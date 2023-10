Il ‘campo per Foggia’ di Mara Carfagna marca le differenze: “È un unicum, non accadrà altrove”

“Io lo chiamo ‘campo per Foggia’, perché quello che è accaduto qui, accadrà soltanto qui. Noi, su questo, siamo stati molto chiari. Per quello che ci riguarda, è un unicum, non è assolutamente ripetibile”. È la presidente e deputata di Azione Mara Carfagna, nel comitato elettorale del partito in via Zuppetta, a marcare le differenze con i Cinquestelle, che “non possono essere nascoste prendendo in giro gli elettori”.

A livello nazionale considera "davvero improbabile" un’alleanza: “Siamo molto distanti dal Movimento 5 Stelle. Noi non condividiamo le loro idee, le consideriamo legittime ma non le condividiamo”.

Diverso il caso delle Amministrative, e la sua presenza a Foggia sottolinea il "coraggio della scelta" di sostenere il campo largo progressista: “Qui la differenza la fanno le persone. Il profilo del candidato, la qualità, la capacità di fare sintesi tra sensibilità diverse che, però, a livello comunale si annientano, perché quello che emerge sono i bisogni dei cittadini e le urgenze quotidiane, e quelle non si governano con le ideologie e la propaganda, ma con il pragmatismo e la capacità di mettere in campo soluzioni concrete”.

Fatica a chiamarlo campo largo progressista, proprio come il leader M5S Giuseppe Conte, che lo aveva chiamato 'campo giusto', e in conferenza stampa come ai microfoni propende per una connotazione civica della coalizione, che evidentemente considera preminente rispetto alla presenza di Pd e Cinquestelle.

La “posta in gioco è molto alta – osserva – perché la città vuole lasciarsi alle spalle una stagione difficile”.

A Foggia “si vota per il riscatto di questa città sulla base di un programma elettorale che, nel nostro caso, è molto chiaro, non è un libro dei sogni, ma è un elenco di priorità ben definite. Qui non si vota tra destra e sinistra, tra campo largo e campo stretto: si vota tra un’azione amministrativa efficace, efficiente, trasparente, ispirata dal principio di legalità, e un passato che ha mortificato questa città”.

Accanto a lei ci sono il consigliere regionale Sergio Clemente e il capogruppo di Azione Ruggiero Mennea, il commissario provinciale Matteo Iacovelli e la renziana Rosa Cicolella.

Foggia “ha bisogno di persone perbene e competenti”, dirà l'onorevole Carfagna ringraziando la squadra di candidati che definisce “coesa, affiatata, appassionata. Sono tutti candidati di alto profilo. Donne e uomini che intendono la politica non come uno strumento per gestire il potere, ma come uno strumento per servire questa comunità e per cambiare le tante cose che non vanno. La politica come esercizio di responsabilità, non come gestione del potere”.

Il profilo della candidata sindaca, Marida Episcopo, oltre che per il carattere istituzionale e per il curriculum, la convince anche perché donna: “In momenti di crisi come quello che questa città sta attraversando, il pragmatismo, lo spirito di servizio e anche la capacità di lavoro di una donna possono fare la differenza, quindi, io penso che siano valori aggiunti per questa comunità”.