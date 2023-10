Antonino canta per Episcopo: sul palco per il gran finale anche Luxuria e Marsico

Il campo largo progressista sceglie tutto un altro format, per dirla con lo slogan di Maria Aida Episcopo, per chiudere la campagna elettorale.

Canta Antonino Spadaccino che salirà sul palco del centrosinistra, in una serata dedicata agli artisti foggiani, insieme a Vladimir Luxuria e all’attore Gaetano Marsico.

“Tornerò nella mia città per un Premio davvero speciale”, ha scritto sui social il cantante foggiano dando appuntamento ai suoi fan a venerdì.

È ‘Tutta un’altra musica’, il 20 ottobre, alle 21.15 in piazza Giordano. A parlare sarà solo la candidata sindaca in quello che viene presentato come il comizio finale unitario.

La coalizione, così, si tira fuori, probabilmente, anche dall’imbarazzo dei leader nazionali che faticano a condividere lo stesso palco e che avrebbero chiuso, chi prima e chi dopo, la campagna elettorale del proprio partito.

Del resto, le liste a sostegno della candidata sindaca sono dieci e ancora di più le anime che compongono il campo largo progressista, e il format deve aver messo d’accordo tutti, per quanto immediatamente successivo al comizio di Elly Schlein che chiuderà la campagna elettorale del Partito Democratico sullo stesso palco.

Non incontrerà il leader M5S Giuseppe Conte che la sera prima sarà in corso Vittorio Emanuele e lascerà la città dopo una passeggiata al mercato del venerdì.