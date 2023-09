Mainiero si appella al "voto libero" della città: due liste per provare a battere gli apparati

È scatenato, incontenibile il candidato sindaco Giuseppe Mainiero, ed è una variabile imponderabile alle Comunali del 22 e 23 ottobre. Gira la città a bordo di un pick-up, moderna evoluzione del camioncino della Pagnotta di Antonio Tutolo. Stessa campagna elettorale sui generis, con i comizi improvvisati all’uscita della scuola.

Alla vigilia della presentazione delle liste l’annuncio a sorpresa: il consigliere regionale ed ex sindaco di Lucera è candidato alla carica di consigliere comunale a Foggia. Ormai sono inseparabili.

Le liste a sostegno della sua candidatura saranno due: una reca il suo nome, ‘Giuseppe Mainiero sindaco’, simbolo che finora è comparso nei primi banner circolati sui social, poi c’è la lista del suo comitato civico Resto a Foggia. Con tutta probabilità, i nomi saranno meno di 60.

Traccia un “perimetro assolutamente invalicabile” quando tratteggia l’identikit degli aspiranti consiglieri. I partiti “non se ne sono andati, non li abbiamo voluti, questo è bene precisarlo, nonostante ci siano state richieste di alleanze”.

In occasione della manifestazione del 19 maggio, aveva presentato un progetto di salute pubblica, ma “il ceto politico avrebbe dovuto cercare di rinnovarsi e di rigenerarsi”. Se ne deduce che ai suoi occhi non l'abbia fatto.

“La nostra scelta è quella di puntare su una classe dirigente nuova, ma non improvvisata – spiega Mainiero - Persone che nel loro percorso di vita siano state impegnate nel mondo delle professioni, del volontariato, della scuola, dell'imprenditoria, ma che abbiano sempre coltivato una sensibilità civica, perché questa è una città che sta morendo dal punto di vista della vitalità economica, della connessione sentimentale. Sta diventando una città dormitorio”.

La sua stessa candidatura è concepita per “uscire fuori dallo schema che negli ultimi vent'anni si è alternato, con insuccessi di fatto analoghi e rispetto ai quali loro oggi si ripropongono con lo stesso schema. Le dieci liste che sostengono Marida Episcopo sono sostanzialmente la riproposizione dell'amministrazione Ciliberti e Mongelli. In più, ci sono innesti della seconda amministrazione Landella che oggi sono allineati e coperti e candidati con Episcopo. Una coalizione di dieci liste che riproporrà lo schema caotico che ha visto poi, tra l'altro, la stessa Marida Episcopo assessore nel Mongelli ter. Penso che con dieci liste, con le quali ha quasi doppiato Mongelli, qualora malauguratamente questa città la scegliesse, potrà presentare una giunta ogni quattro mesi”.

Nelle sue liste, un volto riconoscibile, anche per i suoi trascorsi politici, è Nino De Rogatis. “Questo se vogliamo ricordare il suo impegno come delegato alla Cultura della Giunta Agostinacchio, però, è sostanzialmente un operatore nel campo della musica – puntualizza Mainiero - Di fatto, già in quell'occasione fu una persona prestata alla politica che veniva dal mondo della cultura. Lui è impegnato con la sua associazione da sempre, e ho accolto la sua proposta perché ritengo sia una persona che in quel campo abbia ben operato”.

Hanno scelto lui anche gli AttiVisti foggiani Marco Papicchio e Salvatore Imperio. “Sono contentissimo di questo, perché sono quegli attivisti del cosiddetto ei fu Movimento 5 Stelle che ha tradito la sua missione. Se ricordate ‘alleati con nessuno’, oggi fanno parte di una maionese impazzita di 10 liste. Spero che Foggia riconosca la loro incapacità di leggere le dinamiche di una città che non voleva certamente riproporre la giunta Ciliberti-Mongelli”.

Tutolo vuole “dare una mazzata” nelle urne ai partiti di centrodestra e centrosinistra: “Sono loro i responsabili della condizione in cui è ridotta la città. E sono loro che vanno puniti usando l'arma del voto”. Ha deciso di sostenere Mainiero per “la sua passione, il suo coraggio e la sua determinazione”.

Nelle liste compaiono i nomi di Antonietta Moffa, avvocato e sorella di Jenny Moffa; Giuseppe D’Introno; Cosimo Cantatore; Loredana De Cata; il docente Damiano Bordasco; Roberto Alloggio; Pasquale Di Domenico; l’esperto di marketing territoriale Enzo Dota; il giovane operatore sanitario Michele Lillino; Vincenzo Cardone; l’imprenditore Franco Di Gemma in ticket con Luana Chiariello; Gaetano Rendina; Massimo Biscotti; Paola Mostrolitto.

Mainiero è la grande incognita di queste elezioni. Potrebbe sparigliare le carte e, semmai, intercettare il voto di opinione e il voto disgiunto degli scontenti delle grandi coalizioni, anche nella classe politica, “un ceto politico pensante”, lo definisce Mainiero. Qualche giorno fa ha incassato sui social l'endorsement di Pino Marasco, oggi in dissenso con il Pd, che non è passato inosservato.

“La genesi della candidatura dell'ex assessore Episcopo ha portato a non riconoscere un percorso che non vede alcuna proposta né di novità, né di credibilità, né tantomeno di passione civile per la nostra città – afferma - C'era tanto altro a cui poter ricorrere, hanno utilizzato uno schema vetusto, fuori dalle dinamiche di un confronto democratico. Comprendo il loro disagio, comprendo soprattutto il disagio di quei tanti attivisti che si sono sentiti traditi dal Movimento 5 Stelle”.

Quel che è certo, è che si ritroverà davanti coalizioni attrezzate che presentano almeno il triplo dei suoi candidati. "La sfida è proprio questa”, osserva. Una crociata contro il voto organizzato.

Vede un centrodestra in “smobilitazione, se pezzi del suo ceto politico sono passati al centrosinistra. Mentre nel centrosinistra prenderanno il voto dei loro apparati. Basta guardare le liste. Questa è la sfida che io sto lanciando ai foggiani, al voto libero di questa città, che si deve contrapporre al voto delle clientele. Il voto apparato non supera il 40% dell'elettorato. Se riusciremo a portare la partecipazione al voto oltre il 70%, noi siamo arrivati al ballottaggio e vinciamo. Non a caso al mio fianco c'è candidato l'ex sindaco e attuale consigliere regionale Tutolo, che questa sfida l'ha fatta e l'ha vinta. Dopodiché, sia chiaro, i cittadini foggiani sono liberissimi: se loro ritengono che negli ultimi vent'anni questa città sia stata amministrata bene, è giusto che votino chi li ha amministrati. Noi ci candidiamo - conclude - per una proposta di cambiamento radicale, alternativa e di totale discontinuità rispetto alle giunte Landella e Mongelli degli ultimi vent'anni”.