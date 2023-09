Bianchi di 'Libera Foggia' preoccupata: "Ci sono candidati mascherati dietro ad altri soggetti"

Secondo la responsabile di Libera Foggia, Federica Bianchi, intervenuta nel corso della Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali (anche straniere), all'indomani delle elezioni comunali, sarà necessario prestare maggiore attenzione all'apparato burocratico della tecnostruttura.

Non solo, Bianchi ha denunciato "situazioni che destano sconcerto e preoccupazione, non solo per le dichiarazioni pubbliche di alcuni candidati che sono già state riprese, ma anche per candidati che continuano nella loro attività più o meno mascherati, più o meno nascosti dietro altri soggetti".

Per l'esponente dell'associazione di Capitanata contro tutte le mafie, bisognerà accompagnare Foggia in queste elezioni "affinché cose che sono successe nel passato non si ripetano più, altrimenti, avremo perso tutti: Stato, Governo, istituzioni centrali e periferiche e associazioni. Su questo, vi chiediamo un'attenzione, che non sia fatta solo di spot, ma che sia accompagnata da una presenza, che si diano risposte ai bisogni delle persone".

Federica Bianchi ha poi evidenziato la precarietà sul lavoro "che si sostanzia in rabbia, frustrazione e che a volte degenerano anche in violenza" afferma. E ancora, il problema della violenza tra i giovani, "forte nel nostro territorio". In buona sostanza, la presidente di Libera Foggia, chiede contesti sia urbani che sociali e più spazi per i giovani, "perchè altrimenti qui le mafie si inseriscono a piene mani".

C'è inoltre, secondo Bianchi, urgenza di interrogarsi su chi consuma sostanze stupefacenti, e c'è necessità di più prevenzione e politiche sociali. "L'operazione Game Over ci consegna il dato di 500mila euro al mese per altre 50mila dosi vendute ogni mesi in città e in Capitanata".

Tra le altre cose, oltre alla situazione dei detenuti nelle carceri, Bianchi ha fatto un passaggio sulla situazione criminale a Manfredonia, città importantissima da un punto di vista economico, ma "ancora troppo indietro, sottovalutata e abbandonata".