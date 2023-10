Di Mauro fiero del suo “centrodestra rinnovato”: “Non viviamo di fantasmi del passato”

“Non viviamo di fantasmi del passato, noi viviamo con la speranza nel futuro”. Il candidato sindaco Raffaele di Mauro è fiero del suo “centrodestra rinnovato”, che cavalca il tema della sintonia con il governo nazionale.

“Noi abbiamo messo un punto e abbiamo effettuato un'operazione di rinnovamento totale all'interno del centrodestra”. Il padre nobile della campagna elettorale, che nonostante la veneranda età presenzia a tutti gli eventi e carica quello che è anche il suo popolo, è l’ex sindaco Paolo Agostinacchio.

“Vorrei ricordare che il centrodestra ha amministrato questa città dal 95 al 2004. Quella città amministrata dall’allora giunta Agostinacchio penso che abbia fatto qualche cosa di buono. Dopodiché, abbiamo avuto 10 anni di centrosinistra in cui i rifiuti raggiungevano il primo piano di ogni palazzo. A quel modello, noi vogliamo contrapporre un ritorno al passato che guardi al futuro”.

Come le sembra questa campagna elettorale?

È una campagna elettorale partita in maniera lenta, ma che poi, naturalmente, è andata in crescendo, perché noi abbiamo iniziato a parlare di temi. Abbiamo chiuso le liste con criteri ben precisi che abbiamo individuato insieme alla coalizione. Abbiamo compiuto delle scelte molto forti, perché abbiamo detto dei no importanti proprio in virtù di quel codice etico che avevamo scritto. Pensiamo fosse un messaggio che era doveroso lanciare nei confronti della comunità. Oggi, se noi proponiamo il cambiamento di questa città, non potevamo non partire dal cambiamento del centrodestra, nei volti, nei pensieri e nel modo di comportarsi della nostra classe politica.

Gli avversari, però, non perdono occasione di ricordare come proprio lei facesse parte della vecchia maggioranza.

Penso che i miei avversari si debbano preoccupare di quello che hanno imbarcato loro nelle liste. Andiamo a fare lo screening, andiamo a fare l'analisi logica e grammaticale di quelle liste. Quelle liste sono in perfetta continuità con la storia politica di questa città degli ultimi 25 anni. Cioè, dal dopo Agostinacchio in poi, in quelle liste, praticamente, c'è scritta la storia della politica foggiana con i volti, i nomi e i sostenitori che non sono candidati, ma che oggi stanno appoggiando quella parte politica.

Lei concorda con chi sostiene che Foggia sia una città di destra?

Foggia è una città con vocazione di centrodestra che, secondo me, sta capendo che un rapporto che un'amministrazione comunale può avere con il governo nazionale è di fondamentale importanza per lo sviluppo di questo territorio. Quindi, resterà una città di centrodestra.

Avete l'impressione che nel centrosinistra sentano già la vittoria in pugno?

Questa è una vecchia tecnica della sinistra della prima Repubblica: per autoconvincersi che le cose andassero bene, dicevano fra loro e loro che le cose stavano andando alla grande. Dopodiché, arrivavano le urne che dicevano esattamente il contrario. È una vecchia tecnica a cui non crede più nessuno. L'autoconvincimento è una tecnica ipnotica. L'ipnosi la lasciamo a loro, noi invece parliamo con i cittadini e li convinciamo sugli argomenti.

Il servizio di igiene urbana presenta una serie di arcinote criticità. I commissari hanno ormai appaltato per altri 9 anni il servizio ad Amiu. Lei come pensa di intervenire a riguardo?

Pensiamo che sia doveroso andare a guardare le clausole contrattuali e, nel caso in cui queste clausole contrattuali non dovessero essere rispettate, saremo nelle condizioni di poterlo rivedere quel contratto. Dire che il giorno dopo essere entrati a Palazzo di Città quel contratto verrà stracciato significa dire una bugia, un argomento da campagna elettorale, ma poco realizzabile, perché altrimenti c'è il rischio di pagare delle penali. Se invece noi andiamo ad analizzare le clausole contrattuali, è quello il motivo per cui si può rivedere il contratto. Sicuramente, il servizio deve essere migliorato, tant'è vero che abbiamo parlato di una Foggia più bella, e quando parliamo di bellezza non possiamo che partire dal concetto di pulizia della nostra città. Non si può prescindere dalla raccolta differenziata di prossimità in alcune zone e porta a porta in altre.

La gestione della piazza del parcheggio Zuretti ha destato una serie di malumori sfociati addirittura in proteste. La piazza è ora proprietà privata destinata ad uso pubblico. Come si contemperano, secondo lei, le diverse esigenze?

Si contemperano innanzitutto non litigando. Non è tollerabile che qualcuno pensi di essersi appropriato di quella piazza e che altri pensino di poterne fare quello che vogliono. Entrambe le posizioni devono essere equilibrate, perché una piazza gestita è sicuramente una piazza meglio tenuta rispetto al passato, quando c'erano deiezioni canine, bottiglie abbandonate nelle aiuole, mancata pulizia e degrado. Oggi c'è il rispetto delle regole, però d'altra parte non si può impedire al passante di fare una passeggiata o comunque di utilizzare quegli spazi. Va trovato il giusto equilibrio per contemplare sia il buon mantenimento della piazza, sia la necessità che i cittadini hanno di poterne fare uso.

