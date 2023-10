Gemmato vede Foggia come Brindisi, fiducioso nella vittoria del centrodestra: “La partita è aperta”

È “una competizione molto impegnativa”, ma a Foggia la partita delle Comunali è “assolutamente aperta” secondo il sottosegretario alla Salute Marcello Gemmato. Preferisce non fare pronostici, per scaramanzia, ma vede “una grande partecipazione di popolo e un grande entusiasmo”.

Impressioni che lo fanno ben sperare, a tal punto da azzardare un paragone con quanto accaduto a Barletta e poi a Brindisi. “L'elettorato capisce che viviamo un momento di straordinaria stabilità politica, con un Governo forte a Roma, ed è un'opportunità porsi in continuità con quella stabilità”.

Anche il sottosegretario Gemmato è qui a testimoniare la sintonia con il Governo dello stesso segno. Ha incontrato i candidati consiglieri di Fratelli d’Italia nel comitato del candidato sindaco del centrodestra Raffaele di Mauro, dopo una visita istituzionale all'Istituto Zooprofilattico e al Policlinico Riuniti. È entrato accompagnato dall’ex sindaco Paolo Agostinacchio sottobraccio: “Il primo voto della mia vita l’ho dato a lui”, ha rivelato.

Le sue dichiarazioni sembrano escludere definitivamente una visita della premier Giorgia Meloni, ipotizzata perlomeno in caso di ballottaggio: “Da quando è presidente del Consiglio, per sua scelta personale, l'ha fatto anche per Brindisi, non segue più le competizioni elettorali. Ciò non toglie che sia al fianco di Raffaele”.

Fratelli d'Italia, il centrodestra e Raffaele di Mauro “faranno un patto in alleanza con il popolo foggiano, poi, se questo incidentalmente passasse da alleanze strutturali e partitiche con altri movimenti, lo vedremo il minuto dopo le elezioni”, ha detto a proposito di eventuali apparentamenti in caso di ballottaggio. “Le alchimie che molte volte sono chiuse nelle stanze della politica – ha concluso rispondendo alla stampa - noi le apriremo, sentiremo i nostri elettori e capiremo con chi allearci, con una scelta del candidato sindaco che sarà decisiva”.