Fine della gestione commissariale con le firme scolpite sull'albo marmoreo: si attende la proclamazione di Episcopo

Prima di congedarsi, i commissari straordinari hanno scolpito i loro nomi sulla pietra. L’albo marmoreo al primo piano di Palazzo di Città è stato aggiornato.

Ora, dopo l’elenco dei sindaci che hanno amministrato Foggia dal 1947, compare la gestione commissariale e, accanto, solo la data di inizio, il 25 maggio 2021. Sono riportati i nomi di Vincenzo Cardellicchio, Marilisa Magno, Sebastiano Giangrande e Rachele Grandolfo.

Fino a qualche giorno fa era fermo all’11 giugno 2014, data di proclamazione dell’ex sindaco Franco Landella. Prima di conoscere l’esito delle elezioni, dall’Ufficio di Gabinetto è partito l’affidamento per aggiungere 81 lettere e 12 numeri.

La commissione si è avvalsa, in questi anni, di 11 sovraordinati, funzionari pubblici assegnati in via temporanea, chiamati soprattutto a far parte delle commissioni di gara, e anche il loro compito finisce qui.

Si tratta di Antonio D’Introno, primo dirigente della Questura di Foggia; Ambrogio Lella, funzionario del Comune di Martina Franca; Domenico Lomazzo, funzionario del Provveditorato Interregionale Opere Pubbliche di Bari; Angelo Pedone, dirigente del Comune di Bisceglie; Domenico Perreca, segretario generale nei Comuni di San Nicandro Garganico e Apricena; Assunta Russo, funzionario nella Prefettura della Bat; l’avvocato Giuseppe Zuccaro dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato; l’architetto Raffaele Ziello, funzionario tecnico del Comune di Casavatore (NA); l’ingegnere Gianrodolfo Di Bari, dirigente del Comune di Corato, cessato a maggio del 2022; l’avvocato Ottavia Matera, dirigente del Comune di Andria cessata a novembre del 2022; Francesco Fasano, dirigente della Prefettura di Foggia cessato a luglio di quest’anno.

Esattamente un mese fa, i commissari hanno provveduto a trasmettere alla Sezione di Controllo della Corte dei Conti della Puglia la relazione di fine mandato.

La proclamazione della sindaca Marida Episcopo è solo una questione di ore. A inizio settimana, con tutta probabilità, si assisterà al passaggio di consegne. Più complicate le operazioni della Commissione elettorale centrale per la proclamazione dei consiglieri eletti: è chiamata a verificare anche le 17 schede contestate e i relativi verbali. Nelle due tornate precedenti passò quasi un mese dal ballottaggio.

Il toto-nomi per la Giunta e la presidenza del Consiglio è già partito, tra liste che scorrerebbero e tecnici esterni, ma i maggiorenti delle forze politiche assicurano di non averne ancora discusso. La sindaca avrebbe rinviato le interlocuzioni a dopo la proclamazione.