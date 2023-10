Angiola conta di sparigliare le carte: “Saremo la rivelazione del torneo”

“Saremo la rivelazione del torneo, non ci vedranno nemmeno arrivare”. L'adrenalina sale: è carico Nunzio Angiola, candidato sindaco a capo di quattro liste civiche.

Sei mesi or sono, il prof aveva bruciato tutti sul tempo e ha guadagnato terreno strada facendo. I suoi 122 candidati consiglieri potrebbero raggranellare un bel gruzzoletto di voti.

Lo contraddistingue un imperturbabile aplomb che i cittadini sembrano apprezzare. “Il garbo che sto mettendo in campo non è un modo di essere d'occasione, io sono fatto veramente così. Penso che la città abbia bisogno proprio di questo, perché Foggia e i foggiani stanno soffrendo: non arrivano a fine mese, soffrono per una pesante emergenza abitativa, sono preoccupati perché i loro figli scappano, e al danno si aggiunge la beffa, perché avvertono l'esigenza, dopo che i loro figli sono scappati, di raggiungerli e di realizzare quello che riescono, svendendo addirittura i frutti del loro lavoro e dei loro sacrifici. Ecco perché, in questa occasione, gli scontri verbali sono negativi, perché la gente li percepisce male e non si fa altro che soffiare sul fuoco dell'antipolitica, che è ancora molto diffusa qui a Foggia. C'è un senso di disprezzo nei confronti della politica, perché ha consegnato una città allo sbando”.

Lei è alla sua prima esperienza da candidato sindaco, però ha vissuto anche un'altra campagna elettorale, quella delle Politiche. Cosa pensa dell'una e dell'altra?

Questa è una campagna elettorale più vera, più vicina alla gente, più sentita, mentre nella campagna elettorale per le Politiche contavano di più il voto di opinione e gli orientamenti nazionali sui grandi temi. Noto che c'è molto più interesse in questa campagna piuttosto che nell'altra, perché qui parliamo del marciapiede da mettere a posto, del manto stradale dissestato, dei servizi sociali ai disabili, agli anziani, della viabilità, e così via dicendo. Temi che sono più sentiti, perché più vicini alla gente.

Il servizio di igiene urbana presenta delle arcinote criticità. I commissari hanno affidato per altri 9 anni ad Amiu il servizio. Lei come pensa di intervenire e quali margini pensa ci siano dopo questo affidamento?

Abbiamo preso atto di questo affidamento che è giusto: dopo 56 proroghe, bisognava ripristinare la legalità. I margini sono notevoli e sono connessi al fatto di avere un contratto di servizio con l’Amiu che sia ben dettagliato, ma soprattutto che ci siano controlli che si possano definire tali. Per quanto riguarda il modello di gestione della raccolta differenziata, che è tutto, noi abbiamo le idee molto chiare. Non abbiamo condiviso le scelte operate da parte della commissione straordinaria che si basano sulla raccolta di prossimità, cioè sul sistema di cassonetti intelligenti che diverse città italiane stanno abbandonando. È un sistema che non funziona. Apro una parentesi: se a Bari l’Amiu sta puntando sul porta a porta, qui invece punta sui cassonetti intelligenti. È proprio il caso di dire che non funziona niente, perché non può essere che la mano destra non sappia cosa sta facendo la mano sinistra. È scandaloso. Le nostre proposte programmatiche si basano su un sistema articolato di porta a porta, per quanto riguarda le utenze singole, come per esempio nei quartieri settecenteschi, e nei piccoli condomini, oltre che per le utenze non domestiche, poi isole ecologiche per i condomini che hanno idonei spazi in comune. Per quanto riguarda, invece, i condomini più grandi, va bene il cassonetto intelligente. Completa il quadro, la presenza dell'operatore del decoro urbano, con il compito non solo di tenere pulito il quartiere, ma anche di segnalare il malfunzionamento del cassonetto intelligente oppure dell'isola ecologica, quando sono pieni, e di denunciare il pendolarismo dei rifiuti, perché per lungo tempo qui a Foggia hanno portato i rifiuti dagli altri paesi. Insomma, l'operatore del decoro urbano diventa una figura chiave, che andremo a formare in maniera adeguata. Infine, fototrappole in giro per la città per punire con delle belle contravvenzioni i cittadini foggiani sporcaccioni che abbandonano i rifiuti dove capita.

