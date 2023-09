Campo largo progressista a quota 10 liste: un esercito di 300 candidati a sostegno di Episcopo

Potrebbero arrivare a quota dieci le liste del campo largo progressista a sostegno della candidatura di Marida Episcopo. Il centrosinistra, così, si presenterebbe con un esercito di quasi 300 candidati.

La maggior parte dei primi nomi circolati non ha bisogno di tante presentazioni.

Il Partito Democratico cala i pezzi da novanta e prova a rastrellare voti. Il gruppo consiliare che ha occupato i banchi fino allo scioglimento anticipato si ripresenta al gran completo. L’ex capogruppo Lino Dell’Aquila, Lia Azzarone, Francesco De Vito, Michele Norillo e Anna Rita Palmieri si sottopongono al voto degli elettori chiamati, a questo punto, anche a promuovere o bocciare la loro opposizione.

Lia Azzarone oggi è presidente regionale del Pd Puglia. Non può permettersi defaillance. L’avrebbero tirata per la giacchetta, ma non sembra essersi fatta troppo pregare e ora è lanciatissima, evidentemente determinata a dimostrare sul campo il suo valore.

A rigor di logica, il partito dovrebbe puntare, questa volta, sul segretario cittadino Davide Emanuele. Ma c’è anche Gianluca Ruotolo, vice segretario provinciale.

Il nome più chiacchierato è certamente quello di Italo Pontone, assessore ai tempi di Ciliberti. Non si era perso neanche le Comunali 2019, ma con il simbolo di Foggia Civica (incassò 660 voti).

In lista anche nuove proposte come Domenico Galante; Rachele Occhionero, che con il Comitato genitori per i Bambini di Foggia ha portato avanti diverse battaglie per i parchi giochi; i Giovani Dem Arbri Merkaj, Mario Cagiano e Alice Amatore. E ancora, Alessandro Brescia (detto Sandro); Nicola Sannicandro, presidente regionale Aico Puglia (Associazione infermieri di camera operatoria); Maria Rosaria De Santis; Titty Augelli.

Pd e MS5 si contendono la leadership del campo largo progressista. I Cinquestelle puntano a intercettare il voto d’opinione, più che quello ‘organizzato’, con un’operazione novità.

Giovanni Quarato, nel 2019 candidato sindaco, arretra a centrocampo, come dice lui, ma risponde presente. L’ex capogruppo Giuseppe Fatigato, invece, ambisce al ruolo di referente del gruppo territoriale M5S che, per regolamento, non è compatibile con la carica di consigliere comunale ed è costretto a rinunciare, sebbene fosse in odor di candidatura. Il bancario Mario Dal Maso, 1.666 preferenze alle Regionali 2020, e primo dei non eletti con 579 preferenze alle Comunali 2019, ci riprova.

In lista, tanti giovani speranzosi come Francesco Salemme, in arte Cisky dei Tavola 28, Valeria D’Antonio, e Pietro Rendine. Sceglie il partito di Conte Giorgio Cislaghi, un tempo, fino al 2018, alla guida del Circolo Che Guevara, falce e martello.

Lucia Aprile, che inizialmente aveva partecipato al percorso della Comunità Politica, si è sfilata per correre con il simbolo M5S, certamente più riconoscibile. Leader del comitato di cittadinanza attiva La Società Civile, fino a sette mesi fa escludeva questa opzione ai microfoni di FoggiaToday, nella convinzione che il comitato fosse un “monito”, che si pone anche in contrasto rispetto alle amministrazioni “quando ne vale la pena”. Ma "la vera cittadinanza attiva - dice oggi - non poteva rimanere a guardare". Con lei, in ticket, c’è Francesco Strippoli, inserito anche nella Filiera Culturale e nell’associazione No Cap.

Sono candidati a cinquestelle anche Valentina Di Francesco; Stefano Santangelo; Antonella Zoppo; l’attivista Francesco Citro, figlio dell’ex consigliere Paolo Citro (a differenza sua, nell’alveo del centrodestra); Michele Cocco; Giuseppe De Lillo; Antonio Lo Conte, che aveva partecipato ai Polis Lab di Progetto Concittadino prima di scegliere i pentastellati; Lorella Balestrucci, neuropsichiatra infantile; Luca Martucci, avvocato dell’Agenzia delle Entrate; Gaetano Lorusso; Nicola Formica; Roberto Capobianco; Alessandro Bruno; Francesca Laratro.

