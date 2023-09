I civici di Angiola vogliono fare la differenza: “Nelle liste persone estranee ai giochi di palazzo”

Sono 123 gli aspiranti consiglieri nelle quattro liste a sostegno di Nunzio Angiola, candidato sindaco di Foggia alla guida di una coalizione civica. È partito con largo anticipo, ad aprile, battendo tutti sul tempo. Sono già in campagna elettorale da un pezzo.

Parlamentare nella scorsa legislatura e docente universitario, sta facendo breccia con il suo garbo e una proposta intelligibile.

“I candidati sono espressione di tutte le componenti della nostra comunità, nessuna esclusa – spiega Angiola - Abbiamo piccoli imprenditori, docenti della scuola di ogni ordine e grado, liberi professionisti, tra cui diversi avvocati e commercialisti, studenti universitari, ma anche laureati e abbiamo una parte di persone in cerca di prima occupazione, senza trascurare un certo numero di persone in pensione”.

In tre liste sono elencati 32 nominativi, in una 27. “L’attenzione è stata rivolta costantemente alla qualità delle persone – prosegue il candidato sindaco - Siamo stati i primi a trasmettere liste quasi complete alla Commissione Antimafia e siamo stati i primi ad avere il riscontro. Per quanto riguarda le altre coalizioni, hanno fatto altrettanto, ho sentito dire, altri partiti, ma hanno trasmesso ai primi di agosto, nei 45 giorni precedenti, solamente liste molto striminzite. Noi, invece, abbiamo già sottoposto a controllo preventivo le liste quasi complete. Per noi, la questione morale, in questa fase, è dirimente. Non ci sono persone criticabili da alcun punto di vista. Poi c'è anche un altro elemento che ci contraddistingue: non c'è nessuno che abbia ricoperto cariche pubbliche elettive, né come consigliere comunale, né come assessore. Quindi sono persone totalmente estranee rispetto a quelli che sono stati i giochi di palazzo di Foggia di tutti i tempi”.

Nella lista Angiola Sindaco compaiono, tra gli altri, il commerciante Alessandro Stelluto; l'avvocato Michele Ruggiero; Giovanni Costantino Lobasso; Saverio Verzicco; Renato Ricchiuti; la biologa nutrizionista Alessandra Fredella; il giovane funzionario amministrativo Andrea D’Introno.

Con il simbolo di Effetto Foggia corrono Rosaria Stefanini; Angelo Carboni, dottore commercialista e revisore dei conti; Francesca Vasco.

Poi c’è Foggia 5.0: tra i nomi, Carlo Russo; Massimiliano Perrone; Angelo Maffei; Giuseppe Salvato; Fabrizio Pasquale Scopece.

Nella lista Orà! ci sono Onofrio Claudio Bisceglie; Annalena Ferrucci; Anna Sarcina; Consiglia Rosa Ferrazzano.

Tra gli altri nominativi, la dipendente universitaria del personale tecnico amministrativo Francesca Pietradura; il professor Francesco Sollitto, ordinario dell’Università di Foggia; il colonnello Francesco Bertolino dell'aviazione militare.

“Dato che al centro del nostro programma c'è anche il supporto e l'aiuto alla disabilità, abbiamo anche Angelo Iacullo che è una persona diversamente abile”, aggiunge Angiola.

Non teme gli avversari e le grandi coalizioni. “È una sfida che noi stiamo affrontando con grande serenità, con grande impegno e quindi sempre all'insegna di quelle che sono le nostre parole chiave, cioè la moderazione, la condivisione e la determinazione. Non abbiamo timori reverenziali nei confronti di nessuno, anzi. Io sono personalmente convinto – conclude - che il mondo civico, in questa competizione elettorale, farà la differenza”.