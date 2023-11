Episcopo serena: "Giunta in dirittura d'arrivo". Ipotesi assessorato a un docente universitario

“Siamo coesi e serenamente impegnati”. A quindici giorni dalla proclamazione ufficiale della prima sindaca della sua storia, Foggia attende di conoscere i componenti della Giunta Episcopo. La sindaca, a margine dell’incontro in Ateneo con il rettore Lo Muzio e i vertici di Unifg, non si dice affatto preoccupata.

Anche perché c’è chi in passato ha impiegato molte più settimane per allestire la squadra di governo. Evidenza che la prima cittadina fa notare. “Quindici giorni sono un periodo flash”, ha spiegato, aggiungendo che la dilatazione dei tempi è cagionata anche dagli impegni politici cui sono soggette le varie delegazioni. Servirà pazientare ancora, non troppo però: “Il periodo trascorso sarà arrotondato di un tempo minimo fisiologico”.

La sindaca non esclude che si possa attingere proprio al mondo universitario per la scelta di alcuni assessori: “Non guardiamo al titolo. Per alcuni settori non disdegniamo mai la profilatura politica che è amministrativamente vincente. Però, qualche profilatura tecnica perché no. Ci stiamo pensando, non in formula esclusiva e rigorosa, ma è nello scenario possibile”.