultò il terzo partito in città dopo Forza Italia e M5S, sfiorando il 13%.

Sceglie la lista civica ‘Prima Foggia’. “È un simbolo che da un po’ di tempo la Lega ha presentato sui territori, per caratterizzare la sua azione politica a livello locale – spiega il segretario cittadino del partito di Salvini Antonio Vigiano – A Carovigno e Altamura sono stati conseguiti degli ottimi risultati, e abbiamo continuato a utilizzare questo simbolo”.

Alle elezioni comunali di maggio, effettivamente, la Lega in Puglia si è presentata con il suo simbolo solo a Bisceglie, Noci e Brindisi, racimolando nella migliore delle ipotesi il 3,19%. Altrove, ha preferito sciogliersi in una civica. “Il segretario federale e il nostro segretario regionale hanno aperto il partito anche ad anime e sensibilità civiche che sono all'interno della nostra lista – ricorda Vigiano - Sono persone che non volevano caratterizzarsi con il simbolo della Lega, ma con un simbolo più civico. Queste sono le motivazioni che ci hanno spinto a propendere per il simbolo Prima Foggia”.

In lista, avvocati, sindacalisti, candidati che non hanno un’esperienza all’interno dei partiti. “Sono persone nuove, che stiamo lanciando nell’agone politico – assicura Vigiano - Abbiamo cercato di fare una lista fresca, nuova, onde evitare di proporre sempre le stesse persone. Abbiamo cercato di avvicinare alla politica sensibilità diverse”.

Figurano i nomi del salviniano di ferro Silvano Contini, di Franco Nunziante, Rossana De Leo, Barbara Cassanelli, Pietro Lacalamita, Enzo Scopece, Michele Farina e Lucia Speranza in ticket. Potrebbero presentarsi anche alcuni membri della segreteria cittadina come Vincenzo Marzullo, Mina Scardi, Antonella Pettinicchio.

La lista non è ancora definita, la stanno completando in queste ore. Non ci sarebbero ex, a parte lo stesso Antonio Vigiano, consigliere comunale dal 2014 al 2019, che in qualità di segretario cittadino avrebbe preferito un ruolo da regista, ma che scende in campo per spingere il raggruppamento. Il suo nome era spuntato anche ai tavoli del centrodestra per la scelta del candidato sindaco.

Non è un mistero che un big del partito come l’europarlamentare Massimo Casanova non condividesse l'indicazione di Raffaele di Mauro, candidato sindaco del centrodestra unito, e volesse, piuttosto, tagliare con il passato. Foggia, peraltro, fatica a dimenticare che Franco Landella, un anno prima dello scioglimento, avesse issato proprio la bandiera della Lega sul Comune, gomito a gomito con il leader del Carroccio.

“La Lega, lo ricordo, contestò anche Franco Landella e pretese le primarie - afferma Vigiano a proposito del sostegno a Raffaele di Mauro - La coalizione ha preso una decisione. Noi, come al solito, siamo inseriti in questa coalizione, rispettiamo la decisione che ha preso il tavolo del centrodestra e convintamente andiamo avanti. Poi, chiaramente, all'interno di un partito ci sono punti di vista e sensibilità differenti. Conosco Raffaele di Mauro, so che è un bravo ragazzo, una persona capace e può fare bene”.

E a chi, come il candidato sindaco civico Giuseppe Mainiero, dice che dietro le liste del centrodestra c’è sempre l’ex sindaco, il segretario cittadino del partito di Salvini risponde senza esitazioni: “La lista della Lega la sta facendo Antonio Vigiano, non ci sono intromissioni nella mia lista”.