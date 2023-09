L'ennesima coltellata inferta alla città smarrita: commenti e proposte dei candidati sindaco

L'accoltellamento avvenuto ieri sera in un vicolo dei quartieri settecenteschi, pieno centro di Foggia, da parte di un 19enne incensurato nei confronti di un ragazzo di 17 anni, ha lasciato tutti sgomenti. Ancor più per le storie Instagram pubblicate negli istanti successivi all'accaduto dall'autore del ferimento.

I candidati sindaco sono 'scesi in campo' con delle osservazioni e proposte, a partire da quella di Nunzio Angiola. Il docente universitario si dice preoccupato dalla facilità con cui i giovani agiscono in modo violento e si procurano le armi. "Da mesi stiamo lavorando per creare un pacchetto di interventi che hanno l'obiettivo di intervenire che vada anche alla radice del problema. Famiglie, scuole e parrocchie saranno essenziali per rifondare i valori di questi ragazzi che, per fortuna solo in parte, sono deviati da stereotipi non positivi dove supremazia, violenza gratuita e guadagni facili diventano elementi caratterizzanti. Educazione civica con la presenza della polizia locale e non solo; un imponente piano di supporto attraverso le associazioni locali per dare ai nostri ragazzi punti di riferimento per chiedere aiuto e consigli di fronte a casi anche di bullismo; la proposizione di esempi positivi ed investimenti all’indirizzo delle parrocchie per rendere ancora più efficace la loro azione recuperando strutture inutilizzate e realizzandone altre, in particolar modo impianti sportivi".

Tuttavia, aggiunge il candidato sindaco, "se a tutto questo non seguirà un piano occupazionale senza precedenti sarà vano ogni sforzo". Lavorerà, quindi, per attirare nuovi investimenti su Foggia.

Sul tema è intervenuto l'altro aspirante sindaco Antonio De Sabato: "L'ennesimo episodio di violenza in pieno centro tra giovani non può lasciarci indifferenti. È un'emergenza quella in atto in alcune zone del centro che testimonia come la sola repressione senza le politiche sociali necessarie è inutile. Sicuramente la presenza dello Stato e delle forze dell'ordine rappresenta un deterrente ma da sola non è sufficiente. Occorre bonificare i nostri quartieri e riportare livelli di sicurezza accettabili ma prima sarà necessario effettuare una bonifica sociale con politiche del lavoro ed educative. Legalità e sicurezza per ricostruire un tessuto sociale lacerato e gettare le basi per una ricostruzione sociale".

Per Giuseppe Mainiero, invece, "il centro storico non può più essere una specie di terra di nessuno ed un luogo in cui regna l'anarchia. Il controllo del territorio va assicurato e potenziato in modo serio. Quella per la sicurezza è una sfida troppo importante per essere lasciata alla propaganda o alle frasi di circostanza. E sarà uno dei primi temi di cui ci occuperemo dopo le elezioni. Dando risposte concrete, non facendo promesse".

Maria Aida Episcopo, candidata sindaca del campo largo progressista, ha dichiarato: "Mentre ieri sera nei giardini della facoltà di Economia dell'ateneo, Foggia celebrava un momento di alto profilo culturale, con la cerimonia finale di un premio culturale che anno dopo anno si sta affermando sempre più nel panorama nazionale, dall';altra parte della città, tra i palazzi di Comune e Prefettura un quattordicenne veniva accoltellato nel corso di un litigio. Una concomitanza che induce ancora una volta a riflettere su quanto sia faticoso il percorso da affrontare per conoscere davvero il disagio giovanile con le sue derive violente e sanguinose, e quanto sia necessario. Mettendo in rete iniziative, progettualità, sensibilità di diversa estrazione ma unite da un comune obiettivo: tirare fuori la nostra città dalle sabbie mobili del degrado in cui è sprofondata. E accendendo riflettori sempre più potenti sulla cultura e sulla bellezza, in tutte le loro possibili espressioni e declinazioni".

Il candidato sindaco Raffaele Di Mauro si era invece espresso sull'arresto del complice dell'assassino della tabaccaia Franca Marasco: "Lo Stato c’è e lo dimostra concretamente e rapidamente. Forze dell’Ordine e Magistratura, in pochi giorni e a fronte di un lavoro molto complesso di indagini, sono riusciti ad assicurare alla Giustizia i colpevoli di questo efferato crimine. La presenza dello Stato a Foggia è imprescindibile. Sicurezza e Legalità sono i pilastri fondamentali del vivere civile di ogni Comunità e il mio impegno sarà costante affinché ogni mia azione al governo della città, indissolubilmente legata con il massimo spirito collaborativo alla “squadra Stato”, sia efficace a tutela dei cittadini".

Sul tema è intervenuto anche l'europarlamentare Mario Furore: "L'ennesima spia di un disagio giovanile latente e di una mentalità distorta che porta un ragazzino ad uscire di casa con un coltello, ed usarlo per futili motivi, in una banale lite, ferendo gravemente un coetaneo. Quanto accaduto ieri sera a Foggia rappresenta la parte che emerge in superficie di disagi e problematiche molto più complesse e meritevoli di un'attenzione più ampia e attenta rispetto a quella finora riservata da politiche che si alimentano di propaganda e annunci. La stretta repressiva annunciata dopo la passerella governativa a Caivano è l'ennesima occasione persa, perché ignora completamente la prevenzione e interventi mirati a migliorare il contesto urbano, civile, sociale, culturale di riferimento, realtà dimenticate e che continuano ad esserlo. È necessario per il Movimento 5 Stelle un approccio completamente diverso, lontanissimo da quelli finora adottati e che non hanno prodotto alcun risultato".