Zangrillo a Foggia per Di Mauro: “Città importante che non meritava il commissariamento”

“A me fa male pensare che una città come Foggia abbia subito il vilipendio del commissariamento. I foggiani non meritano questo, hanno bisogno di un’amministrazione sana”. Lo ha detto il ministro per la Pubblica amministrazione, senatore Paolo Zangrillo, coordinatore regionale di Forza Italia in Piemonte, arrivato in città a sostegno del candidato sindaco del centrodestra Raffaele di Mauro. “Questa è una città importante, che deve essere valorizzata”.

All’incontro con i sindaci della provincia ‘Foggia chiama, Capitanata risponde’ hanno partecipato i sindaci di Apricena, Antonio Potenza, e di Zapponeta, Vincenzo Riontino, la vice sindaca di Lesina Alessandra Matarante e consiglieri comunali all’opposizione come Mattia Azzone di Castelluccio dei Sauri e Rosa Caposiena di San Severo.

Gli amministratori dello stesso segno fanno il tifo per Raffaele di Mauro e auspicano che Foggia, da capoluogo di provincia, possa ritornare ad assumere il suo ruolo di capofila. È stato il sindaco di Apricena a farsi portavoce del grido d’aiuto dei Comuni in materia di personale: “Siamo al collasso”.

Il ministro risponde con “un pacchetto di risorse e di strumenti”: “Abbiamo lavorato mettendo a disposizione delle risorse - 30 milioni all’anno da qui al 2026 - per dare ai Comuni la possibilità di acquisire risorse tecniche e anche per pagare i segretari comunali. Abbiamo messo a disposizione dei Comuni la possibilità di confermare a tempo indeterminato le persone assunte a tempo determinato per il Pnrr se hanno maturato almeno tre anni nell’amministrazione, abbiamo introdotto il contratto di apprendistato e il contratto di formazione lavoro”.

In materia di contratti, a proposito delle risorse per i rinnovi nella Legge di Bilancio, avverte: “Questi soldi vanno spesi cercando di valorizzare il merito. Noi dobbiamo mettere a disposizione dei nostri dipendenti delle risorse per riconoscere il loro valore, ma lo dobbiamo fare in maniera rigorosa, e cioè riconoscendo il merito delle persone che valgono e che effettivamente dimostrano con i risultati di fare bene il loro mestiere. Non si può più pensare a una Pubblica Amministrazione dove gli aumenti vengono dati a pioggia senza preoccuparsi di chi merita e chi no”.

A chiudere la campagna elettorale di Raffaele di Mauro e della coalizione di centrodestra saranno altri due ministri: Anna Maria Bernini e Raffaele Fitto il 20 ottobre. Il comizio finale sarà preceduto, al mattino, da un incontro con Rita Dalla Chiesa sul tema della legalità.