La gestione della piazza del parcheggio Zuretti è stata oggetto di rimostranze e malumori dei cittadini. La piazza, si apprende, è proprietà privata destinata ad uso pubblico. Quindi, secondo lei, come si contemperano le diverse esigenze?

È proprio questo il punto: quella è una piazza dove nell'atto di affidamento da parte dell'Ataf c'è una perimetrazione fin troppo precisa di tutti gli spazi che vengono destinati al gestore del parcheggio Zuretti. Quindi, dal punto di vista giuridico, c'è un atto che parla chiaro di cos'è affidato e cosa no alla tutela e alla cura di quel gestore. Io penso che bisogna, al momento opportuno, mettersi intorno ad un tavolo, trovare una giusta mediazione, perché se l'area è affidata ad un privato, evidentemente non può essere messa a repentaglio da comportamenti che non sono civili, ma vorrei che ci fosse, da questo punto di vista, il buonsenso. Sarò sempre animato dal buonsenso e dalla capacità di ascoltare tutti e di saper venire incontro alle esigenze ragionevoli di tutti.

Sono passati quasi 18 anni dall'avvio della redazione del Piano urbanistico generale. Ad oggi, però, non ha ancora visto la luce. La città intanto è cambiata. Lei cosa pensa di fare?

Il Piano regolatore generale risale al 1991. È un piano obsoleto, ed è dimostrato dalle tante varianti e dalle tante deroghe che sono state apportate nel tempo dal Consiglio comunale. Probabilmente, ma forse certamente, questo modo di essere e di fare conveniva a più di uno. Io penso, invece, che ci vuole uno strumento urbanistico che sia un piano trasparente, con regole chiare per tutti, perché chiarezza e trasparenza in quest'ambito vogliono dire democrazia. Si è andati avanti per varianti, e queste deroghe sono un percorso agevolato per alcuni, ma non per altri. E sicuramente tra questi altri abbiamo i comuni cittadini che non hanno tutta quella intraprendenza, i mezzi, la voglia di ingaggiare battaglie legali, e quindi, come al solito, vengono penalizzati. Io mi impegno subito a riprendere il tema, perché ne va del futuro urbanistico della città. Nel Pug dovremo decidere una cosa molto importante: la nostra città di Foggia ha perso negli ultimi vent'anni 10.000 abitanti, quindi onestamente non si può più andare avanti con lo sviluppo orizzontale della città, cioè nella periferia della periferia dell'altra periferia ancora. Non c'è più bisogno di uno sviluppo di quel tipo. Occorrono anche case di quel tipo, ma bisogna modificare l'impostazione. Oggi bisogna riqualificare l'esistente, se vogliamo tramandare ai nostri figli una città che sia degna di questo nome e, quindi, avvierò dei grandi piani di riqualificazione del patrimonio edilizio esistente, dove immagino che taluni isolati della città, forse tanti, forse pochi, non lo sappiamo, dobbiamo vedere bene le carte, potranno addirittura esseri rasi al suolo, riconoscendo a chi abita in quelle case unifamiliari una casa dignitosa. Poi un'ultima cosa che riguarda l'urbanistica è la totale assenza di verde. Non prendiamoci in giro, mi sono trovato nei giorni scorsi a discutere di quello che fosse il verde della città. C'è una falsa credenza a riguardo, che Foggia sia una città con tanto verde. La città di Foggia ha 6,3 metri quadri di verde pubblico urbano per abitante, non mettete il Bosco Incoronata, vi supplico, è una riserva naturale regionale e sarebbe come includere nel verde pubblico di Vico del Gargano la Foresta Umbra. Abbiamo un livello di verde pubblico che è largamente al di sotto della media nazionale di 22 metri quadri per abitante. Porteremo questo livello da 6,3 a 9-10, che è sempre la metà dei metri quadri per abitante della media nazionale. Piantumeremo migliaia di alberi.