Preferisce rinunciare alla candidatura Roberta Iannice, nonostante il suo santino fosse già passato sui social. Entrano, invece, Simona Mendolicchio, veterinaria Asl, e Francesca Campagna, psicologa e psicoterapeuta.

Gli emilianisti di Con Foggia occupano da tempo i 6x3 in città e la lista scorre sui tabelloni. Sceglie i civici di Emiliano la dirigente scolastica in pensione Gabriella Grilli, nel 2019 passata al centrosinistra, dopo una breve parentesi da assessore nella Giunta Landella, di pochi mesi, nel 2015, estromessa dall’allora sindaco.

Ci sono anche Pasquale Ciruolo, ex sindaco di Panni originario di Foggia, sua città natale; Antonio Montanino, ex sindaco di Deliceto ed ex assessore provinciale; Matteo Silba, ex sindaco di Stornara e vice presidente della Lega Italiana Fibrosi Cistica. Stesso simbolo per Domenico Di Molfetta, consigliere nazionale della Federazione italiana Atletica Leggera.

In lista, tra gli altri, Roberta Apicella, leader dell’associazione Amici del Viale (nel 2019 era candidata nella Lega); il direttore di banca Giulio De Santis; Paolo D’Agnone; Amato Petrone; Rocco Ceglia; il sindacalista Achille Capozzi; Romeo Acquaviva; Antonio Rizzi; Fabio Candela; Michele Mescia; il primario ortopedico Giuseppe Ricciardi; Lucia Lucci; Lorenzo Cericola.

La lista Riscossa Civile racchiude i simboli di Psi, Senso Civico e da qualche giorno anche Europa Verde (che torna sulla scheda per le Comunali di Foggia dopo 19 anni). Il Psi candida Luigi Iorio, coordinatore della segreteria nazionale. Non sarà della partita Giulio Scapato, probabilmente proiettato verso altre sfide. In lista, tra gli altri, Leonardo Marino, Vincenzo Pazienza e Graziano Paolo Mongiello.

Sono espressione dei Verdi le candidature dell’avvocato Fabrizio Cangelli, co-portavoce provinciale e consigliere federale nazionale di Europa Verde, e Rita Rinaldi, tesserata storica.

Il segretario cittadino del Psi, Mino Di Chiara, compare, però, in un’altra lista: Tempi Nuovi per Foggia, che aggrega Popolari Uniti, Italia Viva e Azione. “Per me andava fatto un accordo in quella direzione, senza polemica alcuna”, afferma interpellato da FoggiaToday.

Nulla di personale e nessun dissapore, fa sapere. Addirittura, avrebbe optato per un simbolo diverso “in accordo con i compagni e le compagne”. In ultimo, ha rassegnato le dimissioni dall’incarico, ma resta un socialista.

Del resto, anche Socialismo Dauno, il movimento di Pino Lonigro, è confluito nella stessa lista, con il suo leader candidato e Carmela Russo, figlia di Pasquale Russo.

Ha scelto di non partecipare a questa tornata elettorale la co-coordinatrice provinciale di Italia Viva, Rosa Cicolella. Crede nel rinnovamento e la descrive come una lista “forte e intergenerazionale”. Idv punta su Lorenzo Frattarolo, coordinatore regionale del partito di Renzi, la psicologa Tiziana Carella, e tre donne. Qualche capello bianco ed esperienza non mancano. Il consigliere regionale di Azione Sergio Clemente, sempre pronto a sottoporsi al giudizio degli elettori, fa un passo indietro. Sente, però, di aver contribuito a costruire una "lista competitiva": "Credo sarà la vera sopresa". Preferisce lavorare al progetto.

Il partito di Calenda schiera anche la segretaria cittadina Daniela Patano. Poi ci sono Paolo Frattulino; Antonello Di Paola; Giuseppe Della Martora; Raffaele Tonti. Tempi nuovi è un laboratorio che consacra la fusione in città dei due partiti, in sintonia sul territorio, indipendentemente dalla configurazione a livello nazionale.

