Mainiero, il candidato sindaco che vuole "detangentizzare" Foggia: "Devo liberarla dalla cappa di potere"

È il grande provocatore della campagna elettorale, una scheggia impazzita. Il suo tutorial spiega anche come esprimere il voto disgiunto, e non è un caso.

Il civico Giuseppe Mainiero è un candidato sindaco scomodo per i suoi toni irruenti, ma non cambierà registro.

“Penso che questa città abbia un tumore che va estirpato – afferma, giustificando il suo stile diretto, per usare un eufemismo - L'unico modo per farlo, anche se non sono un medico, è quello di reciderlo con un bisturi. Questo tumore è rappresentato dalla cappa di potere che, alternativamente, centrodestra e centrosinistra occupano. Devo liberare Foggia da questo tumore e quindi mi serve il bisturi. Non c’è altro strumento”.

Nel 2019 era candidato sindaco, proprio come oggi, e può confrontare le due campagne elettorali. Come le vede?

Sono due campagne elettorali completamente diverse, innanzitutto nello spirito della città. In quel momento, il sistema era assolutamente saldo. Addirittura, era una campagna elettorale dove giravano tantissimi soldi, troppi. Questa è una campagna elettorale, si vede, a misura d'uomo, probabilmente come dovrebbero esserlo sempre. E soprattutto, questa è una campagna elettorale, strano a dirsi, dove il voto d'opinione è molto libero, nel senso che, tranne il voto condizionato dagli apparati di potere del Partito Democratico, non vi è, da un punto di vista della diffusione del consenso, un'occupazione del cosiddetto voto libero. Nelle periferie non stanno comprando i voti, e questa è una cosa molto positiva.

Emiliano voleva lei per il campo largo progressista?

Emiliano, Furore, Barone, La Salandra, Fallucchi, di Mauro ritenevano tutti me il miglior sindaco per questa città. Dopodiché, a ognuno di loro ho posto una sola condizione: rinnovare il ceto politico per un progetto di salute pubblica, e mettere da parte i pezzi che negli ultimi 20 anni hanno governato. Questa proposta, evidentemente, cozzava con i loro desiderata. E nessuno di loro ha avuto la forza politica e l’autorevolezza per portare a compimento questa richiesta. Ecco perché il vero cambiamento è rappresentato dalla mia proposta.

Passiamo ad alcuni temi. Il servizio di igiene urbana presenta una serie di arcinote criticità. I commissari lo hanno affidato in house per altri nove anni ad Amiu. Come pensa di intervenire?

Quel contratto, il giorno dopo lo stracciamo, perché si può stracciare, essendo una società controllata. Il sindaco esercita su quella società un controllo analogo ai sensi del Tuel. Anche perché quel contratto poggia su un piano industriale fantasioso, assolutamente non veritiero, che probabilmente è stato scopiazzato da qualche altra città d'Italia. Darò disposizioni, in termini di indirizzo, all’assessore al ramo, di togliere i bidoni da questa città. La dobbiamo rendere più decorosa, più pulita e dobbiamo ridurre la tassa sull'immondizia ai foggiani, perché pagano la tassa sull'immondizia più cara d'Italia. E la pagano perché devono garantire i servizi ai baresi. Bari finirà di fare la raccolta differenziata con i soldi dei foggiani.

Amiu resta?

Amiu resta dal momento in cui è una società partecipata. Farò una richiesta di assemblea, e ridetermineremo la partecipazione in Amiu. Se riverifichiamo le partite contabili tra Foggia e Bari, vi assicuro che la partecipazione di minoranza sarà quella di Bari, poi vedremo cosa vuole fare il sindaco Decaro quando scoprirà che è minoranza in questa società. Potrebbe diventare Amiu Puglia con la direzione generale a Foggia. Togliamo noi qualche volta qualcosa a Bari.

La gestione della piazza del parcheggio Zuretti continua a destare malumori, sfociati anche in proteste alle quali, peraltro, lei ha partecipato. La piazza, si apprende, è proprietà privata destinata ad uso pubblico. Come si contemperano, secondo lei, le diverse esigenze?

Ataf ha dovuto chiedere un parere a un ottimo professionista che è un mio amico, che ha ripetuto esattamente quello che ho detto io sulla destinazione a uso pubblico. Quella società è inadempiente. Qualora diventassi sindaco, il giorno dopo, rispetto a quella inadempienza, ci serebbe l'avvio della risoluzione del contratto.