Il Comune di Foggia è socio dell'Ente autonomo fiera di Foggia ed eroga circa 200.000 euro l'anno. Come sia ridotta lo sappiamo tutti. Come potrebbe un sindaco intervenire?

La Fiera di Foggia è un'anima in pena, non prende pace. Anche l'ultimo abbandono di Onofrio Giuliano la dice lunga sulla prospettiva di rilancio di questa fiera. Io penso che bisogna superare questo vergognoso commissariamento. Non può esistere un ente pubblico commissariato a vita. Perché dico questo? La risposta è nei fatti, cioè nel fallimento delle gestioni commissariali. Ci vuole un Consiglio di amministrazione di persone che si prendano la responsabilità, se vogliono fare gli amministratori, di portare avanti un piano industriale e di metterci la faccia come amministratori rispetto alla gestione di questo piano industriale. È chiaro che dietro l'amministratore ci deve essere sempre il proprietario, cioè il socio, la Regione Puglia e il Comune di Foggia ed altri che devono assumersi la responsabilità. Sento parlare di un discreto successo di Agrilevante a Bari. E allora, signori, delle due l’una: o non ve ne frega niente di Foggia, oppure non sapete amministrare. Lo dico ad Emiliano, lo dico alla Regione, perché la vocazione agroalimentare è implicita nel codice genetico di Foggia.

I rincari della sosta a pagamento hanno generato malcontento in città. Pensa ci siano i margini per intervenire sul piano della sosta?

Ci sono sempre i margini per intervenire, perché bisogna rinegoziare certe posizioni. Penso che la causa di tutti i mali sia costituita da un piano scellerato delle piste ciclabili che ha cambiato le carte in tavola, in quanto sono stati azzerati centinaia e centinaia, se non migliaia, di stalli. Pensate, ad esempio, a corso Roma: mi domando se fosse così necessario far passare una pista ciclabile da qui. Non è detto che le piste ciclabili debbano arrivare sotto il Colosseo e, in effetti, sotto al Colosseo non ci sono. Ci vuole un'idea di futuro della città. Allora, l'azzeramento delle piste ciclabili ha aperto un vaso di Pandora, cioè la necessità di modificare le tariffe, di trovare altri stalli. Faremo i conti, dopo essere stati eletti, perché vedo che si è creata una miscela esplosiva: non solo la ricerca di altri stalli, ma anche l'aumento degli abbonamenti, l'azzeramento della fascia intermedia, quella libera, e così via dicendo. Non possiamo certo tollerare che un salumiere che sta dietro al bancone, o una persona dietro la cassa di un supermercato, debba bruciarsi parte del proprio stipendio perché per arrivare in centro è costretta a uscire con la macchina. O si attivano servizi di car sharing, che è un'idea diversa della città, oppure un sistema come questo di sosta tariffata non può funzionare.

Intende intervenire sulla tecnostruttura?

Interverremo in due modi: prima di tutto, con una forte iniezione di personale. Abbiamo 531 dipendenti pubblici al Comune di Foggia, a fronte di una pianta organica di 926, largamente al di sopra della consistenza effettiva del personale. Secondo i dati ministeriali, che fanno riferimento agli enti strutturalmente deficitari, Foggia dovrebbe avere 1.200 persone. Quindi, abbiamo un organico effettivo che è largamente al di sotto della metà. Lancerò un piano assunzionale senza precedenti: non meno di 200 persone nei prossimi anni, compresi 50 vigili urbani. Intendo muovermi in due direzioni: da un lato il potenziamento dell'organico, fondamentale perché dobbiamo coprire i servizi e dare risposte ai cittadini, dall'altro interverrò sulla struttura da subito, perché dovremo fare una bella rotazione dei dirigenti e dei capi settore. Mi fa piacere che la professoressa Episcopo abbia colto questo mio spunto e questo mio suggerimento, io lo vado dicendo da sei mesi.

