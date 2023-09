Dimissioni di massa nell’Udc di Foggia: via D’Innocenzio e tutto il gruppo provinciale

Francesco D’Innocenzio ha rassegnato le dimissioni da coordinatore provinciale dell’Udc di Foggia insieme a tutto il gruppo provinciale.

Lasciano anche il consigliere provinciale Antonio Zuccaro e il vice provinciale, il consigliere di San Giovanni Rotondo Giuseppe Miglionico, oltre ai referenti di tutta la provincia di Foggia.

Oggi la sofferta decisione, comunicata al segretario nazionale dell’Unione di Centro, Lorenzo Cesa. “Mi fa male al cuore”, scrive nell’incipit della lettera indirizzata al suo leader Francesco D’Innocenzio, in riferimento all’addio a “un simbolo che ha fatto grande l’Italia”.

La politica, si legge, “è fatta di numeri, ma anche dalle persone che hanno dato e creduto in un progetto. Dall’uscita dei Cera dall’Udc – spiega l’ormai ex coordinatore provinciale - con grande difficoltà e non pochi problemi, con gli amici e il gruppo storico dell'Udc, abbiamo cercato di tenere vivo il simbolo dello scudo crociato, con tutta la storia che ha rappresentato da sempre. Abbiamo pochi consiglieri comunali, abbiamo eletto un consigliere provinciale, fatto una buona prestazione alle ultime Regionali, abbiamo gruppi in molti comuni della provincia di Foggia, sempre con un profilo basso, tanta umiltà e spirito di servizio. Nessun interesse personalee tanto attaccamento al partito. Da un anno circa, abbiamo accolto con molto piacere l'ingresso dell'ex senatore Massimo Cassano, con uno spirito di apertura, accoglienza e collaborazione. Purtroppo, il tempo ha dimostrato che questo ingresso ha snaturato totalmente la mission del nostro partito storico, cercando in tutti i modi di raccogliere, infischiandosene di tutto e di tutti, ignorando regolamenti scritti e soprattutto non scritti nel rispetto delle persone. Nomine non previste dalle regole del partito, mancanza di condivisione nei territori, raccattare ingressi che nulla hanno a che fare con il partito e soprattutto con i valori dello stesso. L'esempio emblematico sta venendo fuori in occasione delle elezioni al Comune di Foggia, cercando accordi e ingressi nel partito di rappresentanti di una politica totalmente contraria ai principi fondamentali dell'Udc. Questa politica non mi appartiene e non ci appartiene”.