Sono passati quasi 18 anni dall'avvio della redazione del piano urbanistico generale. Evidentemente, però, non ha ancora visto la luce. Dal 2005 ci lavora Karrer. La città intanto è cambiata profondamente. Lei cosa pensa di fare?

Penso che quello strumento vada approvato in tempi ragionevoli, perché la città ha bisogno di un Piano urbanistico generale. Nella prossima amministrazione sicuramente lo approveremo. Già i commissari avrebbero potuto licenziare il piano, non lo hanno fatto perché, evidentemente, volevano che fosse compito della politica. E la politica, nel momento in cui tornerà ad amministrare questa città, avrà tutte carte in regola per farlo.

Lei però ha seguito l’iter.

L’ho seguito solamente nell'ultimo anno e mezzo e, ai nostri tempi, era fermo all'analisi all'interno della Commissione Territorio, quindi non è mai approdato in Consiglio comunale. Di lì a poco sarebbe comunque arrivato in Consiglio. Quindi, penso che oggi ci siano tutte le condizioni per fare un'ultima analisi e portarlo all'approvazione.

Il Comune di Foggia è socio dell'Ente Autonomo Fiera ed eroga 200mila euro l'anno circa, ma la fiera è ormai agonizzante. Qual è la sua ricetta?

Il quartiere fieristico non può più essere abbandonato come lo è oggi. Tra l'altro è stato anche privato di quella che era la sua caratteristica fondamentale, perché oggi praticamente la fiera dell'Agricoltura e quella della zootecnia, sono appannaggio di Bari, in maniera incomprensibile, perché questo territorio vive di agricoltura e di zootecnia. Ne può parlare certamente di più della provincia levantina e, nonostante questo, non siamo riusciti a far sì che la nostra fiera fosse la numero uno in tutta la Puglia su questi due argomenti. Però, è un quartiere fieristico importante, con ottime managerialità e deve comunque essere riqualificato. Sarà nostro compito dargli una nuova veste, naturalmente in collaborazione con chi amministra l'ente fiera. Immaginiamo che possa diventare un quartiere di sviluppo anche per una fiera dell'agroalimentare in cui i buyers possano incontrare i produttori locali, oppure potrebbe addirittura essere un quartiere simile a Cinecittà. Cioè, dobbiamo trovare una forma di utilizzo diversa da quella che è stata negli ultimi 60 anni, perché i tempi cambiano e anche quel contenitore importante deve cambiare con essi. Foggia deve riappropriarsi del proprio ruolo di capoluogo di provincia, mettendo insieme tutte le peculiarità del territorio. La fiera, in quest’ottica, potrebbe diventare il perno dello sviluppo del nostro territorio e un centro nevralgico per ragionare di temi come il turismo.

I rincari della sosta a pagamento hanno generato malumori in città. C'è alla base un piano che è stato approvato dai commissari. Pensa ci siano i margini per intervenire?

Sulle tariffe orarie credo che sia difficile intervenire. Si potrebbe intervenire sugli abbonamenti, soprattutto per i residenti. E poi la cosa che ci lascia un po’ interdetti è l'esclusione dalla gratuità delle auto ibride, lasciando solamente quelle totalmente elettriche. Anche questo aspetto, secondo me, va rivisto. Dei correttivi devono essere necessariamente apportati.

Intende intervenire sulla tecnostruttura?

Dobbiamo intervenire anche sulla tecnostruttura, ma in maniera valorizzante per il personale. Riteniamo che le risorse umane siano importanti e che il personale, se valorizzato e messo nel posto giusto, possa esprimere molto di più. La valorizzazione del personale per noi è molto importante, fermo restando che la tecnostruttura è il biglietto da visita della pubblica amministrazione nei confronti del cittadino. Faremo di tutto perché il cittadino entri a Palazzo di Città o negli uffici comunali e ne esca soddisfatto per il servizio ricevuto. Naturalmente, occorre ampliare la pianta organica, perché oggi è nettamente sotto organico e in difficoltà.

Rotazione dei dirigenti sì o no?

Quando faremo l'analisi di tutto il contesto del personale potrebbe essere una soluzione, ma non è una priorità. Poi naturalmente bisogna capire quanti dirigenti restano, perché adesso ce ne sono diversi con il 110, quindi analizzeremo le risorse umane che abbiamo.

L'emergenza abitativa è una piaga ormai endemica della città. Ci sono sacche di emarginazione dimenticate. Mi riferisco a via de Petra, al Campo degli Ulivi dove ci sono delle baraccopoli. Come prevede di ridurre il disagio abitativo?

