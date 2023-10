De Sabato punta a essere la “vera sorpresa”: “Al ballottaggio Episcopo perde solo con me”

La sua esperienza in Consiglio comunale è durata 76 giorni, ma prima ancora del suo insediamento con la surroga datata 11 marzo 2021, aveva già dimostrato di non essere attaccato alla poltrona e si era presentato simbolicamente al primo appuntamento dal notaio per lo scioglimento anticipato.

Zaino in spalla, Antonio De Sabato si è rimesso in marcia da candidato sindaco civico anti-sistema. “Noi siamo un collettivo, non c'è un uomo solo. Sono orgoglioso dei miei candidati, perché la vera garanzia del cambiamento sono loro e si stanno facendo onore”.

Vuole fare di Foggia “un laboratorio di futuro”. Ha abbandonato il tavolo del centrosinistra alle prime avvisaglie di un metodo che non condivideva, e oggi avverte: “La grande coalizione con le armate al seguito, che dovrebbe fare man bassa di voti, non può garantire la governabilità”.

Aveva già affrontato una campagna elettorale da candidato consigliere, ma è la prima volta da candidato sindaco. Cosa gliene pare?

Per quanto ci riguarda, è una mobilitazione, non tanto una campagna elettorale, perché quella che stanno vivendo è una campagna elettorale nata morta, monca, stanca, ferma. Stento a credere che si voglia cambiare qualcosa proponendo questo tipo di offerta politica. La storia, lo sappiamo, si ripete sempre due volte: una come tragedia e, purtroppo, l'altra come farsa. Ed è il caso di questa campagna elettorale.

Ha provato tutte le formule: comizi di quartiere, passeggiate, una rassegna culturale, incontri nel comitato. Però, è difficile calamitare i cittadini e non accade soltanto a lei, ma anche gli altri suoi colleghi. Cosa sta succedendo?

Noi siamo contentissimi. Dal 24 agosto stiamo mobilitando, per quelle che sono le nostre forze, tanti cittadini. Settimanalmente, il nostro Polis Corner è un centro pulsante per le iniziative culturali. Noi quella rivoluzione culturale che ci siamo ripromessi e che molto spesso si enuncia soltanto nella propaganda elettorale la stiamo compiendo. Organizzare un festival culturale in un quartiere centrale, ma che ormai è periferia, come viale XXIV maggio, con una rassegna teatrale, è una rivoluzione culturale. Noi non ce ne accorgiamo perché ormai siamo assuefatti, pigri, pensiamo che il meglio accada sempre altrove. Abbiamo fatto di un comitato un centro culturale, della campagna elettorale un festival culturale, questo è già un cambio di paradigma e di rotta. Lo porteremo a termine, mi auguro, il 22 e 23 ottobre con un ottimo risultato, perché bisogna badare anche a quello. Però, se gli altri sono il risultato del loro passato, noi vogliamo essere la causa del nostro futuro.

Passiamo ai temi. Il servizio di igiene urbana presenta delle criticità arcinote. I commissari lo hanno affidato in house per altri 9 anni ad Amiu. Come pensa di intervenire?

Questa è la madre di tutte le battaglie. Alcuni candidati non hanno il coraggio di ammettere con serenità che la decisione più politica è stata presa da un commissariamento che non avrebbe dovuto prenderla. E, soprattutto, non avrebbero dovuto rinnovare l'affidamento per 9 anni, perché è un servizio inefficiente, i cui costi vengono scaraventati direttamente sui cittadini. L'ultima tranche di pagamento racchiude quella che, in realtà, è una multa che dovrebbe essere pagata dall'azienda per non aver raggiunto i risultati. Il contratto è stato rinnovato sulla base di un piano industriale che è praticamente inventato. Noi siamo pronti a stracciarlo quel contratto. La nostra idea è quella di un ritorno a una municipalizzazione dei servizi. L'idea si spinge oltre, perché vogliamo dar vita a una multiservizi.

La gestione della piazza del parcheggio Zuretti crea malumori. È proprietà privata destinata ad uso pubblico, si apprende. Come si contemperano le diverse esigenze?

