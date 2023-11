Giunta Episcopo, primo giro di consultazioni interlocutorio: il campo largo temporeggia

Una giunta di alto profilo, composta da persone competenti e nuove, all’altezza delle aspettative della città. Non torneranno i soliti noti, a giudicare dalle premesse. La sindaca Marida Episcopo avrebbe chiesto ai partiti uno sforzo, per non deludere le grandi attese dei foggiani.

È stato un primo giro di consultazioni interlocutorio. Si è trattato di colloqui esplorativi, in un clima cordiale.

La sindaca avrebbe uno schema di base, ma sarebbe pronta a modificarlo per recepire, eventualmente, le istanze delle forze politiche. E le interlocuzioni sono state utili a sondare proprio le legittime aspirazioni di partiti e movimenti.

Nessuna delegazione avrebbe avanzato particolari pretese. Sarebbero previsti altri incontri nei prossimi giorni, ma il campo largo progressista temporeggia.

La coalizione di centrosinistra, infatti, sarebbe orientata ad attendere il completamento delle operazioni dell’Ufficio elettorale centrale e la proclamazione degli eletti. Con tutta probabilità, occorreranno una ventina di giorni.

Un seggio balla. A perderlo potrebbe essere la lista Con. Riscossa Civile ha recuperato una manciata di voti di lista e gli emilianisti sudano freddo. A separarli da socialisti, Verdi e Senso Civico sarebbero solo 17 preferenze. Saranno i calcoli della commissione centrale a determinare l’assegnazione definitiva.

Naturalmente, le istanze delle forze politiche fondano sul contributo di ciascuna lista, ma non è ancora chiaro se l’assetto della Giunta sarà determinato sulla scorta dei seggi, delle preferenze o dell’apporto alla causa. Pare comunque più probabile che senza almeno un seggio non scatti neanche l’assessorato.

Di certo, una diversa geografia del Consiglio comunale potrebbe ridimensionare alcune posizioni e modificare i rapporti di forza.

È confermato l’interesse del Partito Democratico per la Presidenza del Consiglio, che dovrebbe andare a Davide Emanuele. Il più suffragato non sarebbe interessato ad un assessorato.

Nei Cinquestelle continuano le consultazioni interne. Gli eletti Francesco Strippoli e Lucia Aprile puntano all’Ambiente e ai Lavori Pubblici.Il Gruppo territoriale è molto più concentrato su Attività Produttive, Politiche Sociali e Cultura, delega che però la sindaca vorrebbe trattenere a sé. Il deputato Marco Pellegrini avrebbe auspicato un assessorato alla Sicurezza a Cinquestelle, tema a lui caro.

Nessuno degli eletti anche nella riunione allargata agli iscritti si sarebbe proposto per un incarico in Giunta, per quanto proprio Lucia Aprile potrebbe occupare l’assessorato all’Ambiente, qualora offrisse la sua disponibilità.

La nuova Giunta, di questo passo, potrebbe essere varata solo a fine mese.