L'avvio della pianificazione del Piano Urbanistico Generale risale addirittura a 18 anni fa. Il Pug non vede ancora luce. Lei cosa pensa di fare?

L'assessore che sarà indicato avrà come primo obiettivo l'approvazione del Pug, quindi l'adozione, nel termine massimo di metà mandato, da parte del Consiglio comunale, senza se e senza ma. Foggia non avrà più una variante urbanistica. Se il mondo produttivo di questa città ritiene di poter andare avanti ancora a varianti, col sottoscritto questa storia finisce, perché con le varianti c'è la corruzione. Siccome il mio primo obiettivo programmatico è ‘detangentizzare’ Foggia, cioè rendere la mazzetta non più la regola, le varianti non dovranno essere più discusse col ceto politico. L'unico modo per avere regole certe e uguali per tutti gli imprenditori di questa città è l'approvazione del Pug, chiaramente non affidando nuove consulenze, perché siamo alla seconda adozione del Dpp e questo ci consente da subito di poter fare delle scelte. Quel Documento Programmatico Preliminare è una fotografia che potremmo definire istantanea. Rispetto a questa istantanea, Karrer ha proposto diverse soluzioni, sta alla politica scegliere una soluzione. Sa qual è il problema? Che Karrer ha proposto un ventaglio di soluzioni che non le contiene tutte: una esclude l'altra. Quindi ci saranno, ovviamente, degli interessi che verranno sacrificati e degli interessi che verranno salvaguardati. Quale sarà l'indirizzo di questa amministrazione? Il bene comune, la salvaguardia del territorio e della bellezza.

Il Comune di Foggia è socio dell'ente Fiera di Foggia. Eroga quasi 200.000 euro l'anno e la fiera è ormai agonizzante. Qual è la sua ricetta per salvarla?

Noi dobbiamo aprire due partite con la Regione Puglia, se ne dovrà fare una ragione il vice presidente Piemontese. Bisogna nominare i Consigli di amministrazione, altrimenti il Comune di Foggia chiude i rubinetti. Senza se e senza ma. O c'è il Consiglio di amministrazione o il Comune di Foggia non sarà più disponibile a sostenere le gestioni commissariali del Partito Democratico, parliamoci chiaro. Gestioni commissariali, poi, tra l'altro, private di ogni possibilità di gestione. La Fiera di Bari ha ricevuto i soldi per l’hub vaccinale e continua ad essere finanziata attraverso il pagamento della locazione del suolo utilizzato per la realizzazione di quell'oggi inutile ospedale, perché doveva avere delle esigenze legate all'emergenza, tanto è vero che si pone il problema di smantellarlo, mentre la fiera di Foggia non ho ottenuto nemmeno il rimborso delle bollette elettriche e del personale di vigilanza. Allora, o Bari smette di essere matrigna o Bari si assume la responsabilità di uccidere la fiera di Foggia. Hanno già rubato anche la fiera dell'agricoltura. Allora, anche su questo punto dobbiamo essere chiari: quando si nominerà il Consiglio di amministrazione, il brand agricoltura apparterrà alla Fiera di Foggia. Altrimenti, se iniziamo con questa guerra, il Comune di Foggia la combatte e poi vediamo chi la vince.

I rincari della sosta a pagamento hanno generato malcontento in città. È stato approvato un piano alla base delle nuove tariffe. Pensa ci siano i margini per intervenire e come?

Per fortuna, quella concessione è assolutamente lungimirante da un punto di vista temporale: 2+2, quindi diciamo che, nella peggiore delle ipotesi, ce la dobbiamo tenere un altro anno e mezzo, ma non sarà così. La prima cosa che farà la Giunta Mainiero sarà abolire quella idiozia della sosta durante la pausa pranzo. Se sarà necessario per l'equilibrio, introdurremo il prolungamento nelle ore successive alle 20:30 nelle zone della movida. Mi spiego: se il cittadino foggiano deve avere a che fare con il parcheggiatore abusivo che rompe il vetro alla Maddalena, preferisco prolungare quel servizio fino alle 24, all’una, sulla base delle esigenze di controllo del parcheggio, e vale anche nelle zone centrali come via Dante e il parcheggio Russo. Questo porterà ad una assoluta compensazione delle entrate, qualora fosse necessario.

Intende intervenire sulla tecnostruttura?.