Noi abbiamo cominciato a studiare il caso già da un po’, con un legale, perché le cose ci piace affrontarle nel merito. Per quanto riguarda, ad esempio, la situazione analoga di parco San Felice, lì c'era stato un vero e proprio abuso. In questo caso, attraverso un legale che, tra parentesi, è anche candidato, l'avvocato Longo, abbiamo appurato che le cose non stanno proprio come sembrano. È ovvio che poi siamo in presenza di una degenerazione per cui c'è un uso smisurato di quella che è una facoltà che è stata riservata al privato, però qui ci riserviamo di esaminare alcune carte. Bisogna entrare nel merito delle questioni, altrimenti finiamo per abbaiare, urlare, per non risolvere la questione e per ottenere addirittura il risultato inverso: scoraggiamento, scoramento, illusione nei cittadini. La situazione va sicuramente attenzionata, studiata e deve essere garantita la legalità. Ognuno deve fare quello per cui è stato instaurato quel tipo di concessione, non oltre. Un limite deve essere posto, questo non ci piove, però è ovvio che, a monte, purtroppo, sono state fatte delle scelte. Sono i nodi che vengono al pettine di una cattiva gestione. Foggia per tanti anni ha vissuto di improvvisazione.

Sono passati quasi 18 anni dalla redazione del Piano urbanistico generale. Ci lavora dal 2005 Karrer, ma non vede ancora la luce. La città intanto è cambiata profondamente. Lei cosa pensa di fare?

Qui si va avanti con le varianti. Ne ho già sentito parlare da alcuni miei colleghi, allora non abbiamo capito niente. Noi vogliamo invertire la rotta, cambiare paradigma. Questo Pug è necessario, altrimenti non potremo andare incontro a quelle che sono le esigenze di una città che guarda al futuro. È una città bloccata, siamo in un pantano, siamo nelle sabbie mobili. Noi viviamo al limite tra una baraccopoli e una città che vorrebbe guardare al futuro. Non c'è la possibilità di integrare le ciclabili: tanti chilometri, ma la città non è ciclabile, perché non c'è una visione. La crescita della città come la vogliamo impostare? C'è un sistema economico, parliamoci chiaro, che per tanti anni si è retto sull'economia del mattone, ma è un'economia che genera sviluppo o genera ricchezza per alcuni? Noi vogliamo traghettare la città verso un modello di sviluppo più equo, solidale e sostenibile. Si è costruito tanto, abbiamo tanti di quei palazzi sfitti, anche per le case popolari, noi potremmo, semmai, andare a recuperare un immenso patrimonio sfitto, forse con costi nettamente inferiori rispetto alle costruzioni. È inutile costruire se abbiamo case sfitte, quindi il Pug, in questo momento, è essenziale. Il motivo per cui non si realizza è chiaro: ci sono troppi interessi. C'è bisogno di una convergenza politica forte. Noi dobbiamo essere pronti a tracciare la rotta e, soprattutto, a inserire il Pug al centro.

Il Comune di Foggia è socio dell'Ente Autonomo Fiera ed eroga 200.000 euro l'anno. La fiera, però, è ormai agonizzante. Qual è la sua ricetta?

La fiera, così com'è, non ha più ragione di esistere. Non si va alla fiera per comprare i trattori. Noi immaginiamo la fiera come uno spazio modulabile esperienziale. Possiamo usare quei soldi per garantire l'agibilità di un patrimonio immenso. Oggi sono stati spesi tanti soldi per l’ingresso, senza avere un contenitore che può generare valore e, quindi, economia. È uno sperpero di denaro pubblico. Uno spazio modulabile esperienziale può ospitare un laboratorio su Federico II, per fare di Foggia città nel mondo di Federico II. La riscoperta del Genius loci deve avere una sede. Una Cittadella della musica: in realtà abbiamo individuato anche un'altra zona dove farla, però, nel caso, abbiamo già i padiglioni. Non abbiamo spazi per concerti, festival, rassegne: ecco perché spazi modulabili esperienziali.