Come da impulso della Prefettura, dobbiamo provvedere allo sgombero di tutte quelle unità immobiliari che, in questo momento, sono occupate abusivamente. Poi, il rispetto delle graduatorie è fondamentale. Per risolvere il problema di circa 1000 famiglie foggiane che hanno situazioni di disagio abitativo, la Regione Puglia può intercettare finanziamenti nazionali e delocalizzarli su Foggia che è area disagiata. Con la legge Regionale 10 del 2014 si possono realizzare bandi speciali sovracomunali per risolvere anche il problema delle famiglie ‘esiliate’, quelle cioè che oggi abitano a Carapelle o a Borgo Mezzanone. Per realizzare 100 abitazioni occorre una spesa di circa 8,5 milioni di euro. Significa che con circa 85 milioni potremmo in tempi ragionevoli risolvere il problema di circa 1000 famiglie. Qualora le risorse non bastassero, quale coadiuvante al raggiungimento dell'obiettivo ci sarebbe l'housing sociale previsto nel Pug da attuare.

Di sicurezza si è già lungamente parlato in questa campagna elettorale. Però, in sintesi, qual è la sua ricetta?

È uno dei punti fondamentali del nostro programma. Ci deve essere un miglioramento della pubblica illuminazione, perché strade più illuminate sono strade più sicure, implementazione della videosorveglianza sia pubblica che privata, con sgravi fiscali per quelle attività commerciali e artigianali che decidono di mettere in rete il proprio sistema di videosorveglianza e poi, soprattutto, la polizia municipale che possa presidiare il territorio. Qualora non dovesse bastare, perché in alcuni quartieri potrebbe non bastare anche la nostra polizia municipale, ci impegneremo per richiede al governo di incrementare le forze di polizia.

Recentemente, i commissari hanno provveduto al rifacimento delle strade, anche tramite i fondi regionali. Qual è il suo progetto per quanto riguarda la manutenzione delle strade?

Innanzitutto, oggi forse un po’ di fondi in più per occuparsi di strade ci sono. Però, abbiamo anche analizzato che in altri comuni della nostra provincia, come in altri comuni d'Italia, ci sono progetti sulla sicurezza stradale che prevedono, per esempio, l'installazione di autovelox lungo la cinta extraurbana comunale, e dalle multe si possono vincolare i proventi per la manutenzione stradale. Potremmo sopperire così anche alla mancanza di fondi, oltre alla funzione di deterrente per i comportamenti scorretti alla guida.

I cittadini non sono affatto soddisfatti della manutenzione del verde. Qual è la sua soluzione?

Anche qui, c'è un appalto già approvato, però sicuramente in futuro bisognerà stanziare più fondi per la manutenzione del verde. Oggi il Comune, se non sbaglio, stanzia 1 milione e 200mila euro. Raddoppiando la spesa, si raddoppia il servizio e, siccome siamo convinti che il servizio vada fatto molto meglio, dovremo vincolare più soldi.

Il commissario Cardellicchio, in particolare, ha approvato una serie di regolamenti comunali che sosteneva mancassero all'interno dell'ente. Lei li ritiene utili?

Il regolamento, secondo noi, è utile. Sarà naturalmente nostro compito esaminarli, perché sono 31 i nuovi regolamenti approvati dalla commissione straordinaria. Al concetto burocratico va unita anche la pragmaticità. Qualora dovessimo ravvisare che alcuni strumenti regolamentari sono di difficile applicazione, troppo rigidi, li modificheremo. L'abbiamo visto in questa campagna elettorale: per poter prendere un palco avevamo bisogno di una settimana di tempo, in una campagna elettorale che dura 30 giorni, tant'è vero che è stato uno di quegli argomenti sollevati anche alla presenza del Prefetto, il quale ha convenuto con tutte le forze politiche che bastassero 48 ore per l'autorizzazione. Una qualsiasi associazione, per poter fare un evento, deve presentare domanda un mese prima, e diventa tutto piuttosto complicato. Noi stiamo parlando di deburocratizzazione. Allora, a scelte di tipo draconiano, dobbiamo contrapporre la praticità e l'utilità del cittadino e quindi, qualora qualche regolamento dovesse essere troppo rigido, saremo lì ad esaminarlo, fermo restando che lo strumento ci piace e quindi ringraziamo comunque i commissari per il lavoro che hanno fatto.

Qualora dovesse esserci il ballottaggio, siete aperti a dialogare, per esempio, con le forze civiche in campo?

Noi siamo aperti a dialogare con chiunque voglia un cambio radicale della qualità della vita in questa città. Quindi, siamo aperti nei confronti di chiunque voglia il cambiamento come lo vogliamo noi. Stiamo proponendo un modello totalmente contrapposto a quella che è stata la politica negli ultimi 25 anni di questa città. Quindi, chiunque voglia ragionare su questo nuovo modello politico sarà ben accetto.

Abbiamo chiesto a tutti di pronosticare una percentuale.

Il centrodestra vincerà al primo turno. Qualora, però, dovessimo sfiorare la vittoria, vinceremo al ballottaggio con un'ampia maggioranza.

Nota metodologica: i candidati alla carica di sindaco sono stati intervistati giovedì 12 e venerdì 13 ottobre. A loro, sono state sottoposte le stesse domande su alcuni temi che questa testata ha scelto di approfondire.