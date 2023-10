Episcopo prudente: "Ci vedono favoriti, ma noi siamo sempre un passo dietro la meta"

Catapultata nell’agone politico, Maria Aida Episcopo si trova a suo agio, per sua stessa ammissione. La candidata sindaca del campo largo progressista si è calata nella parte e, col passare dei giorni, la palestra della campagna elettorale ha forgiato i suoi discorsi sul palco.

Predica prudenza: preferisce sentirsi “un passo dietro la meta”, pronta all’allungo. Il suo comitato è pieno di fiori, simbolo di quella gentilezza che è la filosofia della sua sfida. La sua agenda è zeppa di appuntamenti e colloqui.

“Nel mio gruppo di lavoro del campo largo progressista c'è tanta comunità di intenti, tanta generosa compartecipazione, per cui abbiamo lavorato assieme alla stesura del programma e all'organizzazione della campagna elettorale che, come si può notare, non sovrappone circostanze, date ed eventi. Ovviamente, con i competitor noto a pelle una certa diffidenza nei confronti della mia compagine di appartenenza, ma non sono interessata affatto a venti parolai o a contraccambiare degli insulti generici e non fondati su fatti e atti. Io vengo dal mondo del diritto, oltre che dal mondo delle scienze umane: il mondo del diritto mi insegna di attenermi alle fonti atto e alle fonti fatto, quindi non alle credenze o alle false coscienze, il mondo delle scienze umane, invece, mi insegna ad avere sempre rispetto per tutti e per ciascuno”.

In cuor suo, le piacerebbe che il risultato evidenziasse l’apprezzamento della sua candidatura. E se nella coalizione opposta puntano tutto sulla sintonia con il governo nazionale, lei può spendere il feeling con la Regione Puglia.

I confronti non le piacciono?

No, ne ho fatti già nove (alla data del 13 ottobre). Io non vado in casa di coloro dei quali non apprezzo la linea editoriale. Sono stata in Rai, a Telefoggia, sono stata a FoggiaTv, all’Aiga, all'Arcigay, alla rete educativa delle scuole. C'è stata una defezione per motivi indifferibili che è sta stigmatizzata, strumentalizzata in un modo proprio piccino. Non voglio dire altro. Segnalo che in tv, a Telefoggia, era assente un candidato, e un altro candidato era assente in un altro contesto e non ho sollevato alcuna polemica. Oltretutto, c'è un candidato che arriva sistematicamente anche con mezz'ora, 40 minuti di ritardo, ma io voglio impiegare il mio tempo esclusivamente a parlare con le persone. Incontro nuclei di cittadini massivi, dalla mattina alla sera. Non sto nell'ufficio. Vado nelle case, nei gruppi, nelle strade, nei rioni, nei luoghi associativi che mi invitano.

Passiamo ai temi. Il servizio di igiene urbana presenta una serie di arcinote criticità. I commissari hanno affidato in house per altri 9 anni il servizio ad Amiu. Come pensa di intervenire?

Il contratto novennale del Comune è una realtà da cui dobbiamo partire, però non ci adegueremo passivamente, ma esigeremo dal socio di maggioranza di onorare fedelmente i diritti di questa città. Noi dobbiamo avere questa città pulita, vivibile, igienicamente controllata, per cui i cassonetti devono essere sostituiti. Bisogna avviare la raccolta porta a porta, anche il cassonetto intelligente, la differenziata, e andremo comunque a constatare anche il piano industriale collegato al contratto novennale, perché, per esempio, sugli indici quantitativi della differenziata pensiamo che il dato sia troppo fiducioso. E non è così. Una cosa voglio dire, che qualunque siano le nostre energiche attenzioni sull'assolvimento delle clausole del contratto, le 270 famiglie che lavorano in Amiu sono garantite da una strenua difesa dei livelli occupazionali in corso. La loro stabilità lavorativa non corre alcun pericolo.

La gestione della piazza del parcheggio Zuretti: ci sono stati dei malumori, sfociati anche in proteste. La piazza è ora proprietà privata destinata a uso pubblico. Come si contemperano le diverse esigenze?