I rincari della sosta a pagamento hanno generato una serie di malumori. È stato approvato un piano alla base delle nuove tariffe. Lei pensa ci siano i margini per modificarlo?

Questo è un tema a me molto caro. Il mio primo atto, anche se sono stato in Consiglio solo due mesi, è stato il piano dei parcheggi in commissione Bilancio. Ci fu anche un'interlocuzione con l'ex presidente dell’Ataf La Salandra. Avevamo messo in discussione, ad esempio, la stessa esistenza del Ginnetto. Non può rappresentare un contenitore per elettrodomestici e neanche, a mio avviso, per eventuali palestre, ma deve diventare un nuovo centro culturale. Sulla sosta a pagamento, quello che è stato fatto con quel regolamento, al pari di quello che è stato fatto con l'Amiu, va stracciato. È un regolamento che sarà stato copiato da qualche altra città, perché non considera alcune dinamiche. Io stesso mi trovo senza permesso a pagare l’abbonamento mensile nonostante un contratto firmato fino a dicembre. Non so fino a che punto sia legale. Quell'aumento indiscriminato non è giusto in corso d'opera, quando i cittadini avevano già pagato. E perché dobbiamo affidare anche la gestione dei parcheggi a un'azienda del Nord? Non siamo in grado di gestire i nostri servizi?

Intende intervenire sulla tecnostruttura?

La tecnostruttura da più parti viene vista come il centro di tutti i mali. In realtà, c'è un problema di organico notevole. Il personale scelto dalle altre graduatorie è andato via e siamo punto e a capo. Oggi dobbiamo capire dove aiutare la macchina amministrativa a funzionare, quindi fare subito dei concorsi, affidarli ad una gestione trasparente che riguardi, possibilmente, i nostri ragazzi. Dobbiamo riattivare e cambiare il motore. Quello che avevamo si è rotto, non lo possiamo solo riparare, va sostituito. Francamente, con alcuni dirigenti vorrei parlarci, per capire se è possibile instaurare una nuova stagione, un nuovo dialogo sociale, perché altrimenti bisognerebbe rivedere anche alcune funzioni.

L'emergenza abitativa è una piaga endemica della città. Ci sono sacche di emarginazione ormai dimenticate: pensiamo alle baraccopoli di via de Petra o al Campo degli Ulivi. Cosa prevede per ridurre il disagio abitativo?

Andare vicino al Tribunale e vedere che lì ci sono delle baraccopoli fa una certa impressione, più che altro perché è l'avamposto della legalità. Si potrebbe pensare di espropriare gli edifici privati dismessi o abbandonati da tempo, in collaborazione con l’Arca. Dobbiamo fare un censimento di quelle che sono tutte le strutture di proprietà del Comune abbandonate e dismesse. La ristrutturazione costa meno che la costruzione, in alcuni casi, in altri addirittura ci sono edifici popolari che sono già in condizioni pietose, con perdite e umidità. Certo è che una casa la meritano tutti, anche e soprattutto le categorie più deboli. Non deve essere, però, un fenomeno di compravendita, né tantomeno un'arma di ricatto della politica.

Di sicurezza si è lungamente parlato in questa campagna elettorale, ma in sintesi, come pensa di intervenire?

Innanzitutto, occorre ripristinare le condizioni essenziali: viabilità, illuminazione, uno degli appalti più importanti. Oggi interi quartieri sono al buio, quindi pericolosi. Questo non è un buon segnale per chi ha già pagato le conseguenze di uno scioglimento per mafia. Bisogna attivare presidi di controllo, i cosiddetti agenti di prossimità, in collaborazione con le forze dell'ordine, anche con l’impiego di volontari. In ogni città vediamo presidi fissi. Sul sistema di videosorveglianza presentai un'interrogazione e ci fu una discussione con un dirigente. Mi si diceva che le telecamere erano sufficienti. Poi la storia ha dato ragione a qualcun altro. Non solo non erano sufficienti, non solo alcune non erano funzionanti, ma altre non avevano una visuale atta a garantire una copertura del territorio. Ripristinare un sistema di videosorveglianza adeguato fa parte delle condizioni basilari. Nel nostro programma prevediamo la figura del sindaco della notte, con finalità di coordinamento e gestione di tutte le attività notturne che producono economia, generano lavoro e che coinvolgono varie figure, quindi proprietari di locali, residenti, le forze dell'ordine, servizi di emergenza. Un sindaco della notte forse potrebbe essere un bel segnale di distensione di quelle tensioni sociali che si accumulano, molto spesso, nei centri di aggregazione, per stare sereni quando i nostri ragazzi escono, ma anche per chi svolge attività nella vita notturna della nostra città. E può essere una soluzione facilmente attuabile dall'inizio.

