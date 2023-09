Prof da non sottovalutare, il progetto di Angiola incuriosisce: "Mostriamo la parte migliore di Foggia"

Sala strapiena, si parla di disabilità. Solo posti in piedi al Palazzetto dell’Arte. È un pubblico consapevole di assistere ad una tavola rotonda-comizio. Non è solo il tema, evidentemente sentitissimo da tante famiglie, che li ha portati qui.

È l’ottavo incontro con i cittadini organizzato da Nunzio Angiola, candidato sindaco alle elezioni comunali del 22 e 23 ottobre a Foggia, a capo di una coalizione di quattro civiche. Un centinaio di persone hanno affollato la Sala Rosa.

Le barriere architettoniche non mancano anche qui, come farà notare Giovanni Totta, presidente Anffas. Al tavolo dei relatori c’è anche Stefano Cancellaro, che conosce da decenni il candidato sindaco, ed è coordinatore del Centro Diurno per demenza e Alzheimer ‘Villa Elisa’.

A dare voce alle famiglie delle persone Down, “sole e abbandonate dalla diagnosi in poi”, invece, è Elisabetta Chiaromonte, presidente Aipd Foggia, che crede nel cambiamento prospettato da Angiola. “La tutela dei più fragili sarà al centro della nostra agenda politica”, si legge nell’incipit del capitolo del programma dedicato alla disabilità.

Il progetto #FoggiaPiù incuriosisce. È compendiato in 86 pagine. In premessa, scolpisce i suoi valori fondanti dell’agire politico: “Serietà, competenza e pragmatismo”.

Lo stile del docente universitario, parlamentare nella scorsa legislatura, gentleman della campagna elettorale, pare stia facendo breccia. Diverse associazioni lo seguono.

Le quattro liste, poi, non sono state compilate a casaccio. Per sua stessa ammissione, non ha certo innovato nel metodo, e ha reclutato 122 candidati per tenere testa agli avversari, cercando di poter contare su un alfiere nelle diverse categorie e negli avamposti della città.

Pur essendo una piccola coalizione, è la più popolosa tra i civici. Eppure, i diretti competitor dello stesso mondo che, teoricamente, potrebbero attingere a un elettorato deluso dai partiti, sembrano non preoccuparsene. Non scoccano dardi avvelenati al suo indirizzo, da loro non partono bordate. Probabilmente, non ritengono che possa erodere i loro consensi e lo considerano un outsider.

Lui non cavalca l’onda dell’antipolitica. Nel caso in cui non bastasse il primo turno e al ballottaggio arrivassero le due principali coalizioni, potrebbe rappresentare un interlocutore per eventuali alleanze, circostanza categoricamente esclusa dagli altri civici.

Ha scritto una lettera ai suoi concittadini. “Ho pensato di utilizzare un mezzo ritenuto forse da qualcuno antiquato, per portarti a conoscenza di un sogno che vorrei condividere con te”, si legge. “Un sogno che può diventare un progetto realizzabile, ma solo se stiamo insieme, uniti nell’intento di restituire opportunità e speranza a questa comunità, che per troppo tempo ha dovuto sopportare soprusi e digerire false promesse. Dobbiamo lavorare per rendere la città più sicura per i suoi abitanti e per chi potrebbe essere interessato ad investire, avviando imprese e creando posti di lavoro. L’occupazione sarà il nostro primo pensiero”, promette Angiola. “Dobbiamo cambiare l’immagine di questa città mostrando la sua parte migliore: quei cittadini – conclude - che ancora credono in un futuro per la nostra Foggia”.