L'emergenza abitativa è un'altra piaga di questa città ormai endemica. Ci sono sacche di emarginazione praticamente dimenticate. Pensiamo alla baraccopoli di via De Petra o al Campo degli Ulivi. Cosa prevede per ridurre il disagio abitativo?

Istituiremo un'unica nuova struttura, un'agenzia per la casa, che dovrà costare anche poco, perché intendiamo utilizzare personale ridotto, ma di qualità. E questa agenzia per la casa si farà carico prima di tutto di gestire un osservatorio sull'emergenza abitativa, per capire questo fenomeno e per dare degli indirizzi, poi, al Consiglio comunale. Questa agenzia per la casa dovrà anche preoccuparsi, per quanto riguarda le giovani coppie, che sono in prospettiva in grado di pagare un mutuo, ma che non hanno i soldi per la caparra, di garantire l'acquisto della prima casa, in maniera tale da alleggerire la pressione sul tema dell'edilizia residenziale pubblica. Per quanto riguarda le famiglie meno abbienti, interverremo anche con garanzie da parte di questa Agenzia per la casa, perché devono poter accedere il più possibile agli affitti a canone calmierato. Se una persona è in difficoltà perché meno abbiente, e vuole accedere a questo affitto a canone calmierato, se c'è il Comune che garantisce il pagamento dell'affitto sicuramente si avvia il contratto, cosa che probabilmente non succederebbe mai perché il locatore non vuole correre rischi. Un ruolo pubblico, da questo punto di vista, potrebbe essere quello di andare a garantire il pagamento degli affitti. Poi, altro punto è quello di mettere in contatto l'offerta con la domanda degli affitti. Ci sono migliaia e migliaia di case sfitte a Foggia, quindi dovremmo svolgere un'opera di sollecitazione. Dovremo istituire, infine, una cabina di regia dove ci sono il sindaco oppure un suo delegato, l'assessore al ramo, il dirigente competente, il rappresentante della Prefettura, della Questura per gestire il tema delle occupazioni abusive e ripristinare la legalità.

Di sicurezza si è già lungamente parlato in questa campagna elettorale ma, in sintesi, lei come pensa di intervenire?

In questo caso, uso sempre il superlativo assoluto: un sistema perfettissimo di videosorveglianza che non è mai esistito a Foggia. Tutte chiacchiere quelle che raccontano sul potenziamento delle telecamere. Secondo, delle cabine di sorveglianza, cioè presidi fissi della polizia municipale sparsi nella città. Terzo, ronde a piedi dei vigili urbani, i quali devono stare per strada, devono uscire, in un certo numero considerevole. Al mattino devono raggiungere il Cep o il Candelaro a piedi e devono ritornare a piedi durante l'orario di servizio. Infine, un distaccamento della polizia municipale in piazza Mercato o nella zona immediatamente adiacente.

Recentemente, il Comune ha provveduto al rifacimento di alcune strade, anche grazie ai fondi regionali, però serve la manutenzione ordinaria. Cosa prevede il suo programma?

