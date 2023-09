Candidati sindaci al vaglio della 'Filiera Culturale': "ni" all'assessorato a uno dei novanta firmatari del documento

I cinque candidati alla carica di sindaco della città di Foggia concordano sul potenziamento del censimento capillare delle persone che operano nel settore della cultura e dello spettacolo, avviato dalla commissione straordinaria con l’avvento di Vincenzo Cardellicchio, e sull’istituzionalizzazione dei tavoli permanenti.

La Filiera Culturale della Città di Foggia strappa un preciso impegno al sesto tavolo permanente sulla cultura e sullo spettacolo nella Sala Rosa del Palazzetto dell’Arte. Una cinquantina i presenti, quasi equamente distribuiti tra operatori del settore e aspiranti sindaci e consiglieri.

Il movimento ideologico orizzontale nato in piena pandemia vuole conoscere le intenzioni dei candidati e, dunque, se implementeranno il censimento e i tavoli permanenti.

Sul sito del Comune è possibile compilare un modulo di partecipazione aperto e volontario volto a profilare le categorie professionali residenti a Foggia afferenti al mondo artistico, culturale e dell’intrattenimento. L’elenco, anche per il carattere volontario, non potrà essere esaustivo, ma per la Filiera è già avanguardia, tanto da considerarsi un modello a livello nazionale. Sono 117 le voci professionali elaborate dalla Filiera, dall’addetto alla sicurezza in entrata e in platea al vigilante, anche notturno, in aree per eventi.

Di loro sponte, i candidati, seduti in ordine sparso, hanno alzato o meno la posta tirando in ballo l’assessorato alla Cultura. Del resto, a suo tempo, la Filiera aveva lanciato un precisa provocazione: “Il prossimo assessore alla Cultura dovrebbe essere uno di noi novanta (i firmatari del documento, ndr), perché per le competenze che ci sono lavorerebbe con altri 89 dietro per uno scopo sicuramente utile al nostro territorio, ma non faremo mai un’affiliazione politica con un candidato”, disse già a febbraio il fonico Marco Maffei. E il tema è saltato fuori anche negli incontri a quattrocchi.

In estrema sintesi, Nunzio Angiola, in caso di elezione, tratterrà a sé la delega; Giuseppe Mainiero è pronto a nominare un componente del movimento ideologico, Raffaele Di Mauro e Marida Episcopo si affiderebbero più genericamente a un tecnico, e Antonio De Sabato non ci pensa neanche lontanamente.

“Mi interessa a tal punto che intendo mantenere in capo al sindaco la delega alla Cultura – ha esordito il candidato sindaco alla guida di una coalizione di quattro civiche Nunzio Angiola - Potenzieremo il censimento capillare che è stato già avviato, ma che dovrà essere implementato e mantenuto nel tempo”. Considera importante un tavolo istituzionale permanente, perché “darebbe la possibilità al Comune di Foggia di avviare una interlocuzione costante e diretta con il mondo della cultura e dello spettacolo”.

Si dice pronto ad attivare programmi di sostegno economico in caso di crisi del comparto. La programmazione “non deve essere di breve respiro, ma triennale, perché è questa l’impronta che è stata data dalla Sezione Economia della Cultura della Regione Puglia”. Il docente dell’Università di Foggia ha fatto parte del gruppo di lavoro del dirigente Mauro Bruno che ha scritto il primo piano triennale per i contributi allo spettacolo. Immagina, peraltro, un cartellone unico annuale che coinvolga anche i locali notturni e grandi eventi.

L’assessorato alla Cultura sarà espressione della Filiera Culturale in caso di elezione dell’altro candidato sindaco civico, Giuseppe Mainiero, al suo terzo tavolo. Ha un’idea abbastanza chiara sul profilo. Del resto, in una delle sue liste c’è Salvatore Imperio, uno dei primi firmatari del documento della Filiera, che ha lavorato alle 117 voci del censimento.

“L’unica direttrice sarà la libertà – ha affermato Mainiero - la cultura è capacità di osare e uscire fuori dagli schemi e soprattutto cercare di dare più spazio alla produzione rispetto allo spettacolo”. La cultura ha “bisogno di risorse dedicate”, ha detto, passando alla dotazione finanziaria. “Per quanto mi riguarda, io ho individuato nell’ambito del programma una dotazione finanziaria fissa derivante dalla tassa di soggiorno. Siamo l’unica città capoluogo d’Italia a non averla”, fa notare.

