Consultazioni in corso per la Giunta Episcopo: sintesi attesa già entro martedì

Le convocazioni sono partite da qualche giorno e il giro di consultazioni è ufficialmente iniziato. Le trattative per la formazione della Giunta sono ancora in una fase interlocutoria.

La sindaca Marida Episcopo incontra le liste, una alla volta. Ciascuna delegazione è composta da massimo tre partecipanti, capeggiata da un delegato che non coincide necessariamente con i segretari di movimenti e partiti o i candidati, come nel caso di Rosa Cicolella, oggi a colloquio in rappresentanza di Tempi Nuovi per Foggia.

Alcune forze politiche si sono poste, più che altro, in un atteggiamento di ascolto, per capire le intenzioni della sindaca, in attesa di definire la linea. Lei ha sondato le disponibilità.

Domani tocca ai principali partiti e, in mattinata, alla delegazione di Con Foggia, capitanata da Rosario Cusmai.

In un primo momento, ai tavoli era stata ipotizzata la presenza di Patrizia Lusi ma, a quanto pare, gli emilianisti hanno convenuto diversamente. La prima sintesi è attesa per martedì. Evidentemente, c'è la volontà di chiudere in fretta e mettersi al lavoro.

Stando ai rumors, i Cinquestelle potrebbero occupare la casella del Bilancio e, in tal caso, l’ex economo dell’Ufficio Scolastico Territoriale Nicola Formica, primo dei non eletti, potrebbe fare al caso loro, e a Lia Azzarone potrebbe essere affidato l’assessorato alle Politiche Sociali.

Si mormora, poi, che Con punti alla presidenza del Consiglio e l’affiderebbe volentieri a Pasquale Ciruolo. Ma appare più probabile che a ricoprire il ruolo possa essere il più suffragato, vale a dire il Dem Davide Emanuele che, peraltro, non avrebbe altre velleità.

Nel campo largo progressista ci sarebbe comunque qualche malumore rispetto all’eventuale scorrimento della lista del Pd. Nella lista Tempi Nuovi, invece, i desiderata di Pasquale Russo, che auspica possa scattare la figlia Carmela Russo, non troverebbero sponda negli eletti, che preferiscono rimanere in Consiglio comunale e sarebbero intenzionati a proporre un esterno.

Quanto a eventuali tecnici, il campo largo progressista potrebbe, chissà, ricorrere all’ingegnere Pippo Cavaliere, candidato sindaco nel 2019.

Una lista come Riscossa Civile, a colloquio con la sindaca giovedì scorso, capeggiata da Luigi Iorio, che non ce l’ha fatta per una manciata di voti, potrebbe trovare comunque spazio nel governo cittadino, ma non è detto che ci sia posto per le forze della coalizione rimaste senza seggio.

All’interno delle liste, in questi giorni, si discute, tra le altre cose, dei capigruppo. Ma alcuni candidati, in attesa dell’esito delle verifiche della commissione elettorale centrale, sono ancora alla ricerca dei voti, questa volta nei verbali, e ne avrebbero recuperati a decine. A proclamazione avvenuta, con questi presupposti, non si escludono ricorsi.