La Comunità Politica per Foggia è riuscita nell’impresa di costruire una lista. Ha perso qualche pezzo per strada, come Pellegrino Riccio che ha seguito De Sabato, o gli ambientalisti Gian Maria Gasperi e Vincenzo Ricci, ma tutto sommato l’esperimento è riuscito. Sinistra Italiana fa un passo di lato: non ci saranno il segretario provinciale Mario Nobile e Fedele Cannerozzi, tra i promotori del progetto che continuano ad alimentare.

La Comunità Politica punta sul portavoce Luciano Beneduce, capolista, per quanto l’indicazione non abbia alcuna valenza ai fini dell’eventuale elezione. Ad oggi sono 25 i nomi, ma non è esclusa qualche integrazione dell’ultima ora.

Risultano candidati alla carica di consigliere comunale, tra gli altri, Pierluigi Bevilacqua della Piccola Compagnia Impertinente e Mimmo Di Gioia dell’Ambasciata di Pace. Per la verità, la lista è già circolata, ingenuità, se vogliamo, che però contribuisce all’esercizio di trasparenza predicata sin dal principio. Ci sono, tra gli altri, Gabriella Amicarelli, Giulia Bonavoglia, Rita Capaccio, Pina Carretta, Pierluigi Cascavilla, Anna Di Flumeri, Annalisa Formiglia, Yuri Frezza Mazzeo, Anna Leporte, Erika Longo, Fernando Marotta, Nazario Martino, Valentina Mercurio, Flavia Pagliara.

Pasquale Cataneo porta in coalizione il simbolo di Italia del Meridione. Guida lui la lista. Almeno 28 nominativi sono assicurati. Non è dato sapere chi abbia scelto il movimento meridionalista prima della presentazione, circostanza che, al più, assottiglia i tempi già ristretti della campagna elettorale per gli aspiranti consiglieri.

La civica direttamente collegata alla candidata sindaca Marida Episcopo non porta il suo nome: è Nessuno Escluso. Si conosce solo l’identikit dei candidati, o poco più.

La compongono professionisti, avvocati, fisioterapisti, assegnisti di ricerca, studenti, persone con disabilità, e il mondo della scuola, dall’educatore carcerario al personale amministrativo, al docente di sostegno. Per così dire, è costruita intorno a lei. Finora, hanno annunciato la loro candidatura Antonio Cetta, Mariangela Nigri e Paolo Marasco.

Il progetto politico noiPopolari, guidato a livello provinciale dal coordinatore Giuseppe Marasco, non scopre le carte. La lista abbraccia un po’ tutte le fasce sociali e tutte le categorie: operai, professionisti, medici, imprenditori. “Siamo inclusivi”, fa sapere il coordinatore provinciale. Il movimento è una novità nel panorama foggiano, ma è già presente in altri comuni della Regione. Il segretario regionale è Pasquale Magrone, consigliere di maggioranza del Comune di Bari.

Non risulta alle altre forze della coalizione la lista Popolari per Foggia, costruita da Massimiliano Di Fonso, ma le interlocuzioni con Gianni Stea ci sono state. Spiega le ragioni del suo sostegno alla candidata sindaca del campo largo progressista: “La comunità foggiana ha bisogno di un cambiamento. Marida Episcopo lo rappresenta. È la novità che può dare una svolta alla città. Voglio solo il bene della mia comunità”.

Vuole voltare pagina e replica a chi lo colloca nell’alveo del centrodestra: “Io sono un democristiano”. Pretende rispetto per i suoi elettori, alla luce delle prime critiche: “Non ci sono interferenze da parte di altri”, fa sapere, e si riferisce a esponenti del centrodestra. “Ho fatto una scelta che ritengo compatibile, ho fatto due passi indietro”, afferma oggi, e non chiederà cariche. Lui non si presenta in prima persona alle Comunali.

Ad oggi sono 24 i candidati in lista, tutti volti nuovi e “puliti”, assicura Di Fonso, provenienti dalla società civile, e conta di portare un sostanzioso contributo alla coalizione. “Non permetterò agli ex – dice – di tornare in Consiglio comunale”.