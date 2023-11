'Foggia cambia davvero': De Sabato festeggia con de Magistris "un nuovo inizio"

Il candidato sindaco civico Antonio De Sabato, eletto consigliere comunale, festeggia con Luigi de Magistris, che torna in città per l’evento ‘Foggia cambia davvero’, in programma mercoledì 8 novembre, alle 19.30, alla Sala Farina.

Non si tratta di un incontro politico, ma di un momento di festa per “celebrare nella fine della campagna elettorale un nuovo inizio, un’occasione per incontrarsi e darsi appuntamento per le azioni di domani”.

Dopo due anni di quella che definisce una mobilitazione permanente, dai Polis Lab al Foggia Polis Fest, un centro culturale come comitato elettorale, comizi di quartiere, passeggiate d’arte, musica, l’obiettivo della comunità politico-culturale che si è costituita fin qui intorno ad Antonio De Sabato e al suo progetto è “andare avanti con coraggio e continuare a crescere in libertà”.

Antonio De Sabato, civico nell’alveo del centrosinistra, si era presentato con due liste – Antonio De Sabato sindaco x Foggia e Progetto Concittadino – e ha raggiunto il 3,82%, pari a 2.663 voti.