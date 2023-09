De Sabato con due liste per scardinare il sistema: "Nei nomi la garanzia del cambiamento"

Saranno due le liste a sostegno del civico Antonio De Sabato, che si propone come candidato sindaco antisistema alle elezioni comunali del 22 e 23 ottobre a Foggia. Una reca il suo nome, l’altra il simbolo di Progetto Concittadino, laboratorio di idee e di cittadinanza attiva mutuato dall’esperienza di Varese.

“Due ma buone”, dice lui sorridendo. Saranno presentate lunedì 25 settembre in piazza, in caso di pioggia nella Sala Farina. Hanno raccolto quasi mille firme, per andare sul sicuro. “A quanto ci risulta, siamo stati i primi a finire, e questo dimostra la forza e la passione dei nostri candidati”.

Domani vorrebbero essere i primi anche a consegnarle, per “lanciare un messaggio forte di presenza”. Ma una cosa ci tiene a dirla sulla trafila burocratica: “Ho trovato una disponibilità da parte dell'ente comunale, da parte dei dipendenti, inimmaginabile”.

Probabilmente, non saranno 64 i candidati alla carica di consigliere comunale. Ha preferito depennare qualcuno che non lo convinceva, e fino all'ultimo ha sondato se fossero motivati o meno.

“Abbiamo capovolto il paradigma anche nella scelta delle candidature: non portatori di voti o figurine, perché questi sono gli schemi e le logiche tradizionali, ma persone della società civile che potessero incarnare e rappresentare realmente i temi che abbiamo sviluppato nel corso dei Polis Lab, per dare seguito con i fatti alle parole”, spiega il candidato sindaco Antonio De Sabato. Prima i temi e le priorità, poi le persone, questa la filosofia.

“Abbiamo cercato di coinvolgere, fin dall'inizio, dei professionisti che potessero rappresentare queste battaglie, per farne una rivendicazione. I candidati rappresentano il nucleo più vero, forte, energico, popolare della nostra comunità – prosegue De Sabato - Molti hanno preferito far parte dello staff delle competenze, dietro le quinte, e dobbiamo ringraziare anche loro”.

Il contributo di quelle professionalità ha consentito di sviluppare le tematiche analizzate nei Polis Lab. “A Foggia mancava una visione. Foggia sopravvive, e lo farà anche se vincerà uno degli schieramenti proposti, perché non sono nati sulla base dell’analisi critica dei bisogni e della contestuale individuazione delle relative soluzioni. Speriamo, per questo, di riuscire a invertire la rotta, dare un segnale forte, anche di stimolo alla cittadinanza”.

Sociale e scuola sono ancora i pilastri della sua proposta, proprio come accadde nel 2019, quando era candidato alla carica di consigliere. Se vogliamo, segue le orme del padre, Giuseppe De Sabato, candidato sindaco a Lucera tre anni fa, peraltro ex provveditore, ma all’epoca a capo di una coalizione di segno opposto. Al suo fianco c’è l’ex sindaco di Napoli, Luigi de Magistris.

Nella lista ‘De Sabato sindaco’ figurano Vito Defilippis e Gaetano Paoletti, titolari della Friggitoria in centro, presidio (anche culturale) in un centro per certi versi trascurato; Stefania Solimeno dell’Asd Gym; la psicoterapeuta Maria Cristina Piemontese; Mercurio D’Aloia; Luigi Mele; Giulio Casamassima; Antonio Solimine; Alessandra Tarquinio; Claudio Colecchia.

Con il simbolo di Progetto Concittadino ci sono Alessio Lusuriello, tra i primi ad aderire; Pellegrino Riccio, che si concentra su agricoltura e verde pubblico; Giuseppe Carretta; Giovanna Landi.

Scelgono De Sabato anche la docente Linda Marcone; il sindacalista Roberto Foglio; Giacomo Lotrecchio, anche lui insegnante; Gianluca Mirizzi; l’avvocato Giovanni Longo; Maria De Felice, anche lei avvocato.

“I nostri candidati rispecchiano una novità assoluta – afferma il candidato sindaco - Tutti giovani, alla prima esperienza, ma con tanta competenza. Non funzionali al sistema, e per questo liberi. Ecco perché la garanzia del cambiamento è nelle liste, è nei nomi, nei candidati, nelle loro professionalità e anche nel loro estratto contributivo, perché chi sta decidendo le liste altrove sono i soliti politici che non sono radicati nel mondo reale perché non lavorano e non conoscono la città, conoscono solo un modo per andare avanti e rigenerare quel vecchio sistema che noi vogliamo completamente abbattere, scardinare”.

Una decina di candidati appartengono al mondo della scuola. “Se avessi voluto fare sette liste, lo dico chiaramente, ne avrei potute fare anch'io. Ma che senso ha mettere in lista persone a un mese dalle elezioni senza che conoscano temi, programmi e contenuti? Su che cosa ci si aggrega?”.

Credibilità e reputazione che “oggi i partiti non hanno”, a sentire lui, possono scardinare la proposta del campo largo progressista che, senza troppi giri di parole, considera il nemico numero uno da battere, “perché la destra ha rinunciato a vincere”. E sulla coalizione extra-large il giudizio è tranchant: “Hanno accolto tutti, salvo fare qualche epurazione di facciata”.

Lancia il suo anatema a presunti avvelenatori di pozzi: “Qualcuno del centrosinistra prova, attraverso incontri, a smorzare l'entusiasmo dei candidati. Non è servito, e posso dire a questo qualcuno che non servirà, anzi ci sta dando la forza e la convinzione che ci temono, perché siamo gli unici che possono arrivare al ballottaggio, e se arriviamo al ballottaggio ci possiamo giocare la vittoria. Una grande sorpresa. D'altra parte, il Napoli non era destinato a vincere lo scudetto fino a qualche anno fa, il Foggia non era scritto che avrebbe vinto con la Juve tanti di quei match memorabili, no? E allora – conclude - anche gli ultimi possono dimostrare di valere, e noi valiamo”.