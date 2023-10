Foggia ha ufficialmente un sindaco: è cominciata alle 17.42 del 27 ottobre l'era Episcopo

Alle 17.42 di questo pomeriggio venerdì 27 ottobre, dopo il protocollo del verbale presso l'ufficio centrale elettorale, Maria Aida Episcopo, vincitrice al primo turno delle Amministrative del 22 e 23 ottobre - finestra elettorale riservata ai comuni sciolti per infiltrazioni o condizionamenti mafiosi - è stata proclamata sindaco di Foggia.

Lunedì prossimo, 30 ottobre alle 12, presso la sala consiliare di Palazzo di Città, in Corso Garibaldi, avverrà il passaggio di testimone tra la commissione straordinaria nella persona del prefetto Vincenzo Cardellicchio, di Grandolfo e Giangrande, è la leader della coalizione del campo largo progressista sostenuto da Partito Democratico, Movimento 5 Stelle, Con Emiliano, Azione, Italia Viva, Verdi, Socialisti e altri movimenti civici

Durante la cerimonia di insediamento, le verrà consegnata ufficialmente la fascia tricolore. La prossima settimana si saprà anche la data del primo Consiglio comunale, durante il quale verrà eletta la seconda carica della massima assise, il presidente del Consiglio comunale, che dovrebbe andare al Partito Democratico: potrebbe essere uno tra Lia Azzarone e Davide Emanuele, mister 1000 preferenze e più suffragato della competizione.

Chi è il nuovo sindaco di Foggia

Coniugata con Massimo, ingegnere e docente di matematica, ha due figli, Luigi e Francesco. Dirige l’Ufficio di Ambito Territoriale di Foggia e Bat Nord, dopo un lungo impegno scolastico di docenza iniziato nel 1980. Intensa la sua formazione accademica con le lauree magistrali in Scienze delle Attività Motorie (Università de L’Aquila), in Pedagogia (Università di Napoli), in Scienze Politiche (Università di Bari, Facoltà di Giurisprudenza), in Psicologia (Università degli Studi del Sannio) conseguendo diplomi di perfezionamento e specializzazione post lauream prima in Lettere e Filosofia e poi in Giornalismo e Comunicazioni di Massa nelle Università di Bari e della Sapienza di Roma.

Significativi anche un Master in Management delle Risorse Umane e diversi attestati di professionalizzazione, tra cui quello in Mediazione Penale Minorile. Nel 2017 è risultata prima classificata nella graduatoria di merito per l’esercizio delle funzioni di Giudice Onorario Minorile presso il Tribunale di Bari, procedura selettiva indetta dal Consiglio Superiore della Magistratura. È iscritta quale Revisore Contabile del Miur e svolge funzioni in diversi Nuclei di Valutazione delle performance dirigenziali.

Al suo attivo anche una cospicua attività pubblicistica tra cui tre saggi di sociologia, manuali universitari nonché dispense per corsi accademici. Ha partecipato, anche in veste di coordinatore, a diverse progettazioni nazionali ed internazionali per la realizzazione di partenariati, gemellaggi e stage. Numerosi i riconoscimenti ricevuti in ambito accademico e scientifico tra cui quello dell’Accademia Internazionale Città di Roma (2012) “per aver contribuito con il proprio operato all’evoluzione del sapere umano tenendo saldi i principi di moralità, onestà e senso civico, suscitando emozioni e sensazioni".