Il 'Campo Foggia' non è più così largo e progressista

Poco più di un mese e mezzo nel 2014, due mesi pieni nel 2019. Per la formazione della Giunta comunale, quelli di Maria Aida Episcopo non sono ancora i tempi di Franco Landella, eppure i foggiani cominciano a spazientirsi.

D’altronde, si era detto che rispetto agli anni governati dal centrodestra, la parola d’ordine sarebbe stata 'discontinuità'. “Prima di Natale ce la faremo” ironizza un beninformato vicino alla prima sindaca donna di Foggia.

Tuttavia, prima che l’Esecutivo prenda forma, bisognerà attendere che la commissione elettorale si esprima sul riconteggio dei voti, il cui esito potrebbe modificare l’assetto del Consiglio comunale. E, di conseguenza, ridimensionare di un assessorato le pretese di ‘Con’. La compagine di Michele Emiliano e Rosario Cusmai potrebbe perdere un seggio in favore della quota socialista di Riscossa Civile.

Ad ogni buon conto, mentre in città si continua a disquisire sull’effettiva solidità del campo largo progressista e sull'abilità di chi lo guida di trovare una sintesi che stia a bene a tutti, ci si domanda se non sia effettivamente il caso di coinvolgere le tre civiche che non hanno raggiunto la soglia necessaria per poter esprimere un proprio rappresentante in Consiglio comunale.

Perché senza, c'è chi fa notare, sarebbe ‘Tutta un’altra storia’ rispetto alle buone intenzioni di rendere partecipi del progetto le anime della società civile che non più tardi di due anni fa, insieme ai partiti tradizionali del centrosinistra, si mobilitarono contro l'iniziativa politica di Landella e la consegna delle chiavi di Foggia al leghista Matteo Salvini.

Costruita con i migliori propositi, ma non senza qualche mugugno, indiscutibilmente la proposta elettorale di Partito Democratico, Movimento 5 Stelle, Azione e Italia Viva, ha funzionato e permesso alla prima sindaca donna del capoluogo dauno, non soltanto di spuntarla direttamente al primo turno, ma soprattutto, al centrosinistra allargato, di raddoppiare il centrodestra.

Ciò nonostante, le tre compagini civiche resterebbero fuori da qualsivoglia spartizione di ruoli, se è vero che, come appare dalle consultazioni ancora in corso, la geografia dell’esecutivo di Governo rispecchierà le percentuali dei consensi incassati, esclusivamente quelli delle liste che hanno ottenuto almeno un seggio.

Qualcuno, segnatamente, fa notare che la distribuzione dei ruoli fatta con il 'Manuale Cencelli', farebbe cadere il principio stesso del ‘campo largo progressista’.

Difatti, non tener conto degli alleati sconfitti, non inglobarli, potrebbe far ritenere a taluni che alla fine della fiera non fosse quello il campo giusto.

La percezione dell’esistenza di spazi che certa politica aveva ridotto e occupato con prepotenza fino a qualche settimana fa, potrebbe ben presto dissolversi. Intanto, quella consapevolezza ritrovata, che tutti, nessuno escluso, avrebbero potuto far parte di ‘Tutta un’altra storia’, pian piano si assottiglia.

Il ‘campo’ rischia seriamente di restringersi. Certamente, non è ‘largo e progressista’ come qualche settimana fa.