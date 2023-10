Tempi nuovi per Foggia: l'entusiasmo di Frattulino, la promessa di Mino e il ritorno alla politica di Di Paola

Tutti alla prima esperienza i tre eletti della lista Tempi Nuovi per Foggia

Sono tutti tesserati di Azione, il partito di Carlo Calenda, i tre eletti della lista Tempi Nuovi per Foggia. Prontissimo a portare in Consiglio la sua esperienza da “conoscitore della macchina amministrativa dopo 40 anni di servizio” Paolo Frattulino, agente della polizia locale in pensione. Ha “l’entusiasmo di uno nuovo”.

Al terzo tentativo, ce l’ha fatta Mino Di Chiara, il socialista che un mese fa si è dimesso da segretario cittadino del Psi e ha scelto la lista costruita da Sergio Clemente e Rosa Cicolella, con i Popolari Uniti e Socialismo Dauno oltre a Italia Viva nel simbolo, con il nome ispirato al movimento di Beppe Fioroni. “È una città che deve risorgere dalle ceneri”, osserva, anche lui pronto a dare il suo contributo “lavorando tra la gente”.

Torna alla politica attiva Antonello Di Paola. Consigliere circoscrizionale dal 2004 al 2009, consigliere generale dell’Ente Fiera fino al 2015, dal 2017 al 2020 ha fatto parte del Cda di Amiu Puglia. Nel 2015 aveva rinunciato a un posto nel CdA di Am Service. La sua sfida è recuperare “la fiducia dei cittadini nel rapporto con le istituzioni, con umiltà, forza, determinazione e soprattutto con coraggio”.