Recentemente sono state ripristinate alcune strade, anche grazie ai fondi regionali, ma servono interventi strutturali. Qual è il vostro progetto in tema di manutenzione stradale?

È bastato poco, un progettino della Regione, per aggiustare credo almeno il 50% delle arterie. Però le arterie di comunicazione con altri centri, che sono quelle poi dove passano i tir, dove si sviluppano anche i traffici economici, sono piene di fossi. Le risorse ci sono, non tantissime, ma c'è la possibilità di intervenire almeno su quella viabilità, laddove si sviluppano anche attività imprenditoriali, quindi laddove c'è la possibilità di incentivare e dare sollievo a chi oggi fa economia e genera lavoro.Alcune zone sono di competenza comunale, altre della Provincia. Il che non significa che il sindaco non possa interessarsi e avviare un rapporto dialettico con il presidente della Provincia, perché ultimamente credo sia mancato anche quello. Ecco perché un nuovo dialogo sociale è il principio alla base delle nostre 7 idee capitali: è l'amministrazione condivisa, darsi un regolamento dei beni comuni. La viabilità deve essere ripristinata subito in quelle zone periferiche, in quelle zone dove c'è uno sviluppo, dove si fa economia, altrimenti alcuni tir, alcune industrie, non verranno più a scaricare nemmeno le merci. È un'emergenza, e non possiamo più far finta che non ci riguardi.

Allo stesso modo, i cittadini non sono soddisfatti della manutenzione del verde. Come pensa di intervenire?

Sono stato il primo a firmare il Patto Verde, con grande gioia, perché è al centro delle nostre 7 idee capitali, ed è stato anche al centro dei nostri Polis Lab. Ho apprezzato molto la collaborazione con le associazioni ambientaliste della nostra città, perché hanno delle competenze enormi che possiamo mettere a sistema nell'azione amministrativa. Sicuramente, la ricostituzione dell'Ufficio giardini e manutenzione del verde è uno dei punti che, nell'ambito delle proposte del Patto Verde, ho accettato subito. Ma c'è anche il piano comunale di gestione del verde che è all'interno del nostro programma, oltre a un censimento del verde urbano ed extraurbano. Queste sono tre proposte, a mio avviso, attuabili nei primi 100 giorni.

Il commissario Cardellicchio, in particolare, negli ultimi tempi ha approvato una serie di regolamenti, una trentina. Cosa ne pensa di quei regolamenti?

Bisogna conoscere la città. Darsi delle regole è sinonimo di libertà. Non sono contrario ai regolamenti, il problema è che non rispecchiano il vivere quotidiano della nostra città. A volte, sembrano quasi ostacolare la nostra quotidianità, perché forse vengono copiati male da regolamenti attuati in altri comuni. Foggia necessita di alcuni regolamenti che devono andare incontro a un piano di sviluppo della città, non ostacolarne la crescita. Noi abbiamo bisogno di riprogettarci. Questo è compito della politica. Credo che un po’ l'emergenza, un po' il fatto che i commissari siano dei burocrati, abbia portato loro ad attuare dei regolamenti che strutturalmente possono essere anche validi, ma che non sono attuabili in una comunità come la nostra. Quindi vanno rivisti, se non nel 90% dei casi, quasi.

