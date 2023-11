Attivisti e candidati in lizza per un assessorato a Cinquestelle, gli eletti scelgono il Consiglio

Salterà fuori dalla lista o dal gruppo territoriale il nome dell’assessore M5S. Il Movimento punta a far crescere una classe dirigente interna.

Martedì pomeriggio, in una riunione alla presenza del coordinatore regionale Leonardo Donno, è stata sondata la disponibilità degli eletti. A loro è stata concessa una sorta di diritto di prelazione.

Nessuno dei cinque nuovi portavoce, almeno per il momento, si è proposto per un incarico in Giunta. Mario dal Maso, Lucia Aprile, Giovanni Quarato, Francesco Strippoli e Francesco Salemme preferiscono conservare il loro posto in Consiglio comunale. La lista, dunque, non sarebbe destinata a scorrere. Non è detto che non possano ripensarci.

Probabilmente, qualcuno non avrebbe disdegnato la presidenza del Consiglio, ma sarebbe già appannaggio del Partito Democratico.

I più alti in grado, compreso l’europarlamentare e coordinatore provinciale Mario Furore, sarebbero orientati a valorizzare gli attivisti e i candidati che ci hanno messo la faccia in campagna elettorale.

I pentastellati, per intenderci, non hanno alcuna intenzione di ingrossare le file di tecnici esterni, convinti di disporre delle competenze necessarie e di adeguati profili nella lista e tra gli iscritti foggiani. Da lì pescheranno una personalità da indicare per la Giunta Episcopo.

Gli eletti, però, non rinunciano ad avere voce in capitolo. Considerano le deleghe all’Ambiente e ai Lavori Pubblici le materie più affini ai temi identitari del Movimento. I Cinquestelle, però, hanno a cuore anche le Politiche Sociali, assessorato omologo a quello ricoperto in Regione Puglia da Rosa Barone. I rumors, invece, assegnano al M5S un’altra delega di peso: potrebbero occupare la casella del Bilancio.

La discussione è stata aggiornata ad una riunione allargata al gruppo territoriale e agli altri candidati della lista, già fissata al 5 novembre. Saranno dunque i Cinquestelle foggiani al gran completo, dalla base ai vertici, a indicare l’assessore. Optano per la scelta interna.

La sindaca Marida Episcopo, a quanto si apprende, avvierà i colloqui con i rappresentanti di partiti e movimenti per raccogliere le loro indicazioni per la formazione della squadra di governo. Non sarebbe previsto, dunque, un tavolo di coalizione propedeutico e il campo largo progressista potrebbe tornare a riunirsi solo dopo il giro di consultazioni.