Finale con Elly Schlein sulle note di 'Bella Ciao': "Siamo qui per scrivere una storia nuova"

“Siamo qui per scrivere una storia nuova, diversa, anche i foggiani hanno diritto ad ambire a un futuro migliore”. Lo ha detto la segretaria nazionale del Pd Elly Schlein a Foggia per la chiusura della campagna elettorale del suo partito. “Questa è una coalizione non larga, bella”, ha detto Michele Emiliano sul palco a Elly Schlein. A lei basta che sia la coalizione che “vince contro le destre”.

Sul palco anche il vice presidente della Regione Puglia Raffaele Piemontese, la presidente del Consiglio regionale Loredana Capone, il segretario regionale del Pd Domenico De Santis, il senatore Francesco Boccia, e Vladimir Luxuria. Finale sulle note di Bella Ciao.