Certamente. Innanzitutto, gli incarichi ex 110 Tuel non saranno assolutamente rinnovati. I danni che hanno prodotto sono più che sufficienti nella nostra città. Uno su tutti, penso a quello che è accaduto per le scuole: noi non abbiamo potuto partecipare ai bandi del Pnrr per l'ammodernamento e per la messa in sicurezza dei nostri plessi scolastici. Dovremo sostenere non meno di un milione di euro per mettere in sicurezza i tetti, perché piove nelle nostre scuole. Questo è un crimine sul piano politico commesso dalla commissione straordinaria. Vi invito a visitare il nostro Museo Civico e a guardare quel tetto: piove dentro ed è una assoluta follia. Per quanto concerne invece i dirigenti, l'area tecnica dei lavori pubblici ha necessità di un ricambio. Inoltre, adotterò tutte le procedure necessarie affinché Foggia abbia un nuovo comandante della polizia locale.

L'emergenza abitativa è una piaga ormai endemica della città di Foggia. Ci sono sacche di emarginazione ormai dimenticate, come le baraccopoli di via De Petra e di Campo degli Ulivi. Cosa prevede per ridurre il disagio abitativo?

Per ridurre il disagio abitativo dobbiamo approvare il Pug. Ovviamente, per la costruzione delle case la competenza è di Arca, ma non è di Arca, ad esempio, la gestione del patrimonio immobiliare del Comune. Innanzitutto, noi verificheremo chi vive negli alloggi comunali, anche occupando plessi di prestigio della nostra città, penso alla villa comunale che andrebbe liberata dallo spettacolo della casa con i panni appesi. Dobbiamo restituirle il decoro che le spetta. L'assegnazione in emergenza abitativa dovrebbe rispondere al fatto, ad esempio, che un palazzo viene dichiarato inagibile per una perdita di gas o un problema strutturale, un sindaco deve svuotare un palazzo dove ci sono 10 abitazioni di persone che, casomai, sono anche proprietarie o sono affittuari perché bisogna fare dei ripristini strutturali. In quel caso, quelle persone che hanno una casa, oppure stanno pagando un affitto, hanno un'emergenza legata alla temporaneità dell'intervento. Quella è l'emergenza abitativa: la sciagura, l'evento naturale che ha determinato qualcosa, mentre si è utilizzata l'emergenza abitativa per dare risposte strutturali. La casa assegnata in emergenza abitativa, quindi fuori dalle graduatorie, può essere occupata dall'inquilino due anni con un rinnovo massimo di altri due del dirigente all'Ufficio. I container sono stato lo strumento per fare affari sulla pelle della gente. Dobbiamo assolutamente liberare il Campo degli Ulivi da quei container. Noi avevamo un amministratore di Arca Capitanata che è stato un ottimo amministratore, Denny Pascarella, che ha fatto qualcosa che non ha mai fatto nessuno in questo territorio: ha acquistato un piano edilizio privato all'asta. Iacp ieri, Arca fino a Pascarella, non ha potuto costruire le case perché non aveva i suoli, quindi l'emergenza abitativa a Foggia ha delle precise responsabilità politiche. Oggi, per fortuna, Arca ha dei suoli dove poter realizzare gli alloggi. Dobbiamo fare in modo che quegli alloggi siano assegnati. Container mai più e, soprattutto, dobbiamo rifunzionalizzare le scuole adibite a civili abitazioni nelle periferie: sono una vergogna. Quei luoghi devono diventare presidi laici di aggregazione giovanile.

Si è già lungamente parlato di sicurezza in questa campagna elettorale. In sintesi, però, come pensa di intervenire?

Riorganizzando il corpo della polizia locale, attraverso l’introduzione di una semplice regola: ogni agente della polizia locale dovrà svolgere per strada il 70% del suo servizio. Foggia avrebbe una presenza sistematica, non inferiore ai 60-70 agenti di polizia locale per strada. Ovviamente, la pubblica illuminazione: la gestione di questo contratto va molto a rilento. La sostituzione dei pali e dei corpi illuminanti è molto lenta. Chiameremo la società che ha avuto la fortuna di aggiudicarsi questo cospicuo appalto, che vale diverse decine di milioni di euro, e se si tratta di dover rinforzare la loro presenza in termini di risorse umane, questo territorio ha tanta disoccupazione, ci sono tanti giovani che questa società può chiamare, che sono del mestiere. Penso che sostituiscano circa due o tre pali al giorno. Se ne possono sostituire 20, perché ne devono sostituire 3500 secondo il piano, e se vanno di questo passo ci vogliono 100 anni. Facciamo in modo di sostituirli in un anno. A me basterebbe rispettare il piano, poi se siamo bravi e convincenti nei confronti della società, facciamo anche in modo che lo faccia prima e meglio. Per la videosorveglianza, noi introdurremo un'innovazione tecnologica: il palo della luce diventerà un'antenna per la informatizzazione della nostra città. Ecco perché quel contratto lo voglio rivedere in meglio.