Intende fissarla a 2 euro. “È una dotazione non inferiore a 500mila euro l’anno”. A sentire lui, l’ultima manifestazione di produzione culturale è stata Spazio Giovani. “Qualora diventassi sindaco – avverte Mainiero - non esisterà più il monopolio di gestione delle strutture culturali privatizzate sotto forma di associazione, ma che, di fatto, diventano proprietà privata di qualcuno e utilizzano quei contenitori culturali per fare le proprie sedi”.

La candidata del campo largo progressista Marida Episcopo si dice felicissima che il censimento sia impresso sulla home page del sito istituzionale del Comune di Foggia. “Anzi, provocatoriamente, più che a piè pagina dovrebbe salire. Non ci arrivavo a immaginare 117 profili”, ammette. “Devono trovare attenzione, in primis riconoscimento: le nostre risorse devono trovare un’equa distribuzione verso le maestranze, non solo artistiche in senso stretto – ha proseguito Marida Episcopo - Sono favorevolissima ai tavoli permanenti, magari non pletorici a tante presenze, ma alle figure delegate di sintesi, per avere anche un feedback immediato sulle programmazioni che un ente locale si deve dare”.

Pensa a un brand che “ci accomuni tutti e che possa rappresentarci e ridare attenzione e serenità a un settore”. Assume solennemente l’impegno, qualunque sia l’esito della contesa, ad adoperarsi per un’equa distribuzione delle risorse. “C’è stato un chiaro sbilanciamento tra spesa per l’evento e spesa per la filiera”.

Si dice emotivamente sulla stessa lunghezza d’onda della Filiera, fa suo l’Sos della categoria, ed è orientata ad avvalersi di un tecnico per l’assessorato alla Cultura: “È interesse di un sindaco attenzionare in prima persona il settore culturale e affiancarsi di un tecnico che possa capire le linee principali di un settore così cruciale, nevralgico e importante”.

Promette di mantenere e implementare il registro della Filiera anche il candidato del centrodestra unito Raffaele di Mauro. “Assolutamente, vanno istituzionalizzati i tavoli permanenti, per cercare di coinvolgere tutti gli operatori della cultura”, aggiunge.

L’incontro con la Filiera gli ha offerto uno spunto che ha inserito all’interno del suo programma. Una parola: la connessione, che “diventa sociale, culturale, territoriale”. Garantisce il coinvolgimento del mondo culturale in tutte le sue forme, sia dal punto di vista politico, che dal punto di vista della macchina amministrativa.

“Vi accennai di Foggia immaginata da me come la capitale giordaniana del mondo – ha detto - potrebbe essere Umberto Giordano il simbolo che ci accomuna e che può diventare il vettore". Un passaggio è dedicato alla composizione della squadra di governo: “Anche secondo me il settore culturale deve essere espressione della competenza in campo culturale”.

E poi avverte: “Non dobbiamo mai settorializzare la cultura, non facciamola diventare una cosa di nicchia”. Non disdegna l’intrattenimento popolare, che “magari piace a tutte le fasce sociali”.

Il candidato sindaco civico Antonio De Sabato c’era a maggio del 2021 all’anfiteatro di via Furore. “Forse è l’evento con cui si è aperto un varco con la vecchia amministrazione. In quei pochi mesi da consigliere comunale, portai Dicesare (dirigente comunale, ndr) tra la gente. Una crepa già l’aprimmo all’epoca, attirando la sua attenzione sulle criticità e difficoltà di un mondo che il Covid stava per spazzare via. Le battaglie degli ultimi mi hanno sempre interessato, d’altra parte, il percorso della Filiera è molto simile a quello che come cittadino attivo ho intrapreso io”.

Crede che a Foggia siano mancate le politiche culturali come quelle sociali, che “sono ben altra cosa dall’intrattenimento”. “Mi dispiace per voi: non ci sarà nessun assessorato alla Cultura per i tecnici, perché io odio i tecnici in politica, odio l’agenda Draghi – ha detto rivolgendosi agli operatori - Credo che abbia prodotto un grandissimo male per l’Italia, figuriamoci se adesso dobbiamo ricostruire dalle macerie e ripartiamo privilegiando uno di voi, a discapito del lavoro di tutti, perché questo lavoro va preservato, custodito, protetto e messo al servizio della nostra comunità. Lo si fa attraverso il regolamento dei beni comuni, l’amministrazione condivisa. Ecco perché abbiamo pensato all’istituzione di un Polis Center, organo di intermediazione e di raccordo delle politiche culturali. In questa città abbiamo bisogno di una messa in sicurezza del sapere, anche questo è mancato. La cultura non è la ripartenza, la rivoluzione culturale è già in atto grazie a voi – ha concluso - E noi intendiamo seguire il percorso da voi intrapreso”.