Il commissario mi pare sia stato chiaro: la piazza non è una pertinenza automatica del gestore del parcheggio, ma è una pertinenza della città, di corso Roma. Noi non faremo altro che pretendere con la solita energia che ci contraddistinguerà l'adempimento di quella convenzione, anche perché le convenzioni non sono eterne, possono avere una scadenza e anche una pre-scadenza per giusta causa. Mi sembra anche che quella terrazza sopra il parcheggio in senso stretto sia della città e non sia di chi ha ampliato i propri diritti di possesso.

Sono passati quasi 18 anni dall'avvio della redazione del Piano urbanistico generale e non abbiamo ancora visto il Pug. Cosa pensa di fare?

Il Pug è il piano strategico dell'intera città, entro cui si intelaiano tutte le nostre possibili evoluzioni, crescite e innovazioni. In effetti, ha un ritardo epocale che penso non possa più essere tollerato e, pertanto, dobbiamo assolutamente attivare una ripresa dei lavori. Ovviamente, non possono derivare da mani inesperte o sprovvedute. Ci vuole un know-how tecnico specifico che finalmente, anche con la dovuta gradualità professionale, possa riproporci un design di Foggia del tutto moderno, innovativo, adeguato a quanto merita la città.

Il Comune di Foggia è socio dell'Ente Autonomo Fiera ed eroga quasi 200.000 euro l'anno. La fiera è ormai agonizzante. La sua ricetta qual è?

La mia ricetta è di darci un'ultima occasione. Vorremmo assumere questo cimento, proprio nel senso filosofico del termine: approvare una quasi voglia progettazione di rilancio, e quindi vorrei pormi con fiducia in questa occasione, che può essere 'l'occasione'. Non escluderemo, ovviamente, valutazioni successive.

I rincari della sosta a pagamento hanno generato malcontento in città. Pensa ci siano i margini per intervenire sul piano ?

Io sono molto in contatto con le associazioni dei consumatori, anche col tavolo prefettizio, perché ho sempre partecipato ai tavoli che riguardano la città, almeno fin quando lavoravo come mondo scuola, non possiamo che essere degli stakeholder di primo livello nei tavoli di concertazione. Pare che sia un contratto che è molto vincolante e che lascia al gestore il calcolo del rischio d'impresa e, quindi, la conseguente definizione dell'importo da sottoporre ai cittadini. Mi dispiace moltissimo delle 35 famiglie dei parcheggiatori che sono stati licenziati in brevissimo tempo, ex abrupto, e va loro anche la mia attenzione futura, perché io credo che ogni innovazione non possa calpestare i diritti di occupazione già in corso. È intollerabile che ci sia stato un aumento, benché del 20%, e che sia estesa a tutte le fasce orarie, anche quelle primo pomeridiane, neanche stessimo a Venezia o a Roma.

Intende intervenire sulla tecnostruttura?

La tecnostruttura deve proporsi al sistema utente con un rilancio anche in termini di ascolto, ricevimento, evasione delle pratiche in tempi apprezzabili da parte del cittadino. Devo evidenziare che, però, è una tecnostruttura che, relativamente alla pianta organica, risente di oltre 400 scoperture, che se le leggiamo in alcuni ambiti strategici cagionano dei danni diretti e indiretti. Pensiamo, per esempio, al corpo della polizia locale che ha oltre 100 unità, 120, ma alcune, credo il 20% circa, ancora in regime di part time. Poi ci sono molte posizioni, soggettive, che implicano anche una maggiore permanenza negli uffici o un distacco presso le istituzioni cui sono obbligati, tra cui anche il Comune stesso. Ci vuole assolutamente un concorso pubblico, meritocratico, trasparente che possa reclutare dei nuovi agenti che debbano presidiare la nostra città continuamente, non solo pensando alle zone periferiche, perché anche le zone centralissime, in alcune fasce orarie, denotano i pericoli delle periferie, più buie, meno illuminate e meno sorvegliate. Anche il Villaggio Artigiani merita questa stessa attenzione. Mi piacerebbe poter contare sulle nostre strade un numero cospicuo di persone che, solo a vista, possano rassicurare i nostri figli, noi stessi, e quanti vogliono passeggiare e vivere la città.