Recentemente, durante la gestione commissariale, il Comune ha provveduto al rifacimento di diverse strade, ma serve la manutenzione ordinaria. Qual è il suo progetto?

Innanzitutto, i commissari non hanno messo un centesimo sulle strade. Le strade sono state rifatte dalle società che hanno fatto interventi, che per legge dovevano fare i ripristini. Le altre arterie, quelle realizzate attraverso dei bandi, sono state finanziate da una mancia regionale. Noi, invece, dedicheremo al rifacimento straordinario delle strade, ma in maniera ordinaria, ogni anno, tra marciapiedi e strade, non meno di 5 milioni. Per quanto riguarda la manutenzione ordinaria, la reinternalizzeremo, attraverso la ricostituzione della squadra ausiliaria. Ogni Comune che si rispetti ha una squadra ausiliaria. Ci costerebbe 1/3 di quandto ci costa la manutenzione ordinaria. Foggia esternalizzava i servizi anche quando non era conveniente, perché bisognava fare le gare. Noi dobbiamo bonificare questa città, quindi reinternalizziamo quei servizi che non convengono nemmeno ai privati, nel senso che convengono solo se non operano. Ovviamente, con una stazione appaltante rinnovata presso la Prefettura che costituiremo ad hoc e nella quale, tranne il presidente che viene nominato dal Comune di Foggia, i membri delle commissioni saranno sorteggiati dalla Prefettura tra gli albi professionali e dovranno ruotare per ogni gara. Un po’ di trasparenza non fa male in questa città.

Anche la manutenzione del verde pubblico non soddisfa i cittadini. Come intende intervenire?

Quando Foggia aveva un sindaco che veniva chiamato ‘sindaco giardiniere’, quel servizio era gestito da una partecipata. Noi, attraverso la multiutility che si chiama AmService, internalizzeremo anche il servizio della gestione del verde. Le internalizzazioni saranno tre: tributi, squadra ausiliaria e verde pubblico. Queste internalizzazioni e questa razionalizzazione delle partecipate consentirà di avere un risparmio non inferiore a due milioni e mezzo, da investire in opere pubbliche. Ogni euro risparmiato dal Comune di Foggia sarà investito per fare strade e marciapiedi e per risanare il degrado urbano.

In particolare il commissario straordinario Vincenzo Cardellicchio ha provveduto ad approvare una serie di regolamenti. Cosa ne pensa?

Fuffa. Polvere sugli scaffali. Si pensi a quel regolamento che è stato adottato per la cultura. Noi dobbiamo adottare e rispettare il codice degli appalti. Il regolamento che ripercorre le riforme del codice degli appalti cos’è se non fuffa? Noi dobbiamo avere semplicemente un sistema di trasparenza e di anticorruzione che impedisce gli affidamenti diretti sempre alle stesse persone. L'unico regolamento che dobbiamo adottare è costituire una stazione appaltante che riguarderà l’acquisizione di tutti i beni e i servizi, prestazioni professionali, opere pubbliche. Dobbiamo avere una centrale unica degli acquisti e la selezione di questi acquisti presso la Prefettura. Lo dobbiamo fare attraverso una stazione appaltante trasparente, che introduce l'elemento della rotazione sia nei componenti sia negli affidamenti diretti. Questa è una rivoluzione a Foggia, perché significa cancellare 25 anni di incrostazioni.

Chiudiamo con un pronostico. Qual è la percentuale che si aspetta dalle urne?

Siccome è una sessione autunnale, ed è la prima volta che Foggia vota in una sessione autunnale, non sappiamo se voteranno 50-60-70 o 80.000 elettori foggiani. Se a Foggia ci sarà una partecipazione degna di nota e quindi prevarrà il voto di opinione, al di là dei loro 600-700 candidati, io sono già al ballottaggio con una percentuale superiore al 20%.

Nota metodologica: i candidati alla carica di sindaco sono stati intervistati giovedì 12 e venerdì 13 ottobre. A loro, sono state sottoposte le stesse domande su alcuni temi che questa testata ha scelto di approfondire.