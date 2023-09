"Aver lavorato in un remoto passato con Roberto Sinesi non può equivalere a una condanna"

Il Movimento 5 Stelle di Foggia si è visto costretto a fare alcune precisazioni rispetto all'articolo di stampa pubblicato dal quotidiano locale on line 'Foggia Città Aperta', sul candidato consigliere Emanuele Ambrosino, figlio di Vito, della cooperativa funebre 'Gli Angeli' che in passato aveva lavorato con Roberto Sinesi, ritenuto dagli inquirenti il boss del clan Sinesi-Francavilla, i cui manifesti elettorali fino ad alcuni giorni fa comparivano vicino all'agenzia di famiglia.

I cinquestelle foggiani precisano che Ambrosino non ha mai avuto alcun problema con la giustizia, di qualsiasi natura, come attestato dalla fedina penale, al punto da avere partecipato a concorsi pubblici ed avere sostenuto prove anche per l’ingresso nella Polizia di Stato e nell’Arma dei Carabinieri. Il movimento di Giuseppe Conte evidenzia anche che il padre del candidato non è mai stato nemmeno sfiorato da un’inchiesta giudiziaria. In buona sostanza, secondo il M5S, "L'avere lavorato in un remoto passato con Roberto Sinesi non può equivalere a una condanna" scrivono.

I pentastellati foggiani si difendono: "Nei nostri principi identitari abbiamo il rispetto e la difesa della legalità e la lotta alla mafia,sono imprescindibili e inderogabili. Lo dimostrano il nostro impegno nelle aule istituzionali e non, dalla nostra nascita e dal nostro ingresso nelle assemblee elettive e i risultati prodotti anche e soprattutto grazie all’azione e alla tenacia dei nostri portavoce, recepite dai governi guidati dal presidente Giuseppe Conte, nella lotta alla criminalità organizzata a Foggia e in Capitanata: la sede staccata della Dia, il potenziamento degli organici di forze dell’ordine e magistrati, il progetto e il finanziamento per la nuova Cittadella della Giustizia, per citare solo alcune delle nostre battaglie".

Si legge nel comunicato stampa pubblicato sulla pagina Facebook: "Il M5S respinge qualsiasi accostamento alla criminalità organizzata e alla mafia, e qualsiasi strumentalizzazione elettorale mirata a gettare fango su persone che hanno la sola colpa di volere cambiare il presente e il futuro della nostra città".

Il movimento ribadisce: "Non accettiamo voti da criminali e mafiosi".