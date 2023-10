De Sabato invita Armienti a ritornare a Foggia: "Ti facciamo scoprire la storia della città"

Il candidato Sindaco Antonio De Sabato, colpito dalle dichiarazioni dello youtuber Piero Armienti, lo invita ufficialmente, giorno 8 ottobre, alla seconda giornata de 'Foggia in particolare'. passeggiate d’arte alle riscoperte delle vie storiche, degli angoli segreti e nascosti della nostra città.

L’evento, curato da Vito Defilippis, è inserito tra gli appuntamenti previsti dal Polis Foggia Fest, un festival ideato dallo stesso Antonio De Sabato, che intende proporre un cambiamento culturale che restituisca alla città di Foggia il suo ruolo centrale nella cultura e nella storia, un vero e proprio "rinascimento" foggiano che avrà per protagonisti importanti personaggi legati al mondo della cultura e dello spettacolo.

La passeggiata culturale prenderà il via alle 11 da Borgo Croci per poi passare per la Chiesa di Sant’Eligio e cripta, Monte Calvario e cripta. "L’obiettivo è quello di mettere in risalto anche il lato bello e culturale della nostra città, non parlare soltanto di eventi legati alla criminalità che ne offrono una visione tendenziosa. Combattere l’illegalità con la bellezza, l’arte e non accettare supinamente di pagare una tassa, anche se minima, a chiunque non si comporti secondo le regole, parcheggiatori abusivi compresi. Sapere che esistono comportamenti scorretti ed accettarli passivamente non porta al miglioramento della situazione cittadina e certamente non è la strada giusta per cambiare lo stato delle cose".