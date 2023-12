I Cinquestelle si piegano ai PD: il presidente del Consiglio comunale è Lia Azzarone

Alla terza chiama, la Dem Lia Azzarone è stata eletta presidente del Consiglio comunale. Dopo tre votazioni fotocopia – 19 favorevoli, 4 per Nunzio Angiola, 9 astenuti e un assente – occupa lo scranno più alto, tenuto in caldo dal consigliere anziano, il più suffragato Davide Emanuele.

Irritualmente, come rilevato per primo dal consigliere comunale di opposizione Antonio De Sabato, è stata la sindaca Maria Aida Episcopo ad annunciare, a nome del campo largo progressista, la candidatura della Dem Lia Azzarone, non una delle sei liste che compongono la maggioranza in aula, non il Partito Democratico, che peraltro la consigliera comunale presiede a livello regionale.

“Il campo largo progressista propone come presidente del Consiglio Lia Azzarone, in virtù della sua lunghissima esperienza di amministratore politico e in virtù della disponibilità totale a governare i lavori di gestione dell’aula, senza condizionamenti personali e senza limitazioni personali. Questa è la nostra proposta, vorremmo anche la vostra proposta – ha detto rivolgendosi alla minoranza – e ci piacerebbe ritrovarci uniti almeno in questa fase iniziale del nostro lavoro”. Ha auspicato, in pratica, la convergenza di maggioranza e opposizione sulle indicazioni di presidente e vice dell'aula.

La proposta arrivata direttamente da lei offre un alibi anche ai Cinquestelle dissidenti, rientrati nei ranghi dopo l’investitura di Lucia Aprile, assessore all’Ambiente e vice sindaca.

“Dico senza infingimenti che in questi giorni c’è stata una grande dialettica e noi avevamo proposto un’alternativa – ha detto nella sua dichiarazione di voto il consigliere comunale M5S Giovanni Quarato, preannunciando il voto favorevole del gruppo a Lia Azzarone - C’è stata una vivace discussione, ovviamente nel merito politico. A seguito di questa discussione, ma soprattutto a seguito dell’appello della sindaca, noi, non in maniera leggera ma anche con un pizzico di sofferenza, com’è giusto che sia, riteniamo di dover essere uniti e compatti”.

Cambiano idea sull'indicazione Pd: “Riteniamo che la figura di Lia Azzarone sia valida per la sua esperienza, per le sue capacità e le doti che ha dimostrato nella sua esperienza politica”.

Il collega Francesco Strippoli, rimarcando il “grande atto di responsabilità e generosità da parte di Lucia Aprile che ha permesso di portare a termine una fase molto complessa e drammatica”, si rivolge alle altre componenti della maggioranza e fa sapere che si apre ora “una nuova fase” e un dialogo sui temi, “su cui non ci sarà poi un’indicazione che ci viene data, saremo noi a decidere”. Così fanno sapere di avere le mani libere e di non accettare diktat. Valuteranno atto per atto, determina per determina, tutta l’azione amministrativa, promettendo anche mozioni “scomode”.

Vale la pena ricordare che il M5S aveva concesso la libertà di voto ai suoi, ma fin qui anche il coordinatore provinciale Mario Furore era stato critico sulla presidenza Dem a Lia Azzarone, e il finale scritto a Foggia potrebbe incidere sulle future alleanze ai prossimi appuntamenti elettorali.

Lucia Aprile, Francesco Strippoli, Giovanni Quarato e Nicola Formica votano a favore, il solo Mario Dal Maso ha abbandonato l’aula, in segno di dissenso.

Il convitato di pietra è il plenipotenziario del Pd Raffaele Piemontese, che vince su tutta la linea, imponendo la sua.

Resta coerente Pasquale Cataneo, consigliere comunale di Italia del Meridione, e annuncia l’astensione. E anche su di lui la maggioranza non può contare perché, di volta in volta, deciderà se votare a favore o contro.

Il centrodestra, pur apprezzando l’apertura del campo largo progressista, pronto a votare Concetta Soragnese vice presidente, desiste e non offre una stampella per l’elezione di Lia Azzarone. I civici puntano invano su Angiola.

Come da pronostici della vigilia, Lia Azzarone è doppiamente presidente. “È la prima volta nella storia della città di Foggia che la responsabilità di presiedere il Consiglio comunale, come la responsabilità di guidare l'Amministrazione comunale, sono democraticamente affidate a una donna. È un onore per me, ma soprattutto un onere, considerato il delicato momento storico che vede le donne spesso faticare per emergere nelle loro vite private e professionali e, quindi, di riflesso anche a fare la strada in salita quando si svolge attività politica – ha detto nel suo discorso la neo presidente Lia Azzarone - Foggia da questo punto di vista ha già segnato un passo in avanti, che non che non comparirà in alcuna classifica, ma che già ci proietta in una dimensione nuova attraverso la forza dell'esempio. È proprio questa, ‘esempio’, la parola che vorrei fosse condivisa da ciascun consigliere comunale, a prescindere dalle legittime differenze e dalle comprensibili contrapposizioni che quest'aula consiliare esprimerà nel corso del nostro mandato”.