Il primo punto è il coordinamento rispetto ad altri soggetti pubblici e privati, perché non è possibile che si facciano le cose senza coordinarsi. La co-progettazione è fondamentale rispetto al tema dell'asfaltatura delle strade. Perché se il Comune asfalta, dopo due giorni non può arrivare l'Acquerotto Pugliese che fa le tracce per un allaccio o altri interventi, così come il soggetto che gestisce la banda larga che distrugge tutto. Secondo me, i ripristini sono stati controllati malissimo in questi anni. Ne vedo tantissimi che non hanno mantenuto nel tempo. Noto un andazzo bruttissimo. È finita la pacchia. Ci impegniamo a utilizzare una metodologia moderna per il rattoppo delle buche sulle strade: si tratta di una piastra larga 2 metri per un metro e mezzo, che viene posizionata sulla buca e riscalda l'asfalto. Riscaldando l'asfalto, portandolo ad una certa temperatura, si scioglie aggiungendo una parte del bitume. È come se quel rappezzamento fosse stato fatto il giorno stesso in cui è stato messo per la prima volta l’asfalto. È una tecnica innovativa di gestione del rattoppo delle buche che dobbiamo importare da alcune città del Nord che stanno sperimentando questa metodologia.

Allo stesso modo, la manutenzione del verde pubblico non soddisfa i cittadini. Come pensa di intervenire?

Io penso che siano stati vinti degli appalti di gestione del verde pubblico con dei lavori che non sono stati fatti, perché se vado al Cep e trovo un albero simil quercia i cui rami arrivano per terra la manutenzione del verde pubblico non è stata effettuata. Quindi sono stati vinti degli appalti, con un livello di corresponsione dal punto di vista delle cose che dovevano essere fatte, che non risponde alle esigenze dell'appalto. Vigileremo per quanto riguarda l'affidamento degli appalti sul verde, soprattutto sull'esecuzione. E dovrà finire quella brutta prassi di estirpare o tagliare gli alberi pericolanti oppure malati senza ripiantumare l'albero seduta stante.

Il commissario Cardellicchio ha approvato una serie di regolamenti. Li ritiene utili?

Penso che i regolamenti siano il motore della macchina amministrativa. Nella mancanza di una regolamentazione si nascondono gli abusi. Il fatto di avere delle autostrade da percorrere nella gestione dei servizi pubblici è assolutamente salutare. Mi sforzerò di mantenere il numero, ma anche la qualità dei regolamenti che sono stati approvati dalla commissione straordinaria.

Sente simili gli altri colleghi civici? Avverte un comune sentire in qualche candidato?

Faccio una confessione: ho chiesto ai civici di incontrarci e di dire, anche in una pubblica conferenza stampa, che potevamo rappresentare una valida, se non ottima alternativa ai partiti tradizionali che qui a Foggia hanno fallito. Però, se ho trovato un De Sabato molto disponibile ad accogliere questa mia proposta, invece, mi risulta che Giuseppe Maniero si sia sottratto a questo mio appello all'unità dei civici. Per quanto riguarda il comune sentire, apprezzo l'interesse mostrato da Antonio De Sabato per le periferie e gli strati più in difficoltà della popolazione e apprezzo in Giuseppe Maniero quella voglia di maggiore trasparenza su tutto quello che si svolge all’interno del Comune. Se proprio devo fare un invito, formulare un auspicio, penso che se c'è qualche foggiano che non vuole votare me, me ne rammarico e dispiaccio, però potrebbe votare benissimo gli altri civici.

In caso di ballottaggio è aperto ad alleanze?

Intanto, andremo noi al ballottaggio. Nell'ipotesi malaugurata che non dovessimo farcela, non abbandoneremo Foggia nel caos. Abbiamo sempre detto che valuteremo persone e programmi, perché a noi non interessa ritrovarci nel tritacarne della contrapposizione ideologica tra destra e sinistra, tra fascisti e comunisti, che ha intrappolato la città negli ultimi trent'anni. A noi interesse Foggia.

Un pronostico sulla percentuale?

In questo momento siamo sul 20%.

Nota metodologica: i candidati alla carica di sindaco sono stati intervistati giovedì 12 e venerdì 13 ottobre. A loro, sono state sottoposte le stesse domande su alcuni temi che questa testata ha scelto di approfondire.