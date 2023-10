Riscossa Civile cala il tris: in piazza i leader dei partiti della lista

I leader dei tre partiti che compongono la lista Riscossa Civile arriveranno a Foggia lunedì 16 ottobre, alle 19.30, in piazza Giordano.

Saranno presenti il fondatore di Senso Civico, Alfonso Pisicchio, coordinatore regionale del movimento, il segretario nazionale del Psi Enzo Maraio e il co-portavoce nazionale di Europa Verde, l’onorevole Angelo Bonelli.

Riscossa Civile è una delle dieci liste del campo largo progressista a sostegno della candidata sindaca Marida Episcopo.

L’iniziativa pubblica, annunciata dal co-portavoce provinciale dei Verdi Fabrizio Cangelli, sarà l’occasione per affrontare questioni politiche regionali e nazionali declinando i loro effetti all’interno delle dinamiche della campagna elettorale per le prossime elezioni amministrative del 22 e 23 ottobre.

Il comizio sarà anticipato dalla visita del deputato Francesco Emilio Borrelli, storico esponente dei Verdi.

Venerdì 13, con la candidata sindaca, dalle 18 farà una passeggiata a Piazza Mercato, salita agli onori delle cronache per la mala movida, e in altre zone sensibili della città, per poi raggiungere, alle 19, il comitato della lista in via del Mare per un incontro pubblico.