La grinta di Di Mauro nell'ultimo appello ai foggiani: "Non perdiamo il collegamento con il Governo"

In Corso Vittorio Emanuele, Raffaele Di Mauro ha chiuso la campagna elettorale con tutto lo stato maggiore del centrodestra, a sostenerlo nel tentativo di conquistare la fascia tricolore. "Abbiamo parlato di quello che vogliamo fare per la Foggia del 2033. Abbiamo le idee chiare e una visione precisa di quella che sarà Foggia nei prossimi anni" ha dichiarato ai microfoni di FoggiaToday.

Per convincere gli elettori a puntare sul centrodestra, l'esponente di Forza Italia ha evidenziato collegamento con il Governo centrale, "un treno che i foggiani non possono e non devono perdere, perché questa sinergia che abbiamo con Meloni ci produrrà l'attuazione di progetti importanti per lo sviluppo del nostro territorio".

Non sono mancate le stoccate agli avversari, principalmente al 'campo largo progressista' di Maria Aida Episcopo: "Dicono che abbiamo messo la polvere sotto al tappeto, noi l'abbiamo spazzata via e loro l'hanno presa con il cucchiaino e se la sono portata in casa"