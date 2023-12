Tempi Nuovi ha scelto il suo capogruppo: è il calendiano Paolo Frattulino

Il più suffragato della lista Tempi Nuovi per Foggia, Paolo Frattulino, sarà capogruppo in Consiglio comunale. L’investitura è arrivata al termine di una partecipata riunione.

A indicarlo sono stati gli eletti, con lui Mino Di Chiara e Antonello Di Paola. "È per me un onore poter rappresentare il gruppo e poter fornire alla sindaca Maria Aida Episcopo e alla sua squadra elementi di conoscenza e di prassi amministrative e consiliari. Mi adopererò sempre per una programmazione dei lavori consiliari che sia coerente con le istanze dei cittadini e delle cittadine", ha osservato l'ex vice comandante della Polizia Locale.

L’ex maggiore ha totalizzato 846 preferenze. La lista che assomma le esperienze cattoliche, popolari, socialiste e riformiste della città ha raggiunto l’8,33%, quarta forza del campo largo progressista con tre seggi in Consiglio comunale.

Frattulino è un tesserato di Azione, il partito di Calenda. "Paolo Frattulino saprà rafforzare l'operato del nostro gruppo e sono convinta che sarà eccellente nell'applicazione e nell'interpretazione dello Statuto comunale e del Regolamento interno del Consiglio comunale", ha rimarcato l'avvocatessa Daniela Patano, segretaria cittadina di Azione.

Soddisfatto anche il consigliere regionale di Azione Sergio Clemente, che è stato propulsore della lista: "Con Paolo Frattulino il nostro gruppo saprà far valere le proprie ragioni esprimendo al meglio la funzione di controllo sull’operato degli organi esecutivi. Al nostro primo degli eletti auguro buon lavoro".