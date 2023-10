"Tutta un'altra storia" con Episcopo in 10 punti: "L'undicesima pagina la stiamo scrivendo con i cittadini”

“Il 24 ottobre svegliati in una città diversa”. Recita così lo spot della candidata sindaca del campo largo progressista Maria Aida Episcopo.

A illustrare il concept della campagna di comunicazione è stato Lorenzo Trigiani (Red Hot) nel comitato inaugurato questa mattina in via Conte Appiano 12 a Foggia. Regia e video sono firmati da Niki dell’Anno.

In prima fila, dopo il taglio del nastro, il vice presidente della Regione Puglia Raffaele Piemontese, l’assessora regionale al Welfare Rosa Barone e l’europarlamentare Mario Furore, coordinatore provinciale M5S.

Al presidente della Provincia di Foggia, Giuseppe Nobiletti, è riservato un posto accanto alla candidata sindaca: è il simbolo di una recente vittoria con la stessa formula del campo largo progressista.

Affollatissimi gli ampi locali che un tempo ospitavano una banca. Le dieci liste sono rappresentate da candidati consiglieri e segretari di partito.

“Foggia – afferma Marida Episcopo nell’ultimo spot della serie, proiettato in anteprima - è il mio archè, la mia origine, il mio punto originario, e vorrei che questa città fosse una città amata, vivibile, coraggiosa per la propria riscossa, assolutamente grata a tutti i suoi cittadini che vorranno amarla, sostenerla e portarla di nuovo in auge dopo tanti anni di abbandono e di sofferenza. Foggia è nostra, Foggia è mia, Foggia è anche tua”.

Sono state presentate anche le linee programmatiche generali della coalizione declinate in 10 punti. Competenza, sicurezza, trasparenza, cultura, prospettiva, visione, natura, inclusività, sostenibilità e, per finire, "tutta un'altra città". “L’undicesima pagina è in bianco – ha detto la candidata sindaca – perché la stiamo scrivendo con i cittadini”.

Nel video la candidata sindaca del campo largo progressista Maria Aida Episcopo; l’europarlamentare Mario Furore, coordinatore provinciale M5S; il segretario cittadino del Partito Democratico, Davide Emanuele; il consigliere regionale di Azione Sergio Clemente.