La rotazione dei dirigenti?

È un obbligo di legge. La legge prevede che i dirigenti debbano permanere sulla stessa posizione massimo sei anni, però ci sono, purtroppo, delle deroghe, quando la rotazione non è possibile perché non c'è un alter ego fungibile allo stesso scopo. Per cui, è ovvio che bisogna andare verso concorsi dirigenziali di qualità, ovviamente sempre meritocratici, sempre trasparenti e sempre volti ad avere la professionalità giusta. Per esempio, abbiamo tanto a che fare con la progettazione del Pnrr: abbiamo bisogno di project manager che conoscano quella materia che è ostica e difficilissima, anche perché, da revisore contabile nazionale che sono, so perfettamente che i controlli delle autorità di gestione sono fiscalissimi e basta una squadratura di un centesimo per far saltare il banco e un finanziamento viene interrotto, non viene erogato fino all'ultima quota utile. Attendiamo le relazioni della Corte dei Conti, che come è noto sono semestrali, a giugno e a dicembre, per avere una forma di libertà per una programmazione strategica della nostra crescita.

L'emergenza abitativa è una piaga endemica di questa città, ci sono sacche di emarginazione ormai dimenticate, baraccopoli a via de Petra e al Campo degli Ulivi. Come prevede di ridurre il disagio abitativo?

Sono in contatto con famiglie che vivono dei grandi disagi, anche con famiglie che in passato hanno occupato e si sono impossessate di beni non loro. Però, oggi vertono in uno stato di appoggio in pochissimi metri quadri, asfittici, addirittura senza l'uso della lavatrice, perché non c'è l'impianto giusto, senza televisione, non perché la televisione sia un mezzo di intrattenimento, ma è proprio il diritto all'informazione, alla partecipazione del cittadino alle vicende, che accadono nel mondo nella propria città. Per cui mi crea particolare sofferenza. Abbiamo anche degli studenti nelle nostre scuole che vivono da anni nelle baraccopoli, umidissime, prive di rete telematica, con sovraffollamento familiare, in contesti veramente non salubri, non igienicamente protetti. Ci sono degli alloggi sfitti? Dobbiamo monitorarli e dobbiamo cercare di fare un piano di convenzioni tra pubblico e privato per lenire questa piaga dolorosissima. Il diritto all'abitazione è un diritto originario della persona e non può essere violato.

Di sicurezza si è già lungamente parlato in campagna elettorale. Prima accennava alla polizia locale. In sintesi, come pensa di intervenire?

Oltre all'innesto della polizia locale, penso anche ai tavoli tecnici che richiedono sinergia delle altre forze dell'ordine. Confido molto nei tavoli col nostro prefetto Maurizio Valiante, che si è sempre occupato di questo. In più, l'illuminazione diventa fondamentale, perché ci sono delle zone di Foggia assolutamente oscure, o quasi oscure, che agevolano la microcriminalità, la delinquenza, oltre a lasciare il cittadino in una sensazione di pericolo e insicurezza. Per le videosorveglianze, al tavolo perfettizio a cui partecipo, c'è un progetto che prevede il collegamento su un server comune di tutte le videocamere presenti nei centri commerciali, anche nelle scuole, da collegare con la stazione di polizia, al fine di avere un occhio attento sulla città. Questo è un tentativo che spero vada a buon fine anche a breve termine. Quindi videosorveglianza, illuminazione, presidio delle strade.

I commissari, ultimamente, si sono occupati un po' delle strade, croce dei cittadini foggiani. Cosa pensa di fare per la manutenzione?

