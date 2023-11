De Sabato in attesa di un segnale dalla sindaca: "Siamo espressione della società civile"

Era stato il primo a congratularsi personalmente con la sindaca che aveva sbaragliato gli avversari in un colpo solo e, in tempo di consultazioni, Antonio De Sabato auspicava un segnale di distensione nei confronti delle minoranze, che non è arrivato.

“Convocare gli altri candidati sindaci civici, espressione della società civile, sarebbe stato opportuno per valutare alcune idee insieme, ricevere qualche contributo e al fine di raggiungere una composizione della Giunta più equilibrata”, afferma l’ex candidato sindaco eletto in Consiglio comunale.

Non parla di presentarsi col cappello in mano e di poltrone. Tuttavia, se si decidesse di affidare alle opposizioni la presidenza del Consiglio comunale, ipotesi alquanto improbabile, e il collega Nunzio Angiola si facesse avanti, sarebbe disposto a discuterne. “Non abbiamo preclusioni, l’ho ribadito anche ad Angiola. Il dialogo è il nostro metodo, secondo dei principi chiari e netti di trasparenza e dei valori che ormai sono ben noti a tutti”.

Per il momento, il suo Progetto Concittadino resta alla finestra, in trepida attesa della proclamazione. Mercoledì sera i candidati consiglieri delle due liste, staff ed elettori si sono ritrovati lì dove erano partiti i Polis Lab, nella Sala Farina. C’è chi, come Alessio Lusuriello, non risparmia un’autocritica nella sua analisi del voto: “Qualcosa non ha funzionato se hanno votato sempre gli stessi”, osserva.

In video collegamento è intervenuto anche Luigi de Magistris, pronto a continuare a supportare il progetto e, dietro input di Antonio De Sabato, a organizzare un convegno sull’accoglienza, magari con Mimmo Lucano, ex sindaco di Riace.

Le tante competenze dentro e fuori le liste non andranno disperse, ma si struttureranno in gruppi di lavoro, con il loro referente in Consiglio comunale. Quello che non è riuscito alla Comunità Politica che aveva avviato un percorso simile nel campo largo progressista.

“Se la sindaca vorrà incontrarci saremo ben lieti di dire la nostra. Non abbiamo un retropensiero, non agiamo secondo altre aspettative”, dice oggi De Sabato.

In una coalizione composta da sei forze in Consiglio e dieci fuori, i margini sembrano abbastanza ridotti per altre interlocuzioni. Antonio De Sabato resta sempre piuttosto critico: “Non si è capito ancora cosa sia questo campo, forse non lo hanno capito bene neanche loro visto che, a distanza di tempo dalla proclamazione del sindaco, sono ancora in alto mare per la composizione della Giunta, che è quella che darà l’indirizzo e, soprattutto, farà capire chi comanda a Foggia, se comanda Bari, gli emilianisti, il Pd o i Cinquestelle. Questo credo sia un enigma che non risolveremo a breve, ma ci auguriamo che arrivi una risposta in tal senso che possa permetterci di cominciare a lavorare, perché siamo stanchi di sentir parlare di cose che sono distanti dai bisogni dei cittadini. Ci sono delle urgenze, sono due anni che ci lecchiamo le ferite, sarebbe stato opportuno ripartire con uno slancio, in maniera veloce, sicuramente più compatta, per chi ha fatto del campo largo uno slogan in tutta la campagna elettorale parlando di unità. A quanto pare – conclude - era solo uno slogan, perché è sempre la stessa storia”.