Il ministro Pichetto Fratin testimonial del filo diretto del centrodestra col Governo

Una Comunità Energetica Rinnovabile al Gino Lisa, l’acqua dal Molise, la richiesta di danno ambientale nelle lagune di Lesina e Varano e, più in generale, lo sviluppo, sono state le istanze di rappresentanti delle associazioni di categoria, imprenditori ed esperti del settore ambientale ed energetico al ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica Gilberto Pichetto Fratin.

Arriva a Foggia per spingere il candidato sindaco del centrodestra unito Raffaele di Mauro. “È giovane, determinato, con un programma serio e delle liste che lo sostengono ben fatte”, dirà di lui.

Con una battuta, che ripeterà anche nell’incontro con i candidati consiglieri nel comitato, promette di tornare per una cena in caso di vittoria, e sintetizzerà così uno dei temi branditi dalla coalizione e dal candidato sindaco che gli dà del tu: il rapporto diretto con il Governo. “Se non viene eletto, non posso venire a cena”, scherza chiudendo l’incontro. Alla sua destra il commissario regionale di Forza Italia, Mauro D’Attis, che lo ha portato qui.

A rompere il ghiaccio è stato il presidente di Confindustria Foggia, Eliseo Zanasi. “Abbiamo aderito a un avviso pubblico per l’acquisizione di manifestazioni di interesse per la selezione di un progetto pilota che riguarda il Gino Lisa. Lei saprà bene, perché è arrivato in aereo, che è diventato una realtà efficace ed efficiente, ma pochi sanno che il sedime dell’aeroporto ha ben 45 ettari che sono stati destinati a Zes, sui quali bisogna ipotizzare una Comunità Energetica Rinnovabile", ha detto richiamando la sua attenzione sull'operazione.

Il Presidente dell’Ente Parco del Gargano Pasquale Pazienza gli ha accennato alcune criticità che spera di approfondire in un colloquio, prima tra tutte la richiesta di danno ambientale nelle lagune di Lesina e Varano. L’ambientalista Vincenzo Rizzi della Federazione Pro Natura, dal canto suo, interverrà a gamba tesa, giocandogli un brutto scherzo, per chiedere maggior ascolto delle associazioni che “da tanti anni rimarcano il problema del Parco Nazionale del Gargano”, lamentando la mancanza di adeguata tutela.

Mario De Matteo, presidente di Coldiretti Foggia, sottoporrà al ministro dell’Ambiente il tema dell’acqua e il progetto della condotta dal Molise, incagliato “per vicissitudini politiche interregionali”.

Il ministro prende appunti, ma quando tocca a lui premette che non entrerà nel merito delle questioni locali. Rispetto al tema dell’acqua, si concentra sulla riduzione degli sprechi (“Non bisogna avere gli acquedotti con il 40% di perdite, un sistema idrico del 1800”).

Si rivede anche Leonardo Di Gioia, dopo più di due anni di silenzio. Ha contribuito a costruire la civica direttamente collegata al candidato sindaco con Noi Moderati.

Dopo una breve passeggiata dall’Outside Hotel di piazza Caduti sul Lavoro, il ministro Pichetto Fratin ha raggiunto il comitato. Lì, tra candidati ed esponenti di spicco della coalizione, dal deputato Giandonato La Salandra di Fratelli d'Italia al consigliere regionale di Forza Italia Napoleone Cera, si è vista anche l’ex assessora Anna Paola Giuliani magari, chissà, proiettata alle Comunali di San Severo.

“Con Raffaele Di Mauro sindaco noi vogliamo costruire il futuro di Foggia nel solco di una tradizione politica e culturale straordinaria come quella di Paolo Agostinacchio”, ha affermato il commissario regionale di Forza Italia Mauro D’Attis durante la presentazione dei candidati.

A Foggia, ha detto il ministro, “ci sono tutte le condizioni per voltare pagina”.