Intanto, pungolare anche la Regione Puglia, perché se dovessimo andare noi a corso Garibaldi avremmo un gestore omologo di area progressista che dialogherebbe maggiormente, non per ottenere più del dovuto, ma almeno quello che ci è dovuto, cosa che è mancata perché, non essendoci gli interlocutori politici, una giunta assessorile o un Consiglio comunale, è ovvio che tutto si è disperso. Con l'altra amministrazione, giochi di ripicche e diffidenze hanno interrotto le interlocuzioni. Come noto, la Regione Puglia ha finanziato per 3.500.000 euro il rifacimento delle nostre strade. Dico di più, e dico convintamente che lo step successivo sono i marciapiedi, perché sono assolutamente inguardabili in talune zone e creano inciampi a ripetizione anche nei più giovani, nei più agili. E poi i manti stradali che non sono stati ancora toccati, penso a via Sprecacenere, che è anche la via del caro congiunto che non c'è più: non è possibile percorrerla in quelle condizioni, così come le aree che collegano entro il perimetro urbano alle zone rurali della città. Penso ad Arpinova, penso anche al Villaggio Artigiani e alle vie di accesso alle borgate. Quindi, la planimetria stradale deve essere completata, deve essere fatta con maestria tecnica, perché non è che alla prima pioggia ritroviamo le solite voragini, per poi passare ai marciapiedi, perché sono una grossa piaga anche per le persone con disabilità, per i bambini, per le famiglie e per gli anziani.

La manutenzione del verde pubblico non soddisfa i cittadini. Qual è la sua soluzione?

In materia di verde pubblico non siamo proprio soddisfatti, perché la percentuale pro capite di verde pubblico è minimale rispetto a tutti gli standard medi italiani. Dobbiamo essere alla ricerca del verde pubblico, dobbiamo progettarlo, dobbiamo innestarlo anche come luogo attrattivo della città. E poi, la gestione del verde non può essere occasionale, a giorni alterni, non può cagionare accumuli di arretrati. Pensiamo al verde che circonda le scuole statali o anche le scuole paritarie del Comune di Foggia, le sterpaglie più alte dei bambini non credo che siano accettabili in termini di igiene ambientale e di salubrità nel rapporto uomo-natura. Tutta la materia ambientale e del verde pubblico è un accapo fondamentale della nostra agenda di lavoro.

Cosa ne pensa dei regolamenti che sono stati approvati recentemente soprattutto dal commissario straordinario Vincenzo Cardellicchio?

Onestamente, trovo nella figura del prefetto Cardellicchio una voce presente, facilmente reperibile, riscontro in lui un uomo del fare. È un avvio ragionato della vita associativa, civica, a cui deve ispirarsi il cittadino. Dobbiamo, però, procedere verso regolamentazioni diffuse ed estese a tutti i settori. Pensate ai piani del commercio, al piano programmatico per le aree di sviluppo industriale, ai settori della vita associativa, dei servizi della città. Apprezzo questo sforzo.

In caso di ballottaggio, sarebbe disposta a dialogare con i civici?

Io credo che, essendo un'area progressista di centrosinistra, è ovvio che andiamo a dialogare se ci sono le condizioni, con le forze più geneticamente vicine al nostro progetto. Per cui, il mio invito alla signorilità dei toni e al confronto serrato ma gentile, cortese, credo che sia opportuno per tutte le parti politiche.

Qual è il suo pronostico?

Io sono sempre molto prudente, non voglio apparire superba, non voglio assolutamente volare alto, ma pensare in modo equilibrato. Raccogliamo tantissimo consenso nelle strade, nelle piazze, nelle case, nei gruppi, perché non siamo solo nei salotti a fare interviste o confronti. Noi stiamo in mezzo alla gente, abbiamo la possibilità di farlo perché siamo un campo largo, abbiamo 10 liste. Quindi le possibilità di contatto con la popolazione si decuplicano rispetto a tanti altri.

La percentuale?

Ci vedono favoriti, ma per me siamo sempre ‘un punto sotto’.

Nota metodologica: i candidati alla carica di sindaco sono stati intervistati giovedì 12 e venerdì 13 ottobre. A loro, sono state sottoposte le stesse domande su alcuni temi che questa testata ha scelto di approfondire.