Nei confronti e nelle interlocuzioni avute con gli altri civici, ci sono dei punti di contatto, ci sono delle affinità secondo lei? Anche perché le suggestioni sono simili: il cambiamento, il sistema da scardinare…

Devo essere sincero, credo che l'unica alternativa sia rappresentata dalle tre proposte civiche. Però il metodo è diverso. Il metodo della proposta politica è tutto. Noi non nasciamo come una candidatura civica. A me non piace il civismo in sé per sé. Credo che sia una resa della politica. I partiti politici sono oggettivamente in crisi a Foggia. Sono coloro che, con la loro incapacità, ne hanno determinato il fallimento. Anzi, io vorrei che ci fossero dei partiti che avessero fatto un processo di elaborazione del lutto e quindi una bonifica sociale e politica, ma ciò non è avvenuto. Ecco perché ci sono queste tre proposte. La nostra, però, è partita dalla consapevolezza, due anni fa, di elaborare e di strutturare un lavoro organico intorno a delle priorità con delle competenze. Attraverso la costruzione di uno staff altamente professionale, abbiamo elaborato poi, attraverso i Polis Lab, che sono un esperimento di innovazione sociale, per attivare la partecipazione dal basso dei cittadini, delle priorità, delle idee attorno a cui far convergere un programma. Il metodo, l'evoluzione, la nascita di questa candidatura è nettamente diversa dalle altre proposte civiche. L'unica che mi sento di reputare, forse, simile, ma perché coerente, è quella di Mainiero, in quanto da sempre anche lui impegnato. È ovvio che abbiamo due sensibilità diverse. Il metodo è diametralmente opposto anche a quello di Maniero, sebbene devo riconoscergli che è l'unica forza con la quale, sicuramente, si potrà dialogare perché è competente.

In caso di ballottaggio, sareste aperti a eventuali apparentamenti?

La politica purtroppo si basa sui risultati, sui numeri. Quindi, per quanto ami un'altro tipo di politica che è quella della passione, del cuore, di riscossa, poi bisogna fare i conti con i numeri. Allora, bisogna innanzitutto vedere se i cittadini riconoscono un valore, e che tipo di valore, alla nostra proposta. Nel momento in cui prendiamo coscienza e consapevolezza di un valore importante, bisogna vedere su che cosa si fa l'accordo. Non certo su una poltrona da dare a De Sabato, perché De Sabato la poteva ottenere prima, in quanto si è scollato da un certo tipo di sistema. Se non arriviamo al ballottaggio, perché io ripeto che oggi abbiamo tutte le carte in regola per essere l'unica vera alternativa credibile, con una reputazione che può fare di Foggia un caso di riscatto dal basso a livello nazionale, è ovvio che su questi temi, su queste priorità, un accordo lo dovremmo trovare. Non farò mai quello che hanno fatto i Cinquestelle alle precedenti amministrative. Il nostro è un vincolo con la città. Noi dovremo valutare bene l'agibilità democratica dei due schieramenti. E poi, su quelle che sono le nostre priorità, un accordo è fattibile, perché è impensabile lasciare la città in balia di se stessa.

Un pronostico sul risultato: quale sarà la sua percentuale?

A qualcuno piace vincere facile, quindi hanno messo quasi 300 candidati consiglieri. Per cui, se la matematica non è un'opinione, sebbene il nome del sindaco non tiri granché, crediamo che lì oggettivamente sia più facile raggiungere il ballottaggio. Dall'altra parte, c'è un'assoluta incertezza, c'è un centrodestra in grande difficoltà, perché i fili col passato non sono stati assolutamente spezzati. Di Mauro è una vittima sacrificale del centrodestra che gioca a perdere. Vogliamo raggiungere la doppia cifra e dobbiamo giocarci il ballottaggio. Stiamo lottando per questo, per essere l'unica vera sorpresa. La doppia cifra è alla portata, e quindi credo che anche il ballottaggio lo sia, anche perché Episcopo perde se arriviamo al ballottaggio solo con De Sabato.

Nota metodologica: i candidati alla carica di sindaco sono stati intervistati giovedì 12 e venerdì 13 ottobre. A loro, sono state sottoposte le stesse domande su alcuni temi che questa testata ha scelto di approfondire.