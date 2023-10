Episcopo inaugura il comitato elettorale, la 'Comunità politica' si presenta ai foggiani

Domani 4 ottobre alle ore 12, la candidata sindaca del Campo largo progressista, Maria Aida Episcopo, inaugurerà il suo comitato elettorale in via Conte Appiano 12. Nell'occasione verranno presentate alla stampa le linee programmatiche generali della coalizione, e l'official video della campagna di comunicazione.

La Comunità Politica per Foggia si presenta alla città. Dopo il flash mob di domenica ai Campi Diomedei, entra nel vivo la campagna elettorale della lista composta da 24 cittadine/i "per una nuova politica partecipata e di cambiamento".

Un'intensa settimana di appuntamenti che vivrà il suo momento più importante nella giornata di giovedì 5 ottobre alle 18, sarà la candidata sindaco di coalizione Maria Aida Episcopo a presentare alla città la lista della Comunità Politica per Foggia, all'interno della ‘Casa di Comunità’ in via Manzoni 78.

Il ricco calendario di appuntamenti nel comitato di via Manzoni prende il via già oggi, martedì 3 ottobre: dalle 19 alle 21 conversazione sul tema 'L'eccedenza femminile e le pratiche'; si dialogherà sull'ipotesi di un incontro trasversale fra donne di varie liste e la candidata sindaco Episcopo.

Venerdì 6 ottobre, è in programma una originale ‘gara gastronomica’: una cena di autofinanziamento verso e oltre le elezioni comunali, per discutere sulle proposte della campagna elettorale e confrontarsi per fare comunità, in via Manzoni 78, ore 19.30.

Lunedì 9 ottobre la Comunità Politica per Foggia parteciperà al comizio in piazza con tutte le liste di coalizione (orario e luogo ancora da definire), mentre martedì 10 alle 20 sarà presente con una nutrita delegazione all'incontro 'Visioni per una città inclusiva - dialogo di tutti i candidati sindaci su temi di benessere e parità di diritti delle persone Lgbtq+ promosso da Arcigay - Le Bigotete presso il centro Aria in via Ciampitti 42.